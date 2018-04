Dýchejte zhluboka a nekuřte!

Jak "seknout" s cigaretami?

Nejlepší cesta k odnaučení kouření? Pro někoho až nepříznivá diagnóza. Lékaři však mají radu i pro ty, kdo chtějí přestat dříve. "Je třeba se rozhodnout pevně a pak položit cigarety ze dne na den," radí Eva Králíková z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výzkumy dokládají, že s cigaretami se podaří přestat asi čtyřiceti procentům kuřáků, kteří se o to pokusili ­ nejlépe se vedlo těm, kdo kombinovali nikotinové náplasti či žvýkačky s antidepresivy tlumícími chuť na cigaretu a psychoterapií. Astma versus léky

Některé dýchací potíže kouření sice také zhoršuje, ale přímo s nimi nesouvisí. Příkladem budiž astma či alergie, která předchází jeho vzniku. "U někoho se projevuje jen kašlem, jiného však trápí dušnost i v klidu," říká lékař Jiří Votruba. Lze však vůbec zabránit vzniku astmatu, kterým jinak trpí asi šest procent populace? "U dětí jsou počty nemocných ovlivněny geneticky a klimatickými podmínkami," vysvětluje lékař. Více nemocných bývá ve městech. Problém možná tkví ve větší choulostivosti obyvatel měst. Rozhodně nemá smysl třeba děti úzkostlivě chránit před každým smítkem prachu v obavě, že by se u nich jinak rozvinula alergie. Spíše naopak. "Doporučuje se, aby nealergické děti vyrůstaly s více než jedním zvířetem," radí lékař Votruba. Pouze pokud už dítě alergické je, mělo by se snažit alergenům vyhnout. Silné chrápání

Nejhorším důsledkem chrápání nemusí být odstěhování partnerky do vedlejšího pokoje, ale potíže s krevním tlakem, či dokonce mozková mrtvice. Řeč je konkrétně o tzv. spánkové apnoi neboli výpadcích dechu právě při chrápání, které trápí dvě až čtyři procenta populace, v naprosté většině mužů. "Chrápání může být jen symptomem apnoí a může se do apnoí dále vyvinout," říká neurolog Karel Šonka z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Léčba je možná ­ postižení mohou spát se speciální maskou, která přivádí vzduch o vyšším tlaku, nebo lze při operaci upravit tvar horních cest dýchacích. Svěží dech

Že vás ze všeho nejvíce zajímá, jak docílit svěžího dechu? Pak ovšem vězte, že to nemá s vlastním dýcháním příliš společného ­ záleží totiž především na stavu chrupu a vůbec úst a pak zase až na stavu trávicího systému.