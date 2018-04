Sedm překvapivých důvodů, proč se každý den smát

Lidský úsměv je mocný, úsměvem komunikujeme s druhými i se sebou. Úsměv často stojí na začátku vztahů, které pak může dál posilovat a dělat radostnějšími.



„Když se na druhého usměji, tak mu tím dávám najevo, že ho ráda vidím a že mám radost, že ten druhý je pro mě důležitý. To stejné vysílám k sobě samotné, když se na sebe laskavě usměji do zrcadla či se na sebe ´usměji vnitřně´. V té chvíli, kdy se usmívám, tak pozitivně ovlivňuji jak svoje ladění, tak i těch druhých. Tím rozdáváme úsměv druhým, neboť úsměvem můžeme ´nakazit´ své okolí i díky takzvaným zrcadlovým neuronům. Emoce, které člověk vidí a slyší u druhých lidí, pak v jeho mozku vyvolávají podobné stavy, které zažívají ti druzí,“ vysvětluje lékařka Irena Zvánovcová.

Zdaleka ne každý člověk však patří mezi smíšky s věčným úsměvem na tváři, pro některé lidi je prostě úsměv přirozenější než pro druhé. Nicméně ať už se řadíte mezi pesimisty a škarohlídy, nebo ráno vstanete levou nohou napřed, snažte si najít chvilku na úsměv. A to nejen proto, že usmívající se člověk vypadá lépe.

V následujícím článku vám poskytneme více důvodů, proč každý den roztáhnout koutky úst do úsměvu, a to i přesto, že vám třeba zrovna úplně do smíchu není.

Smích vám pomůže zlepšit náladu

Pohádali jste se s partnerem, nebo vás čeká nepříjemný pracovní úkol a místo úsměvu hyzdí vaši tvář vrásky od mračení na čele? Zkuste to změnit právě tím, že se začnete usmívat.

Podle odborníků totiž výraz naší tváře není jen odrazem naší současné nálady, ale také má schopnost náladu ovlivnit. Emoce sice vznikají v mozku, ale svaly ve tváři buď tyto pocity posilují nebo dokonce transformují. Vědci vypozorovali, že při povzbuzení pozitivních emocí nebo potlačení těch negativních pomocí výrazů tváře se nálada sledovaného člověka začala silněji vyrovnávat s emocí, kterou jeho nebo její tvář ukazovala.

I falešný úsměv se počítá

Není vám vůbec do smíchu? Přinuťte se do něj. I nucený úsměv totiž může přispět k pocitu štěstí, i když tomu vaše nálada a okolnosti neodpovídají. Mozek totiž nedokáže rozeznat falešný úsměv od skutečného.

„Vědecké studie potvrzují, že když člověk nasadí určitý výraz, i přestože je předstíraný, tak skutečně zažije i něco z této emoce. Aktivace obličejových svalů, které člověk používá při úsměvu a pocitech radosti, spouští centra mozku, která se s radostí spojují, spouští produkci serotoninu (tzv.hormonu štěstí), endorfinu,“ vysvětlila doktorka Zvánovcová a dodala, že výraz obličeje, jaký člověk má, může ovlivnit jeho výslednou emoci a náladu. Pokud se usmějeme, když jsme např. ve stresu, máme strach, tak budeme mít lepší pocit, než kdybychom se neusmívali.

S úsměvem budete působit důvěryhodněji

Z psychologického hlediska působí osoba, jejíž tvář zdobí úsměv, důvěryhodněji než člověk, který se buď mračí, nebo má neutrální výraz tváře. Vědci z univerzity v Pittsburghu tento fenomén blíže zkoumali a zjistili, že čím více se dobrovolníci usmívali, tím působili na další účastníky studie důvěryhodněji.

Úsměv prostě vytváří mezi lidmi pocit důvěry a pomáhá budovat lepší vztahy mezi lidmi. Úsměv vám také pomůže, pokud jste něco provedli a vyžadujete odpuštění a shovívavost.

Úsměv pomůže naladit mozek na pozitivní vlnu

Pro mozek je kupodivu přirozenější negativní myšlení, které funguje jako obranný mechanismus, nicméně časté usmívání vám může pomoci tento stav zvrátit. Pokud si navyknete častěji se usmívat, pomůžete své mysli pohnout se od negativismu do pozitivního prostoru, a čím více se budete usmívat, tím déle můžete mozek udržet v pozitivním naladění.

Podle autora knihy „The Happiness Advantage“ Shawna Achora bychom se měli snažit, aby se úsměv stal naším každodenním zvykem, jelikož tím pomůžeme mozku vytvářet pocity štěstí.

VIDEO: Jóga smíchu. Podívejte se, jak probíhá cvičení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úsměvy jsou nakažlivé

Směj se a celý svět se bude smát s tebou. Na tomto rčení rozhodně něco bude a dokonce pro něj existuje vědecké vysvětlení.



Jak uvedl neurovědec Marc Iacoboni, všichni máme takzvané zrcadlové neurony, které se aktivují, když předvedeme stejnou činnost, kterou vidíme u někoho jiného. Proto, když se na někoho usmějeme, obvykle nám úsměv oplatí. Zrcadlové neurony byly poprvé popsány v roce 1992, nicméně jejich funkce není zatím zcela jasná.

Smích podporuje vaši produktivitu

Usměvaví lidé působí vstřícněji a sympatičtěji a lidé se s nimi nebojí komunikovat. Proto je úsměv tolik žádaný na pracovišti, ať už mezi kolegy nebo ve vztahu zaměstnanec – zákazník.

V roce 2010 tým ekonomických vědců zjistil, že úsměv má značný a kauzální účinek na produktivitu na pracovišti. A stejně jako pozitivní emoce zlepšují stimulaci, negativní ji zase zhoršují. Šťastní a usměvaví lidé prostě odvádějí lepší práci a jsou více motivovaní.

Smích pomáhá snižovat stres

Díky úsměvu se budete cítit lépe, i když právě prožíváte stresovou situaci. Doktorka Zvánovcová vysvětlila, že při intenzivním smíchu se v těle vyplavují endorfiny, serotonin a dopamin, což vede k zastavení stresové reakce v organismu a v těle tak dochází k uvolnění vnitřního napětí, k uvolnění svalů, tělo se přestane chystat na útok, orgány těla se ze stavu pohotovosti vrací do stavu klidu a organismus může dál v klidu pracovat.

Smích tak posiluje imunitu, tím podporuje odolnost vůči infekcím, dokáže mírnit také bolest. Snižuje napětí a stres ve svalech organismu, tím snižuje psychické napětí.

„Z výše uvedeného vyplývá, že lidé, kteří se více usmívají, tak přirozeně lépe se stresem zacházejí, neboť snižují odpověď svého organismu na stres,“ uzavřela lékařka Irena Zvánovcová.