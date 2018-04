Dýňová polévka, pečínka se zelím a štrúdl aneb správná podzimní bašta

Dýňová polévka

Příprava: 10 minut + vaření 20 minut

Pro 4 osoby

• 1 střední dýně

• máslo

• 1 menší cibule

• 2 plátky čerstvého zázvoru

• 200 ml smetany

• 800 ml horké vody

• bílý pepř, sůl

1. Dýni rozpůlíme, lžící ji zbavíme jádřince, oloupeme slupku a pokrájíme. Na pánvi rozpustíme máslo a na něm dýni orestujeme s nahrubo nakrájenou cibulí a dvěma plátky čerstvého zázvoru. Zalejeme horkou vodou a vaříme do změknutí.

2. Vše rozmixujeme na hladký krém, přidáme smetanu, osolíme a opepříme. Polévku necháme provařit a podáváme. Nejlépe chutná s kapkou zakysané smetany nebo s praženými dýňovými semínky.

Jehněčí pečínka

Příprava: 15 minut + pečení 95 minut

Pro 4 osoby

• 600 g vykoštěné jehněčí kýty

• směs čerstvých bylinek - rozmarýn, tymián

• čerstvý drcený pepř

• 1 červená cibule

• 1 svazek jarní cibulky

• 4 stroužky česneku

• 1 lžička cukru

• sůl

• kořenová zelenina (1 mrkev, 1 petržel, 1/2 celeru)

• 500 ml masového vývaru na podlévání

1. Jehněčí kýtu zavineme a svážeme provázkem. Maso vážeme tak, aby získalo oválný tvar. Kýtu obalíme ve směsi najemno nakrájených bylin, osolíme a opepříme. Na rozpáleném tuku maso lehce opečeme ze všech stran, aby se zatáhlo.

2. V pekáčku orestujeme na oleji pokrájenou cibulku, přidáme plátky česneku, po chvíli přidáme hrst kořenové zeleniny. Čekáme, až zelenina zhnědne, v tu chvíli přisypeme lžičku cukru a necháme směs zkaramelizovat.

3. Do pekáčku k zelenině vložíme maso. Podlijeme vývarem, přidáme bylinky a pečeme ve vyhřáté troubě při 190 °C zhruba 80 minut přiklopené.

4. Během pečení jehněčí poléváme výpekem. Na posledních 15 minut pekáč odklopíme, aby se na masu udělala kůrka.

5. Maso vyndáme a na plameni zredukujeme šťávu z masa a přecedíme. Podáváme s houbovými knedlíky.

Houbové knedlíky

Příprava: 15 minut + vaření 20 minut

Pro 4 osoby

• 1 veka - dva dny stará

• 120 g másla

• 200 g čerstvých hub

• 4 vejce

• petrželová nať

• sůl

• muškátový oříšek

• 100 ml mléka

1. Veku nakrájíme na kostky, opečeme na kousku másla a necháme vychladnout. Na másle opečeme i očištěné a pokrájené houby, také je necháme vychladnout. Do větší mísy dáme 50 g změklého másla, 4 žloutky a vyšleháme. Přidáme veku, nasekanou petrželovou nať, houby, sůl, nastrouháme špetku muškátového oříšku a přilijeme mléko.

2. Ze zbylých bílků vyšleháme sníh a zapracujeme ho do těsta. Vytvoříme válečky a zabalíme je do fólie nebo ubrousku. Vaříme ve vroucí vodě nebo v páře 20 minut.

Vepřová pečeně

Příprava: 15 minut + odležení / pečení 80 minut

Pro 6 osob

• 900 g vepřové krkovice

• sůl, pepř

• 4 lžíce sádla

• 1 lžička drceného kmínu

• 2 hlavičky česneku

• 1/2 lžičky čerstvé majoránky

• 1 cibule

• 1 lžíce rajčatového protlaku

1. Vepřovou krkovici vykostíme (kost schovejte) a opepříme. Pomažeme směsí z rozpuštěného sádla, drceného kmínu, rozetřeného česneku a čerstvé majoránky. Maso můžeme svázat kvůli tvaru provázkem a necháme ho odležet do druhého dne.

