Dýně vládne podzimnímu vaření: zkuste vynikající koláč i špagety s liškami

Máte chuť na sladký dýňový pokrm? Poté sáhněte po lehce aromatické a svůdně sladké dýni máslové. Vnitřek této dýně má nádherně oranžovou barvu a obsahuje minimální množství semínek, která snadno vydlabete lžící. Hodí se na přípravu sladkých pokrmů, koláčů, marmelády či čatní.

Dýně špagetová má charakteristickou vláknitou dužinu, která s přibývající zralostí vytváří špagetovitá vlákna. Lze ji využít, jak název napovídá, jako špagety, které jsou mnohem zdravější než ty těstovinové. Také netradičně ochutí polévku, když vlákna použijete místo nudlí.

Dýně hokkaidó

Dýně hokkaido má prý přímo zázračné léčivé účinky. Díky jemné, sladké, lehce ořechové chuti z ní připravíte celou řadu delikátní pokrmů. Od krémových polévek, omáček, marmelád, buchet a nádivek až po samostatné grilované pokrmy. Použít ji můžete jako chutnou zdravou přílohu či jako přísadu zapékaných jídel či rizota. Limitovat vás bude pouze fantazie, navíc se nemusíte obtěžovat loupáním.



Muškátové dýně

Na pultech obchodů naleznete také dýni muškátovou, která má pevnější strukturu než třeba dýně máslová. Využít ji můžeme nejen na polévku, ale také na kompoty nebo do orientálních jídel a vhodná je i jako příloha k masu.

Patison

A pak je tu patison, zelenina příbuzná dýni či tykvi. Jeho bílá dužnina chutí připomíná cuketu, lilek, dýni a také se podobně zpracovává. Oloupaný patison je možné plnit masem, sýry, zeleninou, nebo ovocem. Nakrájený ho lze obalit v trojobalu a smažit jako řízek. Strouhaný pro změnu připravíme jako bramborák či lívance.

Dýňová polévka s kokosovým mlékem

(pro 4 osoby)

600 g očištěné dýně (vydlabaná a odříznutá od kůry – čistá dužina)

1 střední bílá cibule

1 stroužek česneku

100 g kokosového mléka

200 g zeleninového vývaru



1 ks pomeranče

olivový olej

mletý černý pepř

20 g zázvoru

chilli

sůl

koriandr

dýňová semínka

Příprava:

V rozehřátém hrnci na oleji orestujeme šalotku. Přidáme česnek, nastrouhaný zázvor a na malé kostky nakrájenou dýni. Necháme mírně orestovat, následně zalijeme vývarem, přidáme kokosové mléko, sůl, pepř a povaříme, dokud dýně nezměkne. Směs rozmixujeme ponorným mixérem dohladka a dochutíme pomerančovou šťávou. Chuť polévky zvýrazníme chilli, dozdobíme koriandrem a podáváme.

Tip: Na přípravu této polévky je nejlepší muškátová dýně. Pro zvýraznění chuti můžeme při dochucení použít kapku dýňového oleje a pražená dýňová semínka. Polévka neobsahuje mouku ani typické mléčné produkty, je proto vhodná pro bezlepkovou dietu a lidi, kteří trpí intolerancí na laktózu.

Hovězí steak s pečenou máslovou dýní a dýňovými semínky

(pro 4 osoby)

400 g máslové dýně

800 g hovězí roštěné

1 stroužek česneku

olivový olej

dýňová semínka

1 ks šalotky

petrželka

pepř

sůl

Příprava:

Troubu předehřejeme na 200 stupňů Celsia. Máslovou dýni pokrájíme na 2,5 cm velké kostky. Kostky položíme na plech vyložený alobalem. Pokapeme olejem, aby kostky byly pěkně obalené tukem. Kousky tykve ochutíme solí, pepřem a drceným česnekem a umístíme tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Plech dáme do trouby a pečeme do měkka. Hovězí roštěnou si nakrájíme na jednotlivé steaky. Na suché rozpálené pánvi takto připravené steaky opečeme z obou stran a necháme je dojít do námi požadovaného propečení. Steaky vyjmeme, ochutíme solí a pepřem a dáme je do tepla, kde je necháme odležet ca 5 minut. Roštěnou podáváme s kostkami opečené dýně, kterou dozdobíme najemno nasekanou petrželkou a na suché pánvi opraženými dýňovými semínky. Na závěr je můžeme zakápnout olivovým olejem.

