Dvouletá holčička je hvězdou sociálních sítí. Dostává oblečení zadarmo

Matka Valentiny Haley umístila na sociální síť první fotky své dcery, když jí byly dva roky. A nepředstavovala si, co bude následovat. Roztomilé holčičky si začali všímat lidé po celém světě a najednou byla středem zájmu i pro návrháře.



V současné době je malá Valentina Capri jednou z nejoblíbenějších „mini“ instagramových hvězd. Podle své matky se velmi ráda fotí a ráda obléká do nového oblečení. Prý je to malá parádnice.

„Když náš profil sledovalo asi tisíc lidí, najednou se někdo ozval, zda by mohl pro Vali poslat nějaké oblečení. Chtěl ji za to potom jen vyfotit v outfitu a dát na profil. Nejdřív mi to připadalo divné, ale pak mi řekli, jak to všechno funguje. Neměla jsem ani tušení, že něco takového existuje,“ svěřila se Haley.

Všechno se tak rozjelo, že dnes dostávají denně dokonce několik balíčků s oblečením. „Denně teď přijde třeba sedm balíčků s oblečením od lidí, kteří si přejí, aby reprezentovala jejich značku. A někteří nám dokonce nabízejí i 400 dolarů za fotku,“ sdělila matka holčičky, která má z úspěchu dcerky radost. Nebojí se ani negativního dopadu focení. Strach z únosu ani ničeho podobného nemá.

Jediný problém nastal, když se někdo naboural do jejího účtu a začal na jejich stránky přidávat podivné věci. Kvůli tomu Hayley účet zrušila, přestože na něm měla přes 300 000 sledujících a založila si nový.

„Je to až neuvěřitelné, ale nemuseli jsme jí koupit oblečení už rok,“ prozradila. Je pyšná na to, že se dcera sama naučila pózovat a vymýšlí si nové postoje. Velmi ji to baví. „Nikdy jsem ji žádnou pózu neučila. Ani jsem jí neříkala, co má dělat. Focení ani není zdlouhavé. Ráno vstaneme, obleču ji, rychle ji vyfotím a pak už máme normální den jako každý jiný,“ doplnila Hayley s tím, že když Valentina povyroste a uvědomí si, že ji sleduje tolik lidí a nebude v tom třeba chtít pokračovat, bez problému účet zruší a dál už se tím nebude zaobírat. Vše chce dělat jen do té doby, kdy to bude dceru bavit.