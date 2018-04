Dům světla je prvním azylem u nás pro lidi s AIDS

Při slavnostním přípitku nechyběli ani aktivisté AIDShilfe z německého Norimberka. Do Domu světla patří i malá knihovnička. V Domě světla je také ordinace pro lékaře. Pokoj pro ležícího pacienta. Nový domov pro člověka s AIDS. Postel pro ležícího pacienta. U vchodu do azylového Domu světla z Malého ulice v Karlíně. Z obou stran dům poutají dvě bílé vlajky s červeným symbolem AIDS. Součástí pomoci nemocným je také rehabilitační místnost. Vzadu na zahrádce stojí socha dívky vylévající z misky vodu. Pásku při otevírání domu přestřihla Marie Staňková, vedoucí AIDS centra v Praze na Bulovce. Na chodbě v přízemí je informační tabule. Součástí péče o nemocné s AIDS je také rehabilitace ve vaně. Zadní trakt domu zdobí malá zahrada, v prvním patře je balkón. V prvním patře domu je zimní zahrada a terasa.

Předseda České společnosti AIDS pomoc Václav Strouhal ocenil, že dům v Malého ulici pronajal společnosti Obvodní úřad Prahy 8 na 20 let za symbolickou cenu jedné koruny ročně. Připomněl, že na rekonstrukci budovy přispělo ministerstvo zdravotnictví částkou 6,5 miliónů korun; zbytek do potřebných 13 miliónů věnovali sponzoři.Vedoucí národní referenční laboratoře AIDS Marie Brůčková potvrdila, že laboratoř bude do Domu světla dodávat osvětové a informační materiály o nemoci AIDS a bude se podílet také na činnosti denního stacionáře."Pacienti by zde mohli například dostávat léky v infuzích, což je levnější a zároveň pro ně méně traumatizující, než pobyt v nemocnici," vysvětlila s tím, že do domu budou docházet zdravotní sestry z AIDS-centra Bulovka.Podle Brůčkové bylo k 30. červnu v ČR evidováno 531 HIV pozitivních, z toho 411 občanů ČR a 120 cizinců. Nemoc AIDS propukla u 124 občanů ČR a 80 jich zemřelo. Oproti předchozímu měsíci to je mírný nárůst, k 31. květnu bylo v ČR 523 HIV pozitivních, z toho 404 občanů ČR a 119 cizinců."Právě jsme dokončili analýzu, z níž vyplývá, že v prvním pololetí letošního roku bylo zaregistrováno 19 nových případů infekce HIV, zatímco loni ve stejném období 13, což je značný vzestup. Vzhledem k tomu, že jde o nízká čísla, se ale zatím neodvažujeme říci, zda to skutečně znamená nový nástup šíření této smrtící infekce," řekla Brůčková. Připomněla, že loni ve srovnání s rokem 1997 zdravotníci zaznamenali padesátiprocentní snížení nových případů."Obáváme se šíření především ve skupinách s vysokým rizikem přenosu infekce, což jsou zejména komerční sexuální pracovníci obojího pohlaví," dodala Brůčková