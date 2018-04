Sedm důvodů, proč je vám na omdlení

Mdloba nebo také odborně synkopa občas může postihnout i naprosto zdravého člověka většinou jako obranná reakce organismu. Je to krátkodobá ztráta vědomí, která se u člověka projevuje ve chvíli, kdy je mozek nedostatečně zásoben kyslíkem.



„Jde o obranou reakci organismu, často je spojena s pádem, který přivede tělo do horizontální polohy – tím dojde opět k lepšímu prokrvení mozku. Kolapsový stav trvá krátce, často jen několik sekund, a postižený se spontánně probírá k plnému vědomí. Mdloba sama o sobě není nebezpečný či život ohrožující stav, ale při častějším opakování už může signalizovat závažnější choroby či poruchy organismu,“ uvedla doktorka Irena Sobotková z Lékařského domu Praha 7 a dodala, že mdloba není to samé, co bezvědomí. Bezvědomí trvá déle, dochází k povolení svalstva a hrozí zapadnutí jazyka, což postiženého přímo ohrožuje na životě.

Omdlévání je velmi časté v horkém a dusném prostředí a v uzavřených prostorách, kde je vydýchaný vzduch. Obecně se před samotným omdlením objevuje bledost v obličeji, studený pot na čele, krku a zádech, zrychlený a povrchový dech, nevolnost, zatmění či mžitky před očima, šelest v uších a malátnost.

„Při prvních příznacích mdloby je vhodné člověka posadit (je dobré dát hlavu mezi kolena) nebo ještě lépe položit, uvolnit tísnivý oděv a zvednout dolní končetiny. Vhodné je zajistit dobrý přísun kyslíku (otevřít okno), při dehydrataci dodat tekutiny,“ radí praktická lékařka Sobotková.

Existuje mnoho důvodů, proč je vám na omdlení, a to jak čistě fyziologických, tak i psychogenních. Na citlivějšího jedince jdou mdloby i při pohledu na krev, někomu je na omdlení při pohledu z výšky nebo i třeba při setkání s pavoukem, ze kterého má fobii. Některé vypjaté emoční stavy, jako jsou tréma, strach nebo panika rovněž mohou způsobit pocit na omdlení nebo samotný kolaps. Podobnými stavy se také projevuje těhotenství nebo hormonální změny. Dokonce i dlouhé stání nebo třeba vysilující kašel může někdy skončit omdlením.

I když mohou mdloby působit děsivě, až v 90 % případů se nejedná o nic vážného, uklidňuje doktor Venkatesh Thiruganasambandamoorthy, epidemiolog z Ottawa Hospital Research Institute v Kanadě.

„Mdloby mohou mít mnoho fyzických příčin od poklesu krevního tlaku přes pokles srdeční frekvence až po neurologické důvody. Snažíme se zjistit, proč krevní tlak nebo srdeční frekvence klesla. Některé z těchto důvodů jsou běžné a není třeba se znepokojovat, ale jiné potřebují více vyšetření,“ uvedl pro server womenshealthmag.com doktor Lawrence Phillipse z oddělení kardiologie na New York University Langone Medical Center.

A jaké jsou nejčastější faktory, které mohou být příčinou toho, že se nám motá hlava a je nám na omdlení?

Dehydratace

Někteří jedinci jsou jednoduše náchylnější k pocitu slabosti nebo dokonce mdlobám, když je jim horko, zpotí se a ztratí příliš mnoho tekutin. Doktor Thiruganasambandamoorthy vysvětlil, že u citlivějších osob se tyto stavy mohou objevit po pobytu v příliš vyhřáté místnosti, kdy nadměrná teplota přispívá k poklesu krevního tlaku.

“Když se vám točí hlava kvůli dehydrataci a teplu, poloha vleže pomůže vlít krev do srdce a mozku a vy se budete rychle cítit lépe,“ tvrdí doktor Thiruganasambandamoorthy.

Úlek nebo překvapení

Podobná reakce jako při přehřátí organismu a dehydrataci může nastat i v momentě, kdy na vás někdo nečekaně vybafne v setmělé místnosti. Důvodem k mdlobám může být i radostná událost, jako když vaši přátelé či rodina vyskočí zpoza gauče a ohlásí neočekávanou narozeninovou oslavu.

Mdloby a první pomoc Pokud se ocitnete v blízkosti člověka, který právě omdlel, je nutné mu poskytnou první pomoc. V první řadě je nutné zkontrolovat, zda postižený spontánně dýchá, a zda je přítomen pulz na krčních tepnách.

„Položte pacienta na chladné a stinné místo s dostatkem čerstvého vzduchu, a zvedněte mu dolní končetiny. Eventuálně lze přikládat chladivé obklady na čelo. Lékařská péče je nutná ve chvíli, kdy postižený nenabyde vědomí do několika minut nebo pokud jsou přítomny poruchy srdeční akce, dechu či křeče. Jakmile se člověk probere, nenutíme ho ihned vstávat, ale dodáváme tekutiny a ošetříme zranění způsobená pádem,“ radí lékařka Irena Sobotková.

