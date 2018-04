Dvacet rad, jak přežít zimu v klidu

1. KAVÁRNA V KUCHYNI

Pozvěte všechny své nejlepší kamarádky na kávový dýchánek k sobě domů a seznamte je mezi sebou. Kupte kvalitní kávu, kterou dnes seženete v každém supermarketu, a nevadí, že vám kuchyň nezdobí superdrahý přístroj na espreso. Nechte klidně kávu překapat přes sítko s papírovým filtrem - dobrá bude i tak. Přidat můžete oblíbený likér a pořádný kopec šlehačky. A pokud jste na sladké, nakupte i dorty, můžete si třeba připomenout dětství s laskonkami a věnečky nebo vsaďte na modernu s trendovými cheesecakem a profiterolem.

2. ODPOČÍVEJTE A SPĚTE

Nechce se vám nic jiného než zalézt do postele a spát? Nebojujte s únavou a poslechněte. Každé roční období má svůj biorytmus a bránit se jeho zákonitostem vyvolá většinou jen ještě větší únavu. V létě se vám usnout v 21 hodin asi nepodaří, když si ale do postele zalezete ve stejnou hodinu v listopadu, usnete a ráno s úsměvem vstanete. I největší sova si potřebuje někdy naspat do zásoby. Pokud si dopřejete dostatek spánku, jen tak si na vás nepřijdou ani zákeřné virózy.





3. ČERNÁ HODINKA

K tomu, jak navodit atmosféru černé hodinky, nepotřebujete příliš mnoho rekvizit. Pohodlně se všichni usaďte do křesla, přineste si na mlsání nakrájené ovoce, mísu s ořechy nebo pečené kaštany, uvařte kotel čaje a pokud možno vypněte mobily. Teď je čas jen tak si "pokecat". Je jedno, jestli si budete povídat s manželem, přítelem, maminkou nebo dětmi. Vítány jsou všechny veselé, trapné či strašidelné historky a nevadí, že je budete vyprávět trochu jinak, než se ve skutečnosti staly. Platí přece, že vypravěč se nepřerušuje. Navíc nejdůležitější je, aby se všichni pobavili, nebo ne?

4. ZACHUMLEJTE SE DO DEKY

Netrapte se chladem a na letošní zimu si konečně pořiďte pořádně teplý pléd a zachumlejte se do něj. Bude se hodit při čtení v ušáku, podřimování na gauči i při koukání na televizi. Jestli jste manuálně zručná, můžete si pléd zkusit uplést sama anebo vyzkoušet patchwork. Díky němu navíc můžete spotřebovat všechny zbytky látek, které se vám nebo babičkám válí na půdě. Kurzy, ve kterých se to naučíte, nabízí mnoho kulturních center v republice.

5. KONÍČKUJTE

Najděte si koníček na dlouhé zimní večery. Puzzle, které má nejméně 1 000 dílků, vám vydrží několik večerů. A pokud chcete, aby vaše snaha byla vidět rychleji, pusťte se do "ubrouskování". Své výtvory pak můžete rozdat jako vánoční dárky.

6. NEZAVAŘUJTE, ALE SVAŘUJTE

Kdo by měl v zimě chuť na studené nápoje, dlouhé večery volají po hrnku svařeného vína nebo sklenici vinného punče. Přidejte do nich tobolky kardamomu a skořici a užijte si plné chuti, která voní dálkami. Alkohol v malých dávkách přece neškodí.

7. ZALOŽTE SÍŤ VZÁJEMNÉ POMOCI

Nebaví vás shánět dárky na Vánoce, šílíte z předvánočního úklidu a nesnášíte pečení? Spojte se - vášnivá pekařka může připravit cukroví pro všechny, ta počítačově zdatná připravit seznam univerzálních dárků a objednat je přes internet, další třeba všem pohlídat děti. Na okna si klidně objednejte profesionály. Za jejich umytí zaplatíte od osmi korun za metr čtvereční.

8. HREJTE SI

Zkuste pro rodinu nebo partu kamarádů objevit stolní hru, která bude bavit všechny. Je jedno, jestli "pojedete v karbanu", postavíte hrady v Carcassonu nebo večer prokřičíte s heslem Člověče, nezlob se. Vždyť kdo si hraje, nezlobí!

9. JEZTE JINAK NEŽ V LÉTĚ

Zatímco v létě si tělo žádá volnější stravovací režim, lehké saláty a drůbeží maso, zimní čas má na zažívání úplně jiné požadavky. Uvařte si pořádnou polévku a s množstvím nešetřete. Nejlepší bramboračka je stejně až třetí den.





