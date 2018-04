Dvacet způsobů, jak po rozchodu začít znovu

1. Poučte se z předchozích omylů

Byl váš poslední přítel notorický lhář nebo panovačný tyran? To neznamená, že váš další nápadník bude stejný. Ať už byli vaši bývalí všelijací, vždy se vám vyplatí zamyslet se nad svými minulými vztahy a poučit se z nich.

2. Zapomeňte na sex po rozchodu

Oblíbila jste si spojení "sex a váš ex"? Nejspíš se jen utěšujete, že to tak "funguje" proto, že jste smutná a chybí vám společnost. Pravda bude jiná: vy totiž tajně doufáte, že se všechno vrátí do starých kolejí! Jenomže on se chce s vámi jen užít. Prokažte tedy laskavost sama sobě a za každou cenu se sexuálním eskapádám vyhýbejte. Jediné, co pro vás z toho totiž plyne, je prodlužování agonie z rozchodu.

3. Nevěšte se kamarádkám na krk

Můžete se jim pochopitelně vyplakat na rameni, ale nevěšte jim na krk své nekonečné nářky nad tím, jak jsou muži nesnesitelní. Vaše okolí přesvědčíte tak leda o tom, že je s vámi těžké pořízení, když nadosmrti nenávidíte všechny muže na celém světě.

4. Zasmutněte si a jděte dál

Dopřejte si dostatek času na to, abyste se přenesla přes bolestivý zážitek z rozchodu, projděte si celým porozchodovým procesem postupného odmítání mužů, depresivních stavů, vzteku a konečně znovupřijetí sama sebe, potom se zhluboka nadechněte a vrhněte se zpátky do víru společenského života.

5. Neházejte všechny muže na jednu hromadu

Je to snadné, ale zrádné, protože až se znovu zamilujete, těžko uvěříte, že konečně přišel ten pravý. Poctivě se snažte vyhnout jakémukoliv zobecňování.

6. Zabraňte tomu, aby vaše minulost měla vliv na současnost

Nepodezírejte současného partnera z věcí, které vám dělal váš bývalý. Některé situace si sice vyžádají vaši zbystřenou pozornost, ale obecně platí, že je třeba orientovat se na budoucnost, ne upínat se na minulost.

7. Nepropadejte sebelítosti

Není pravda, že vás všichni muži nakonec opustí- jen jste měla dosud smůlu stejně jako všichni ostatní, kteří žijí momentálně sami. Každý v životě nasbírá pár šrámů z lásky, a to je důležité si uvědomit, abyste se přestala litovat a hrát si na oběť.

8. Zajděte si na schůzku

Chození na schůzky je čím dál snazší, čím více jich absolvujete, takže pokud už jste delší dobu nevylezla ze své ulity, vaše šance nejsou nijak ohromující. Nejlepším způsobem, jak resuscitovat své společenské schopnosti a dovednosti, je vyrazit si na rande a připomenout si, že máte mužům mnoho co nabídnout.

9. Řekněte všem, že si chcete někoho najít

Na tom, dát o sobě druhým vědět, že jste znovu "v oběhu", není vůbec nic špatného, stejně jako není nic špatného nechat si dohodit pár schůzek naslepo. Svěřte se nejlepším kamarádkám a vyšlete je, aby vám pomohly hledat.

10. Nevolejte o půlnoci svému bývalému

Ani o půlnoci, ani když jste opilá, cítíte se opuštěná nebo jste v den jeho narozenin měla den pod psa! Je to těžké, ale musíte se od něj zkrátka odpoutat a odnaučit se mít potřebu mluvit s ním, kdykoliv se vám něco přihodí, ať už dobrého nebo špatného.

11. Objevte znovu sama sebe

Všimly jste si, kolik žen si po rozchodu nechá ostříhat vlasy? To nemá nic společného s nějakým sebetrestáním, ale se znovuobjevováním sebe sama. Nejde o žádná drastická opatření, ale spíš, abyste si uvědomily, co všechno pro sebe můžete a chcete udělat, naučit se, koho navštívit...

12. Naučte se říkat "ano"

Říkejte "ano" na všechna pozvání do společnosti, která se k vám dostanou. Je na čase vyrazit ven, ne kvůli seznamování se s muži, ale hlavně proto, abyste si uvědomila, že i bez partnera můžete mít zajímavý a plnohodnotný život.

13. Věřte si

Po rozchodu si ženy běžně vyčítají, že jsou tam, kde jsou, jen kvůli tomu, že nemají dobrý odhad na lidi. Vezměte tedy zotavení se z rozchodu i jako terapii pro posílení víry v sebe sama.

14. Připomínejte si své dosavadní úspěchy

Máte zrovna den, kdy vám nic nevychází a cítíte se pod psa? Vezměte do ruky papír a sepište si na něj všechny své dosavadní úspěchy. Zahrňte do nich vše - od pracovních úspěchů až po okamžiky, jako například když jste tuhle dostala pusu od toho krasavce, anebo jak vám kamarádka řekla, že vám to moc sluší.

15. Pusťte si romantický film

Ne proto, abyste ještě hlouběji propadla depresi, ale abyste si zvedla náladu. Možná vám to přijde hloupé a přitažení za vlasy, ale ve skutečnosti je sledování romantických filmů skvělým způsobem, jak si připomenout, po čem toužíte, zvlášť ve chvílích, kdy je vám smutno a máte pocit, že pro vás láska neexistuje.

16. Udělejte první krok

Pokud vás rozchody mohou něco naučit, pak je to odhodlání nečekat pasivně v koutě, až o vás láska náhodou zakopne, ale popadnout příležitost za pačesy. Co na tom, že jste to vy, kdo musí udělat první krok, připojit se k internetové online seznamce nebo si dát inzerát? Když to vyjde, budete se vážně tolik trápit tím, jak jste ke svému štěstí přišla?

17. Nejste žádné zlevněné zboží s procházející trvanlivostí

Je vám už tolik a tolik let, což ve vašich představách doslova přeloženo znamená "ten příští už musí být ten pravý." S tímto přístupem máte zaděláno leda na vleklou neurózu, která vás buď dovleče do náruče prvního nekňuby, co se namane, nebo budete po každé schůzce fňukat do polštáře. Klid. Žádná cedulka s označením "sleva" a datem spotřeby na vás nevisí. Máte spoustu času najít toho pravého.

18. Dělejte si plány do života

Sepište si seznam svých cílů: v lásce, v osobních a pracovních záležitostech...a soustřeďte své síly na to, abyste jich dosáhla. Nejenže je to dobrý způsob, jak zapomenout na prožitý rozchod, ale i pro vybudování pozitivního přístupu k vlastní budoucnosti.

19. Buďte otevřená lásce

Jste opravdu připravená se zamilovat, scházet se s muži a znovu do jednoho z nich vložit důvěru? Nebo jste momentálně příliš zaměstnaná hledáním chyb a důvodů, proč právě ten který muž pro vás není dost dobrý, ačkoli možná je? Dejte lásce šanci, vždyť co můžete ztratit?

20. Naučte se mít muže ráda

Znamená to mít je ráda jako milence i jako kamarády. Když se stýkáte a přátelíte s více muži, tím méně si budete mužskou rasu idealizovat a tím budete v jejich společnosti přirozenější. A díky tomu se budou i oni cítit příjemně ve vaší společnosti, a kdo ví, jak to bude dál.