Dvě třetiny žen mají při sexu problémy, ukázal americký výzkum

Jak uvádí německý specializovaný server netdoktor.de, vůbec nejčastěji trpěly ženy:

- nechutí mít sex (47 procent dotázaných)

- problémy s orgasmem (45 procent)

- nedostatečná schopnost vzrušit se (40 procent)

- nepostačující ukojení pohlavní žádostivosti (39 procent)

- nedostatečné zvlhčení vagíny (37 procent)

- bolesti při sexu (36 procent).

"Sexuální dysfunkce mohou výrazně snižovat kvalitu života," konstatovala podle serveru vedoucí studie Debra Frommerová z Hackensack University Medical Center ve státě New Jersey.

Výrazně se tak snižují tělesná i duševní spokojenost ženy, její sebevědomí a kvalita partnerského vztahu. Proto je velmi důležité začínající problémy v oblasti sexu včas podchytit a řešit.

Všechny zmíněné potíže se zvyšují s přibývajícím věkem, ukázaly výsledky výzkumu. Výjimkou je neschopnost dosáhnout orgasmu - na tu stáři vliv nemá.

Nejaktivnější po třicítce

Sexuálně nejaktivnější jsou ženy ve věku od 31 do 45 let. Pohlavním životem žije 87 procent z nich. Mladší příslušnice něžného pohlaví ovšem v tomto směru příliš nezaostávají - pravidelnému sexu jich holduje 85 procent.

Ale ani ženy vyššího věku na pohlavní život zdaleka nerezignují. Ve skupině od 46 do 54 let se jich pravidelně miluje 74 procent, ve skupině od 55 do 70 let ještě 45 procent. Mezi seniorkami na 70 let věku je pohlavně aktivních 15 procent.

Je ovšem potřeba vzít v potaz, že uvedený výzkum se týkal vesměs žen, které trápily zdravotní komplikace urologického rázu. Ty se samozřejmě mohly podepsat i na kvalitě jejich intimního života, podotýká server netdoktor.de.