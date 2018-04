Dýně: podzimní klasika na pět způsobů

* Obsahuje mnoho zdravých látek, například hořčík, draslík, sodík, beta karoten, vlákninu, semínka jsou bohatá na zinek.

* Zralou dýni poznáte podle stopky. Ta by měla být zdřevnatělá s prasklinkami, slupka by měla být nepoškozená, tvrdá a matná. Plod by měl být těžší, lehčí je plný semínek.

* Dýní jsou desítky druhů. Pro vaření jsou ale nejvhodnější druhy Hokkaido, populární je i muškátová či máslová dýně.

* Při správném uskladnění vám dýně vydrží až čtyři měsíce. Potřeba je suché a chladné místo s teplotou okolo deseti stupňů Celsia.