V obou uvedených scénářích váš nervový systém v podstatě jede na plné obrátky, říká doktor Thiruganasambandamoorthy, a váš krevní tlak najednou rychle klesne, což vede k závratím nebo až k mdlobám. Skutečné mdlobě obvykle předchází malé varování: můžete zezelenat a mít pocit na zvracení, doplnil doktor Thiruganasambandamoorthy.

Rychlá změna polohy těla

Nejčastěji se pocit slabosti často i s černými skvrnami před očima objeví, když rychle vyskočíte ze sedu nebo z lehu. Tento stav má své jméno - ortostatická hypotenze, a jedná se o náhlý a krátkodobý pokles krevního tlaku způsobený změnou polohy z leže do stoje. Obvykle se nejedná o nic vážného, ale pokud se vám to stává často, nebo se závratě a poruchy vidění po několika minutách zhoršují, je vhodné informovat o tom svého lékaře. Ortostatické hypotence může být podpořena i účinkem některých léků.

„Nejčastěji jsou mdloby způsobeny nízkým krevním tlakem – hypotenzí, který může být spojený s rychlou změnou polohy při vstávání (ortostatický kolaps). Kolaps může být způsoben také delším stáním, působením horka, dehydratací. Typická je mdloba také v období těhotenství, při stresových situacích, rozrušení, pohledu na krev,“ doplnila doktorka Sobotková.

Srdeční problémy

Ve srovnání s relativně pomalým nástupem příznaků, které předcházejí omdlení vyvolaném překvapením nebo úlekem, mdloby související se srdcem se objeví rychle, takže si ani nestačíte povšimnout varovné závratě.

„Nepravidelný srdeční tep neboli arytmie, znamená, že vaše srdce bije příliš pomalu nebo příliš rychle, což může mít opět vliv na krevní zásobení mozku,“ uvedl doktor Phillips.

Doktorka Melissa S. Burroughs Peña z oddělení kardiologie na Kalifornské univerzitě v San Francisku upozornila, že tento druh náhlé mdloby, často bez jakéhokoliv varování, je nejvážnější a stojí za vaši pozornost.

Doktorka Sobotková souhlasí s tím, že časté motání hlavy a omdlévání může ukazovat i na problémy se srdcem – poruchu srdečního rytmu či chlopenní vadu.

„V případě arytmie se společně s pocity na omdlení může objevit bušení srdce, silné tepání v krku, pocity dušnosti, tlak na hrudi, závratě apod. V případě opakovaných obtíží je vždy nutné podrobnější lékařské vyšetření,“ doporučuje Sobotková.

Vaše léky

Některé druhy medikamentů, jako jsou léky proti bolesti nebo úzkosti, mohou způsobovat závratě či točení hlavy, tvrdí doktorka Burroughs Peña s tím, že tyto léky mohou mít vliv přímo na mozek, nebo zpomalovat tepovou frekvenci či snižovat krevní tlak a tím vyvolat tyto symptomy.

„V případě problémů se závratěmi a omdléváním doporučuji pozorně si přečíst nežádoucí účinky vašich léků a poradit se o jejich dalším užívání s vaším lékařem. Mdloby mohou také vyvolávat léky určené na snížení krevního tlaku,“ uvedla lékařka Burroughs Peña.

Podle jejích informací je rovněž možné, že byste mohli být alergičtí na léky, které užíváte a dramatická reakce imunitního systému mohla způsobit rozšíření cév a pokles krevního tlaku, což by také mohlo vést k závratím a mdlobám.

Mozková mrtvice

Ve vzácných případech mohou být pocity slabosti, závratě a mdloby spolu s dalšími symptomy jako je svalová slabost, obtíže při mluvení nebo necitlivost a brnění, příznakem cévní mozkové příhody, varoval doktor Phillips, který v tomto případě radí neváhat a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

„Snížení průtoku krve do mozku, které vede k pocitu slabosti, může být způsobeno krevní sraženinou v mozku,“ vysvětlila doktorka Burroughs Peña s tím, že právě to může zapříčinit ischemickou mrtvici. Tato cévní mozková příhoda tvoří asi 80 % mozkových mrtvic a její mechanismus je podobný infarktu myokardu. Hlavním rizikovým faktorem většiny ischemických mozkových příhod je ateroskleróza.

Vynechání oběda

Pokud v zájmu štíhlé postavy nebo z nedostatku času hladovíte, můžete se potýkat se závratěmi. Hypoglykémii neboli nízkou hladinu cukru v krvi může vyvolat nedostatečný přísun potravy, zejména cukru a sacharidů. Tento druh mdlob doprovází slabost, pocení, třes a velký hlad.

„Spíše než problém se srdeční frekvencí nebo krevním tlakem, je toto více metabolický problém,“ říká doktorka Burroughs Peña s tím, že řešení je jednoduché – většinou pomůže rychle něco sníst. Pokud však trpíte cukrovkou a užíváte léky na snížení hladiny cukru v krvi, točení hlavy může být podle doktorky Burroughs Peña znamením, že vaše hladina cukru v krvi nebezpečně klesá, což může vést ke křečím a bezvědomí.