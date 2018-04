Pět pádných důvodů, proč si dát každý den skleničku

Zatímco před nadměrným pitím alkoholu lékaři dlouhodobě varují, mírná konzumace – zejména červeného vína – dokáže podle odborníků nejen ochránit srdce a cévy, ale může pro vaše tělesné i duševní zdraví udělat ještě mnohem víc.



Dovede třeba účinně pomoci při hubnutí, zlepšit kvalitu spánku nebo dokonce zabránit vzniku a rozvoji stařecké demence. Jedním z důvodů, proč se dá temně zbarvené víno pokládat za zázračný elixír, může být i vysoký obsah přírodního antioxidantu zvaného resveratrol.

Ten se mimo jiné nachází ve slupkách a jadérkách modré vinné révy a jsou mu připisovány léčivé a preventivní účinky.

Na zdraví a štíhlou postavu

Například podle studie provedené na Washington State University (byť jen na myších) pomáhá již zmíněný antioxidant při přeměně tzv. bílého tuku na tuk „hnědý“, který dovede tělo lépe spálit. Ideálním zdrojem resveratrolu jsou podle tamních odborníků čerstvé plody ovoce, které mají také další zdravotní benefity, menší množství látek tohoto typu je ovšem i v červeném víně. Jiné studie také naznačují, že resveratrol údajně pomáhá hubnoucím i tím, že snižuje chuť k jídlu.

Vínu coby řešení potíží s nadváhou fandí také výzkumníci z Oregon State University, jejichž experimenty prokázaly, že konzumace hroznů (ať už v podobě šťávy, nebo vína) může zastavit růst již existujících tukových buněk a zpomalit vznik nových. Pozitivní roli tu podle nich hraje přirozený antioxidant kyselina ellagová, která se nachází v některých druzích ovoce a zeleniny, a jež by mohla mimo jiné pomáhat buňkám metabolizovat tuk a cukry.

Ačkoliv byl průzkum, o kterém se psalo mimo jiné v Journal of Nutrition Chemistry, proveden zatím jen na myších, jeden z autorů, doktor Neil Shay, věří, že další experimenty potvrdí očekávání vědců. Pochvaluje si také relevantnost pokusů, neboť podle jeho slov životní styl testovaných myší výborně odpovídá typu člověka se sedavým zaměstnáním, který dává přednost nezdravé stravě a nemá dostatek pohybu.

Označit vinné hrozny nebo víno za zázračný elixír se sice odborníci pochopitelně zdráhají, už dnes je ale na trhu několik potravinových doplňků na bázi resveratrolu nebo kyseliny ellagové, které slibují možná víc, než je zdrávo...

Bič na cukrovku

Dobrou zprávu ohledně pití červeného vína má mezinárodní tým vědců pro ty, kterým hrozí nebo je už trápí cukrovka druhého typu. Ti zjistili, že jedna sklenka denně může pomoci dostat pod kontrolu hladinu cukru v krvi. Zásluhu na tom mají polyfenoly, které právě červené víno obsahuje v dostatečném množství.

Jedná se vlastně o antioxidanty, které pomáhají tělu regulovat hladinu cukru v krvi. Odborníci ovšem varují před tím, abyste místo do lékárny ukvapeně začali chodit do vinotéky – diabetici i ti, kdo mají k této chorobě „našlápnuto“, by se rozhodně měli o každé změně v jídelníčku poradit se svým lékařem.

Alzheimer nemá šanci

Pro opatrné pití vína jsou také autoři výzkumu z amerického Wake Forest University Baptist Medical Center, kterého se zúčastnilo přes 4000 žen ve věku od 65 do 79 let. Ti zjistili, že respondentky, které si denně dopřávají jednu nebo dvě sklenky, vykazují lepší kognitivní funkce a paměť než abstinentky.

Autoři studie se domnívají, že by za tímto úspěchem mohl být fakt, že látky obsažené ve zkonzumovaném vínu brání vzniku krevních sraženin v mozku a zlepšují průtok krve. Alkohol také zřejmě pomáhá zvyšovat hladinu tzv. dobrého cholesterolu, který tak může snižovat riziko zužování mozkových cév.

Za pozornost stojí také výsledky nedávno zveřejněné studie z Cleveland Clinic v Las Vegas, jež naznačují, že sommeliéři a experti na víno, kteří při hodnocení vína často používají čich a paměť, mají vyvinutější určitou partii mozku. A zdá se, že to je právě ta oblast, která bývá zasažena degenerativními poruchami, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.

„Ačkoli si tím nejsme zcela jistí, zdá se, že pokud máte v této oblasti mozek větší, objeví se příznaky těchto onemocnění mnohem později,“ uvedla autorka studie, neuroložka Sarah Banksová.

Sladké hroznové sny

Máte večer před spaním chuť na víno? Nemusíte se cítit provinile. Existují totiž i studie, které prokazují, že v případě červeného vám sklenka či dvě mohou pomoci ke klidnějšímu a zdravějšímu spánku. Za to, že se nám dobře usíná, totiž může hormon melatonin, který je produkován epifýzou neboli nadvěskem mozkovým, a má na starosti naše vnitřní hodiny. Se zvyšujícím se věkem a také v případě, že pracujeme na směny, se jeho produkce výrazně snižuje.

A co to má společného s vínem? Ačkoli se předpokládalo, že melatonin může vzniknout pouze v těle savců, nedávno bylo zjištěno, že jej mohou produkovat také rostliny. Doktor Marcello Iriti a jeho milánští kolegové přišli na to, že jeho zdrojem jsou ve velké míře i slupky modrých vinných hroznů, které se používají mimo jiné při výrobě červených vín.

Největší zastoupení tohoto hormonu bylo zjištěno v odrůdě Nebbiolo, bohaté na něj jsou prý také Merlot nebo Cabernet Sauvignon. Takže pokud chcete dobře spát, pozorně si přečtěte etiketu, než vytáhnete z lahve špunt. A hlavně – dejte přednost červenému!

Tepláky nezahazujte

Před časem obletěla světová média fantastická zpráva, že pití vína je srovnatelné s cvičením ve fitku. Podle ní odborníci z kanadské University of Alberta zjistili, že (díky již zmiňovanému resveratrolu) červené víno působí na naše tělo podobně jako cvičení. Podle vedoucího výzkumu Jasona Dycka to je však jen fáma. „Ne, bohužel to tak není, ačkoliv mnoho lidí by tomu rádo věřilo,“ uvedl ve vyjádření k zmíněné virální story.



Jeho studie skutečně obsahovala zjištění, že resveratrol, který se nachází v hroznovém vínu a dalších druzích ovoce, může zlepšit výsledky cvičení u lidí, kteří mají omezené možnosti sportovat, k nimž patří třeba pacienti po infarktu. Nikdy prý ale neřekl, že by měli lidé zaměnit cvičení za popíjení v baru. „Ve výzkumu jsme nepoužili ani sklenku alkoholu a také jsme nikomu nedoporučovali, aby přestal cvičit,“ uvádí vše na pravou míru vědec (podrobný článek o tomto případu najdete na Technet.cz).

Škoda. Ovšem skleničku vína si po své denní porci sportování určitě dát můžete...