Tip: Takto připravená dýně se dá použít i jako samostatné vegetariánské jídlo. Máslová dýně se dá jednoduše připravovat i na pánvi. Nemusí se péct.



Gratinovaný patison

(Pro 4 porce)

4 ks patisonu

400 g hovězího masa mělněného



200 g loupaných rajčat

parmazán

olivový olej

1 stroužek česneku

2 ks cibule

rozmarýn

pepř

sůl

Příprava:

Cibuli nakrájíme na kostičky a orestujeme v hrnci na oleji, přidáme hovězí maso a vše zprudka opečeme. Přidáme rajčata a směs podusíme do poloměkka. Ochutíme solí, pepřem, česnekem a rozmarýnem. U patisonu odřízneme vrchní část, lžící jej vydlabeme a naplníme připravenou směsí. Plněné patisony pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů Celsia po dobu ca 50 minut. Na závěr směs v patisonech zasypeme hoblinkami parmazánu a necháme v troubě zapéct při teplotě 200 stupňů Celsia. Takto připravené patisony servírujeme na talíři.

Tip: Při pečení můžeme patison překrýt pečícím papírem, aby se nám nespálil.

Dýňové špagety s liškami

(pro 4 osoby)

600 g špagetové dýně

100 ml bílého suchého vína

olivový olej

150 ml smetany

kmín drcený

1 ks středně velké cibule

400 g lišek

tymián

pepř

sůl

Příprava:

Špagetovou dýni rozpůlíme, vyjmeme jadérka a uvaříme v osolené vodě doměkka. Po uvaření z dýně vyjmeme jednotlivá vlákna (špagety) a necháme je okapat. Houby propereme a necháme okapat, na pánvi si orestujeme na oleji cibuli, přidáme houby. Vše ochutíme solí, pepřem a kmínem. Zalijeme vínem a necháme mírně podusit doměkka. Na závěr přidáme smetanu, vše dochutíme a přidáme tymián. Špagety umístíme na talíř a doprostřed dáme liškové ragú.

Tip: Špagety v dýni vzniknou až působením tepelné přípravy. Špagetovou dýni lze připravovat i v celku, ale je nutné ji propíchnout na několika místech vidličkou.

Dýňový koláč

(pro 4 porce)

500 g dýně hokkaido

200 g kakaových oplatek Bebe



100 g cukru moučky

500 ml mléka

150 g máslo

100 ml smetany

3 ks vejce

skořice

zázvor

máta

Příprava:

Dýni oloupeme. Dužinu nakrájíme na díly, 2/3 jemně nastrouháme a v 500 ml mléka vaříme

15 minut. Slijeme, dobře vymačkáme a smícháme s cukrem, zázvorem a skořicí. Vejce si rozdělíme na žloutky a bílky. Žloutky smícháme se smetanou a 50 g másla, promícháme a následně vlijeme do směsi s dýní. Sušenky rozdrobíme na malé kousky, promícháme se zbytkem másla a na dně formy z této hmoty vytvoříme korpus. Na těsto naneseme dýňovou náplň. V troubě předehřáté na 180°C pečeme asi 20 minut. Bílky si vyšleháme s cukrem. Na koláč po vytažení naneseme bílkový sníh, dozdobíme plátky ze zbylé dýně a necháme v troubě ca 10 minut dopéct. Po vytažení necháme koláč vychladnout, dozdobíme lístky máty a podáváme.

Tip: Pro zvýraznění barvy a chuti tohoto moučníku můžeme přidat trochu šafránu, pomerančového likéru nebo mandle