2. V pekáči na sádle zpěníme pokrájenou cibulku, přidáme drcený kmín a kost z krkovice. Maso osolíme, na pekáčku opečeme ze všech stran, přidáme rajčatový protlak a dáme péct přiklopené na asi 70 minut.

3. Postupně poléváme výpekem. Na posledních 10–15 minut opět odklopíme.

4. Maso vyjmeme a zredukujeme šťávičku, přecedíme a poléváme jí krkovičku.

Červené zelí

Do hrnce dáme podusit 1 sklenici červeného zelí, osladíme, osolíme a okyselíme octem. Dusíme doměkka. Na sádle na pánvi orestujeme pokrájenou cibuli, kostičky anglické slaniny (100 g) a přidáme oloupané jablko také na kostičky. Když vše zezlátne, zasypeme hl. moukou. Pomalu restujeme a mícháme, aby se jíška nepřipálila. Poté přidáme k podušenému zelí a provaříme. Podle chuti dosladíme či okyselíme.

Bílé zelí

V kastrůlku rozehřejeme sádlo a orestujeme na něm najemno nakrájenou cibuli a na kostičky nakrájenou slaninu (100 g). Přidáme kmín, sklenici zelí a dusíme doměkka. Osladíme, osolíme a okyselíme. Zelí zahustíme nastrouhanou syrovou bramborou. Dle potřeby dochutíme.

Tažený jablečný závin s vanilkovým krémem

Příprava: 20 minut + odležení 60 minut + pečení 45 minut

Těsto na 2 nohy

• 400 g hladké mouky

• 1 vejce

• 150 ml mléka

• 20 g másla

• 1 lžička octa

• sůl

Na náplň

• 1 kg jablek

• 100 - 150 g krupicového cukru

• 1 lžička mleté skořice

• šťáva z jednoho citronu

• 60 g rozinek naložených v rumu

• 50 g nasekaných vlašských ořechů

• hrstku drcených piškotů

Na vanilkový krém

• 500 ml mléka

• 2 pytlíky vanilkového pudinku

• 20 g másla

• 1 vanilkový cukr

• na potření 1 žloutek prošlehaný s trochou smetany

• moučkový cukr

Aby vás tažený závin nepřepral Tento štrúdl je náročnější, není to rychlovka jako "zabalit" jablka do listového těsta. Tažený závin patří mezi klasické recepty rakousko-uherské kuchyně. Těsto je třeba pořádně propracovast. Nebojte se do něj pustit rukama a hněťte ho, až je těsto nelepivé, hladké a lesklé. Posypte vál moukou a po prohřátí těsta na teplém místě z něho část vyválejte, přeneste na čistou utěrku a vytahujte ho ještě hřbety rukou do všech směrů. Vzory na utěrce by měly skrz těsto prosvítat. Těsto oblože náplní a srolujte pomocí utěrky pod ním.

1. Ze všech surovin důkladně zpracujeme vláčné těsto, přikryjeme ho a necháme hodinu na teplém místě odpočívat.

2. Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a pokrájíme na tenké plátky. Ochutíme je cukrem, skořicí a citronovou šťávou, přidáme rozinky a ořechy. Směs dáme do lednice.

3. Pudink připravíme dle návodu na sáčku, jen místo jednoho balíčku použijeme na půl litru mléka dva. Do mléka přidáme máslo a vanilkový cukr. Po uvaření necháme pudink vychladnout.

4. Těsto rozdělíme na dvě části, na pomoučněné utěrce je vytáhneme do tenké placky a každou posypeme drcenými dětskými piškoty.

5. Na polovinu placky dáme vanilkový pudink a tuto část těsta zarolujeme. Na zbytek poklademe jablečnou směs a těsto dozavineme. Štrúdl překlopíme na vymazaný plech, potřeme žloutkem rozmíchaným se smetanou a pečeme v rozpálené troubě při 180 °C dorůžova asi 45 minut.

6. Ještě teplý závin můžeme potřít máslem a posypat moučkovým cukrem. Podáváme teplý či vychladlý.