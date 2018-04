Šílené věci, bazary a blešáky. Duo Cartonnage miluje alternativní módu

Fashion story Foto: Petr Kozlík

Styling: Dušan Chrástek

Produkce: Bohumila Čiháková

Postprodukce: Eliška Harapátová

Make-up a vlasy: Michaela Ohemová

Zpěvačka Vanda Choco nezapře své herecké kořeny. Je jako chameleon, může být čímkoli. Chvilku panenka, chvilku osudová žena, na pár minut stepfordská panička a pak zase dáma z budoucnosti či Alenka z říše divů. Na pódiu během koncertů střídá různé oblečky, a i když je docela malinká, opírá se do zpěvu s vervou hodnou těžké operní pěvkyně.

Jen kousek za ní stojí nejen na pódiu její hudební i životní partner, producent Armin Effenberger, se svými typicky velkými brýlovými obroučkami. Společně vystupují od roku 2003, debut CD1 vyšel o rok později.

Zatím poslední album I’m Not Your Computer je na světě od roku 2011, Cartonnage ho vydali pod vlastním labelem Earecords. Ačkoliv by se dle jejich extravagantních vystoupení mohlo zdát, že jde o umělce trochu mimo náš čas a prostor, oba jsou v civilu velmi pracovití, velmi skromní a také velmi příjemní.

ČTĚTE v magazínu CITY LIFE 12.11. Celou fashion story s Vandou Choco a jejím přítelem Arminem Effenbergerem alias Cartonnage najdete v magazínu City Life, který vychází 12. listopadu jako luxusní pražská příloha MF DNES.

Vanda Choco miluje bazary, šílené věci, mladé návrháře a bleší trhy, které se dříve také v MeetFactory pořádaly. "Nikdy bych si na sebe nevzala pravý kožich. Nedávno jsem si chtěla koupit kabát, ale byl na něm kus králíčka. Naštěstí byl ten, co jsem tu zkoušela, umělý."

O tom, co jednomu nebo druhému sluší, se Vanda s Arminem baví při výběru kostýmu pro vystoupení, ale i u civilního oblečení. "Za inspirací a potažmo i nákupy jezdíme rádi třeba do Berlína, kde vyhledáváme hlavně streetartové malé obchůdky a galerie. Večer pak zajdeme do klubu na koncert."