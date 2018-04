Dva svůdné recepty na kávové dezerty ve francouzském stylu

Café gourmand podle cukrářky

Pro ty, kteří by chtěli kousek té sladké Francie přenést k sobě domů, připravila šéfcukrářka pražské cukrárny Amandine Edita Paulusová dva lákavé recepty:

Makronky (tradiční francouzský mini dezert, který nejvíc připomíná naše sněhové pusinky) jsou poměrně náročné na přípravu. Ale námaha stojí za to. Vyrábějí se v mnoha barevných a chuťových variantách - kávové, pistáciové, citronové, malinové a podobně - a Francouzi jimi velmi rádi obdarovávají své blízké. Docela pěkný zvyk, co myslíte?

Makronky - mandlové pusinky s kávovou příchutí

Doba přípravy: cca 1 hodina

Na pusinky:

6 vaječných bílků

150 g másla

150 g mouky

150 g cukru

150 g cukru najemno rozemletých mandlí

Na krémovou náplň:

100 g másla

85 g cukru

5 cl vody

1 vejce

2 žloutky

3 polévkové lžíce uvařené kávy

1. Nakrájíme máslo na menší kousky a necháme změknout. Mezitím nasypeme do hrnce cukr, přidáme vodu a za stálého míchání přivedeme na mírném ohni k varu, až získáme konzistenci připomínající sirup. V misce ušleháme vejce do pěny a poté do ní pomalu vmícháme sirup. Pokračujeme ve šlehání, dokud hmota nebude vlažná. Poté přidáme kávu, máslo a pokračujeme ve šlehání až do úplného vychladnutí krému. Uložíme na chladnější místo.

2. Nakrájíme zbytek másla na menší kousky a necháme změknout. V míse smícháme mouku, cukr, namleté mandle a kávu, nakonec přidáme máslo. Našleháme bílky v sníh a pomalu vmícháváme do těsta. Výsledná konzistence by měla být vláčná, nikoli však tekoucí.

3. Troubu předehřejeme na 240°C. Plech na pečení pokryjeme papírem na pečení a vytřeme máslem. Těstem naplníme cukrářský sáček s dorovna nastřiženou špičkou o délce zhruba 5 mm. Na plech poté vymačkáváme pusinky s rozestupem 2 centimetry. Vlhkým štětečkem uhladíme hlavičky pusinek, aby byly ploché, vložíme do trouby a pečeme 12 minut.

4. Po zchladnutí pusinky potřeme jednou kávovou lžičkou krému a spojíme.

TIP: Jak makronky opatrně sejmout z plechu? Po vyndání z trouby nalijte pod papír půl hrnku studené vody, počkejte 3 minuty a pusinky odeberte.

Snadnější, ale také velice efektní, je kávová pěna se zakysanou smetanou. Základem úspěchu jsou v obou případech čerstvé a kvalitní suroviny.

Mousse au café

100 g cukr moučka

2 polévkové lžíce uvařené kávy

4 vejce

2 dl zakysané smetany

1. Smícháme cukr, žloutky a zakysanou smetanu. Směs začneme ohřívat na mírném ohni, aniž bychom ji přivedli k varu.

2. Když směs zhoustne, přelijeme ji do mísy a dobře do ní vmícháme kávu.

3. Bílky vyšleháme na sníh a pozvolna je vmícháme do krému.

4. Hotovou kávovou pěnu rozdělíme do menších skleniček a necháme před servírováním 4 hodiny vychladit.

Více francouzské inspirace můžete najít na www.kavaveznamenitouhy.cz.