10. PIJTE DOBRÝ ČAJ

Ať sáhnete po čaji zeleném, černém nebo po červeném rooibosu, udělá vám dobře. A můžete vyzkoušet třeba "kvetoucí" čaj, který koupíte v obchodech s čajem. Kuličku ručně vázaného jasmínového stačí vhodit do konvice s vodou a pak můžete tiše obdivovat malý zázrak. Čajoví znalci doporučují použít jeden květ pro 0,5 litru vody, zalít ho můžete i opakovaně.

11. FOTKY Z LÉTA

I když se tvrdí, že fotografiím odzvonilo, byla by věčná škoda připravit se o náladu, kterou právě zařazování fotek do alba přináší. Nechte si vytisknout nejlepší fotky z dovolené, poproste děti, ať namalují obrázky, a léto u vás doma ožije.

12. UŽIJTE SI OHEŇ

Pohled do praskajícího krbu si dnes může dopřát jen málokdo. Pokud u vás doma nemá co "plápolat", zapalte si svíčku, a ne jednu. Teplé žluté světlo má navíc jednu další výhodu - hřeje. Na svůj ohnivý svíčkový večer můžete v pokoji klidně vypnout topení.

13. ZATANČETE SI JEN TAK

Když máte chuť tančit, následujte ji. Pusťte si oblíbené písničky a rozbalte to klidně i v kuchyni. Nevadí, když budete tancovat sama. Nemusíte se líčit, nikdo vás nebude obtěžovat ani polévat vínem a navíc, tancovat můžete klidně v pyžamu nebo teplákách.

14. ZABALTE SI RUCE

Nechcete, aby vaše ruce prozradily skutečný věk? Namažte je glycerinovým krémem, zabalte do bavlněných rukavic a uložte se pod deku. Teplo znásobí účinky krému a vaše ruce omládnou. Navíc v rukavicích po vás přece nikdo nemůže chtít, abyste uklízela.

15. ČOKOLÁDOVÝ SEN

Uvařte si doma tu nejlepší horkou čokoládu a s nikým se nedělte. Kupte si sedmdesátiprocentní čokoládu a rozvařte ji se smetanou na hustý krém. K jejímu popíjení si pusťte z DVD krásnou Juliette Binoche a Johnyho Deppa ve stejnojmenném filmu.





16. NAPIŠTE DOPIS

Je jedno, jestli si vzpomenete na přátele, které odvál čas, nebo napíšete kamarádce, se kterou řešíte už jen praktické záležitosti. Ofrankovanou obálkou zaručeně příjemce potěšíte. Vždyť dnes už poštovní schránky plní jen účty a složenky.

17. OBJÍMEJTE SE

Výzkumy praví, že objetí patří mezi partnerské, ale také výchovné všeléky. Občas obejmout potřebujete vy, partner, malé dítě i puberťák. A když objetí s manželem nakonec vyústí v sex - tím lépe. Pro organismus je takový orgasmus hotové požehnání. Zlepšuje náladu, spaluje tuky i posiluje imunitu.

18. HÁČKUJTE A PLEŤTE

To pravé relaxační pletení ale určitě nebude svetr s norským vzorem nebo jelenem v říji. Pleťte a háčkujte jen věci, které budete mít za jeden večer hotové. To je totiž ta správná radost. Pusťte se třeba do pidišály pro vašeho psa nebo pro dceřina plyšového medvěda. Rychle uháčkovat můžete i stylovou brož nebo originální minikabelku.

19. NALOŽTE SE

Nic nezahřeje tak jako horká vana plná voňavé vody. Když použijete triky profesionálů, bude to i doma v mrňavé koupelně stejné, jako byste vyrazili do lázní. Nechte ve vaně rozpustit koupelový olejíček nebo nasypte koupelovou sůl, zapalte aromalampu s relaxačním olejem, podložte si hlavu měkkým ručníkem. A pomalu si připouštějte teplou... Nesnášíte nicnedělání? Vezměte si s sebou knihu.

20. MASKUJTE SE

Zimní počasí nesvědčí ani pleti. Hýčkejte se a nezapomínejte alespoň jednou týdně na pořádně výživnou masku. Nejlepší je, když si "maskovací" večer naplánujete pravidelně na jeden večer v týdnu. Ideální je neděle, aby vám to v pondělí slušelo a lépe se vám odcházelo z bytu do mlžného oparu v ulicích.