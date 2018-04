Dvojitá brada netrápí jen tlouštíky. Na tučný podbradek dieta neplatí

Čísla hovoří jasně, zájem o úpravu brady v zahraničí i u nás neustále stoupá. Estetičtí chirurgové stále častěji upravují tuto oblast. Nikdo nechce nosit nevzhlednou dvojitou bradu, která trápí mnoho žen mnoha váhových kategorií.

Na vzniku dvojité brady se podílí hned několik faktorů. Nejvýraznějším zůstává váha. Při sebemenší nadváze se tuk ukládá nejen do oblasti břicha a stehen, ale také na bradu. Bohužel ji nelze ovlivnit sportem. Zatímco stehna vyběháte a na břicho platí sklapovačky, bradu nevycvičíte. Svou roli hraje i genetika, máte-li podbradek v rodině, s velkou pravděpodobností čeká časem i vás.

Nadváha i zub času

A pak tu máme zub času. "V pozdějším věku navíc dochází k ochabnutí kůže, podkoží a povolení svalu, který drží bradu napjatou, takže dvojitá brada nemusí být jednoznačně projevem jen nadbytku tukové tkáně," vysvětluje doktorka Yvonne Bergerová z pražské kliniky BcD Clinic.



Můžete cvičit, držet dietu, mazat se krémy od rána do večera, pravda je taková, že vám to profil moc nezmění. Máte-li podbradek, prakticky jedinou účinnou metodou je svěřit se do rukou estetické medicíny.

Řešení se nabízí dvojí v závislosti na aktuálním stavu. Pro starší ženy, kde pouhé odstranění tuku nestačí a nevede s ohledem na výrazně povolenou kůži ke kýženému výsledku, přichází v úvahu lifting či mini-lifting s vypnutím dolních partií obličeje.

Laserem na tuk

Více žen se týká odstranění tuku v podbradku. Moderní estetická medicína funguje v těchto případech rychle a umí řešit více problémů najednou. Hitem v modelaci brady jsou miniinvazivní liposukce s pomocí laserového paprsku.



Na trhu najdete několik metod založených na tomto principu. Jejich nespornou výhodou je rychlost a fakt, že se provádějí pouze v lokální anestézii. Laserový paprsek, zavedený pod kůži, rozbije tukové buňky.

Zákrok trvá půl až hodinu v závislosti na zvolené metodě a rozsahu. Poté odcházíte domů a druhý den můžete jít do práce. Počítejte s nošením kompresního obvazu, pokud se jedná o malý zákrok, pevně uvázaný šátek také skvěle poslouží. Omezení se naštěstí týká jen pár dnů. Výsledek za to ale stojí.

Co se děje při laserové liposukci? "Tekutý tuk je odtransportován lymfatickým systémem během pěti až 24 týdnů po zákroku," říká plastický chirurg Jan Vašek z Glamour Aesthetic Clinic. Rozpuštěný tuk je postupně z těla odstraňován přirozenou cestou.

Při malém množství tuku stačí na podbradek laser, s tukem si následně tělo poradí přirozenou cestou samo. "Při větším objemu jej vysáváme," říká doktorka Bergerová.

Vedlejší efekt - vypnutá kůže

Laserová liposukce na rozdíl od klasické či ultrazvukové má navíc jeden příjemný vedlejší efekt. Laserový paprsek prohřívá jednotlivé vrstvy kůže, zvýšená teplota vyvolá stažení kolagenních vláken, které kůži automaticky vypnou a zpevní. Kontury obličeje se zvýrazní.



Tyto zákroky samozřejmě mají i svá ale. Nehodí se pro majitelky již velmi povolené kůže, zde zázraky v podobě mladistvě pevné čelisti nečekejte. V tomto případě již musí nastoupit plastický chirurg se skalpelem. Pokud však nejste v důchodovém věku, pak si laser poradí s nadbytečným tukem i povolenou pokožku brady hravě.

Efekt nastupuje poměrně rychle. Jakmile opadne otok a modřina, uvidíte již první výsledky. Na velké finále si ale počkáte. "Vzhledem k tomu, že zákrok směruje do spodních vrstev pokožky, výsledný stav nastupuje za tři až čtyři měsíce," vysvětluje Yvonne Bergerová.

Zda-li bude výsledek trvalý, či budete na zákrok po čase muset jít znovu, závisí na mnoha faktorech. Svou významnou roli hraje genetika a životní styl. Vzhledem k tomu, že se jedná o miniinvazivní zákrok v lokálním umrtvení, lze jej po čase bez problémů opakovat, aniž by výsledek vypadal nepřirozeně.

Budete-li dodržovat zdravý životní styl a pravidelně o sebe pečovat, uděláte pro vzhled své brady hodně. Nezapomínejte, že pevná spodní kontura obličeje hraje velmi významnou roli v celkovém vzhledu tváře.