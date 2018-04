Pět důvodů, proč se v noci probouzíte. Může za to vedro i váš mobil

Spánek člověk potřebuje ke svému zdraví. Jeho chronický nedostatek může vést ke zdravotním potížím.

„Zvyšuje se riziko srdečních chorob, snižuje se obranyschopnost organismu, objevují se bolesti hlavy, špatná nálada, úzkost, deprese nebo únava. Může také vzniknout závislost na lécích či stimulujících prostředcích,“ vysvětluje doktor Jiří Ondra z Lékařského domu na Praze 7.

A dodává, že se člověk může takto „prospat“ například k cukrovce, obezitě, migrénám nebo k bolestem zad. Dokonce se v některých případech objevuje i větší riziko mozkové mrtvice, vznik deprese nebo onemocnění srdce.

To, že se probudíte uprostřed noci není podle doktora Jose Colona, zakladatele Paradise Sleep a autora knihy The Sleep Diet, žádný problém, toto chování je součástí lidské DNA.

„Nikdo nespí celou noc“, tvrdí doktor Colon, který považuje za normální se za noc probudit i čtyřikrát až šestkrát. Děje se tak už od doby, kdy lidstvo žilo v jeskyních a člověk se v noci často budil, aby zkontroloval své okolí a ujistil se, že mu nehrozí nebezpečí třeba od tygra. Poté zase uklidněný usnul.

Ta poslední část je však klíčová. Podle doktora Colona byste měli být schopni vrátit se bez problémů do spánku.

Pokud se vám to nedaří a vám se po nočním probuzení nedaří zase usnout, možná za to může jeden z pěti zlodějů spánku, který brání vašemu nočnímu odpočinku.

Potřebujete na záchod

Nykturie (potřeba močení v noci) je velmi častý zdravotní problém, který může mít mnoho spouštěčů. Pokud zjistíte, že se dvakrát až čtyřikrát za noc probudíte s nutkáním na močení, i když omezíte pití před spaním, měli byste kupodivu zkusit před spaním více pít.

„Jen přidejte trochu soli,“ radí Jonathan Steele, výkonný ředitel WaterCures.org, který vysvětlil, že naše tělo se snaží udržet v rovnováze vodu a elektrolyty, neboli soli. Příliš mnoho vody bez dostatečného množství soli může způsobit, že se tělo bude snažit vody zbavit, aby nastolilo rovnováhu mezi podílem elektrolytů a vodou. To se pak může projevit nutkáním na močení a nočním probuzením. Steele proto radí vypít malou sklenku vody se špetkou nerafinované mořské soli asi půl hodiny před spaním.

Jste přehřátí

Možná jste na to už přišli sami a odborníci z National Sleep Foundation (NSF) to ještě potvrdili - teplo v ložnici může znesnadnit usínání a způsobovat časté probouzení v noci.

Doktor Marc Leavey z Mercy Medical Center in Baltimore uvedl pro server prevention.com, že teplota pokoje, oblečení do postele, prostěradlo nebo peřina, to vše hraje velkou roli v udržení té správné teploty vhodné pro spaní.

Podle doktora Jiřího Ondry z Lékařského domu na Praze 7 se ideální teplota v ložnici pro kvalitní spánek pohybuje v rozmezí od 16 do 18°C.

„Při vyšších teplotách než 21°C se můžete budit horkem nebo žízní. V přetopených místnostech je suchý vzduch, hůře se dýchá a zároveň se také vysušuje sliznice. Výsledkem pak může být i snížená obranyschopnost organismu. Kromě toho spánek není tak vydatný a tělo nemůže dostatečně regenerovat,“ vysvětlil doktor Ondra.

Doktor Marc Leavey doporučuje před spaním koupel, jelikož pobyt v teplé vodě před spaním lehce zvyšuje tělesnou teplotu a po opuštění vany nastává pokles teploty těla, což je pro organismus signál, že je čas jít spát.

Večerní brouzdání po síti

Pokud do vaší předspánkové rutiny patří kontrolování zpráv na facebooku či prohlížení si fotografií na instagramu, můžete zaznamenat problémy se spánkem.

Profesor Richard L. Hansler z John Carroll University vysvětlil, že vystavení očí světlu během večera zabraňuje tělu vytvářet spánkový hormon melatonin. Elektronické přístroje, jako jsou tablety či chytré telefony, patří mezi rušitele spánku, jelikož vyzařují světlo velmi blízko našeho obličeje. Podle vědců je pro spánek neproblémovější modré světlo, které vychází z chytrých telefonů.

Profesor Hansler radí ztlumit světlo v ložnici a hodinu před spaním přestat používat malé obrazovky elektronických přístrojů.

Vaše večerní sklenička

Je pravda, že sklenka vína nebo vašeho oblíbeného alkoholu na dobrou noc může přivodit ospalost a vy tak snáze usnete. Bohužel spánek bude alkoholem narušen a vy se budete v noci probouzet.

„Příliš mnoho alkoholu zatíží játra stejně jako přejedení. Navíc alkohol narušuje kvalitu spánku, protože tělo odbourává etanol,“ uvedl doktor Ondra, který však dodal, že jedna sklenka vína na druhou stranu nemůže uškodit. Podle doktora Ondry je před spaním nutné vyvarovat se povzbuzujících prostředků jako je káva, čaj a také některých léků včetně vitaminů.

Stres

Ať už se jedná o problémy v práci, potíže s dítětem nebo v partnerském vztahu, stres vás může okrádat o kvalitní spánek.

Psycholožka Lekeisha A. Sumnerová z University of California v Los Angeles uvedla, že při problémech se spánkem, včetně častého probouzení kvůli stresu, pomáhají antistresové prostředky jako jsou meditace nebo progresivní relaxace. Tyto techniky mohou podle Sumnerové pomoci přestat myslet na starosti a zlepšit náladu, což pomůže k lepšímu a nepřerušovanému spánku.

Sumnerová také podotkla, že i když některým lidem může meditace nebo jogínské cvičení při stresu pomoci, lidé s vážnějšími problémy se spánkem by měli zvážit psychoterapii.