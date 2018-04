VIDEO: Učitel propojil jógu s bojovým uměním. Teď míří poprvé do Prahy

Duncan Wong se slevou Vstupenka na lekci Duncana Wonga v Novoměstské radnici stojí 499 Kč v předprodeji, na místě pak 699 Kč. Objednáte-li si ji však na tickets@praguespiritfestival.com a do předmětu e-mailu napíšete "DUNCAN s ONADNES.cz", získáte stokorunovou slevu a lístek vás bude stát jen 399 korun.

Duncan Wong, který je oblíbeným učitelem mnoha celebrit, za všechny například zpěváka Stinga, povede lekci své meditace v pohybu v sobotu v pražské Novoměstské radnici.

"O Praze nic nevím, jen to, že české ženy jsou považovány za jedny z nejkrásnějších na světě. A prý máte nějaké zajímavé národní jídlo," vzkazuje Duncan do Prahy před svým příletem.

V čem jeho cvičení spočívá? "Jedinečnost je v tom, že se moje cvičení nebojí čerpat ze zdrojů, které poskytují optimální cestu k přirozenému pohybu. Jde o kombinaci jedné techniky z bojových umění, hudby, meditace, tance, jógy a terapie těla," vysvětluje sám učitel a dodává, že v praxi yogic arts obohacují také hip hop, kick box, pilates a power vinyasa flow.

Kdy a kde: sobota 16. 6. 2012

19:00 - 21:30

Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo Náměstí 1/23, Praha 2

Lekce je v angličtině s českým překladem

Zastánce návratu k přirozenosti

Duncan Wong se narodil před 44 lety v San Franciscu. V dospívání začal klasickou praxí v umění ashtangy vinyasy, která ho nakonec dovedla ke studiu v indickém Mysoru, kde získal oprávnění vyučovat, a také do New Yorku. Ponořil do studia filozofie jógy a intenzivně praktikoval a cestoval se zakladateli a duchovními rodiči systému jivamukti jógy.

Duncan je v Kalifornii průkopníkem přirozeného plynulého pohybu a autorem originálního systému jógy vycházející z praxe ashtanga vinyasy jógy, korejských buddhistických bojových umění, kick boxu, thajské terapie, siddha jóga meditace a zenových praktik. Duncan Sensei je zastáncem podpory "probuzení duše a společného navrácení se k naší skutečné přirozenosti".

V roce 1995 začal Duncan praktikovat yogic arts, v roce 2000 v New Yorku založil společnost Yogic Arts Kula (v sanskrtu "rodina").

Později se usadil v japonském Kjótu, provdal se za samurajskou ženu, s níž má dva syny, dvojčata. Své děti učí, jak být v harmonii s přírodou.

Do Prahy Duncana Wonga pozvali pořadatelé jogínského svátku - tradičního Prague Spirit festivalu.