Dušené kotlíky. Recepty na jídla, která uvaříte v jednom hrnci

Tlakový hrnec

"Papiňák" díky vyššímu tlaku vaří při vyšší teplotě (120–130 °C). Příprava jídla je podstatně rychlejší, úbytek vody nízký, takže se jídlo nepřipaluje a zachovává si vitaminy a živiny.

Pomalý hrnec

Stačí pokrájet suroviny, vložit je najednou do hrnce a nastavit délku vaření, mininimálně 4 hodiny. Jídlo je navíc udržováno teplé několik hodin.

Římský hrnec

Připomíná pekáč, ale je vyroben z neglazované keramiky. Hrnec se na několik minut ponoří do vody, tu nasáknou hliněné póry a během vaření z nich uniká v podobě páry.

Tajine

Arabský hrnec se speciálně tvarovaným vrškem, který má uchovat všechny vůně. Do tajine dáte suroviny a při pomalu klesající teplotě dusíte.