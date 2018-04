Sedm jasných symptomů, že to s vámi váš milý nemyslí vážně

1. Na veřejnosti se k vám chová jako ke kamarádce

V soukromí je to samé "zlato", "kotě" a "miláčku" a vypadá to, že by vás láskou nejradši snědl, ale jakmile za vámi zaklapnou dveře bytu, promění se v mlčící sfingu bez zjevných známek emocí. Za ruku vás na ulici nevezme, kdybyste mu držela u hlavy revolver, a v restauraci vypadáte jako bratr a sestra nebo jako obchodní partneři na pracovní schůzce. K tomuto jevu zpravidla dochází zejména, pokud se kolem motá někdo z jeho známých, kolegů nebo cizí ztepilá blondýna.

2. Nehrne se do toho, aby vás seznámil se svými přáteli či rodinou

Vy už jste ho představila rodičům, babičce, nejlepší kamarádce i bratrovi, zato o něm víte jen to, že pochází z Vysočiny a s kamarády chodí hrát dvakrát týdně volejbal. S sebou vás nikdy nevezme s vysvětlením, že kamarádi jsou hulváti a kořalové a u rodičů na vsi je nuda. Pokud vám ještě ani neukázal občanku, je docela dobře možné, že na Vysočině kromě nudných rodičů ještě žije paní s děckem, které mu říká táto. Ale i kdyby ne, nepřipadá vám divné, že si tak úzkostlivě střeží svůj svět?

3. Nemá na vás (skoro) nikdy čas

Je prakticky nemožné dopředu se s ním dohodnout na společné návštěvě kina, večeři nebo romantickém víkendu. Domluvené termíny schůzek pravidelně ruší na poslední chvíli s odůvodněním, že má něco v práci, že mu není dobře nebo že se mu ozval nejlepší kamarád ze základky a musí se mu věnovat. Na SMS či maily odpovídá s několikadenním zpožděním nebo vůbec a slovo dovolená se v jeho přítomnosti nesluší vyslovovat, protože přece ještě vůbec neví, jestli si nějakou vůbec bude moci vzít...

4. Nezahrnuje vás do svých plánů

S tím koneckonců souvisí i čtvrtý symptom, který se vyznačuje tím, že váš milý nikdy neřekne "my", zato zájmeno "já" se v jeho monologu vyskytuje přečasto. Zásadně neříká "my máme rádi operu a plánujeme si na ni zajet do Milána", ale "já jsem vášnivý rybář a celé léto bych chtěl strávit v Norsku". Když nenápadně sondujete, jestli by se mu zamlouvala role otce vašich dětí, odvětí, že neví, co se bude dít zítra, natož aby se zabýval nějakou mlhavou budoucností za kdoví kolik let. A když třeba zamýšlí koupi nového vozu, zajímá ho logicky víc počet koní a chlapácký zvuk motoru než objem zavazadlového prostoru a ergonomie zadních sedaček vzhledem k manipulaci s dětskou sedačkou.

5. Říká, že není typ pro manželství

Pokaždé, když vyprávíte o kolegyni nebo sestřenici, která se právě zasnoubila, vdala nebo rozmnožila, utrousí něco o tom, že nechápe ty blázny, co si nedají říct a dělají stále ty stejné chyby jako jejich předkové. Proklamativně zdůrazňuje svoji lásku ke svobodě a nezávislosti a ochotně zmiňuje drastické příklady svých kolegů, kteří byli tak pitomí, že se oženili, načež se ta jejich hned po návratu ze svatební hostiny proměnila v lítou saň, frigidní hysterku či nudnou tetu.

6. Jakoby v žertu vám vnucuje jiné muže

Nikdy na vás nežárlí ani netouží po tom, abyste trávila večery s ním. Neustále vám domlouvá schůzky se svými podivnými kolegy nebo bývalými spolužáky. Pobízí vás, abyste flirtovala s pošťákem nebo zelinářem a ptá se vás, jestli jste si jistá, že on je pro vás ten pravý. Tvrdí, že volné vztahy jsou in a člověk by měl v životě vyzkoušet všechno. Jestli chcete čekat na to, že vás pozve do trojky se svojí sekretářkou, nebo v jeho posteli načapete sousedku, je to vaše věc. Ona bude jistě poučena o tom, že váš vztah je založený na maximální toleranci...

7. Nepřeje si, abyste si u něj doma nechávala kartáček na zuby

Chodíte spolu už dva roky, ale stále v jeho mládeneckém bytě nesmíte nechávat ani svůj kartáček na zuby, šampon na vlasy nebo parfém? Tak to zřejmě nejste jediným hostem ženského pohlaví, který je do pánského kutlochu zván. Možná svoje zásady svádí na svou pedantskou povahu nebo alergii na rostlinné esence, vy byste ovšem měla dát na instinkt, který vám našeptává, že tenhle pán s vámi asi ve svém životě moc nepočítá. Zejména pokud má jen jedny klíče a asi někam založil bezpečnostní kartu, tak nemůže nechat přidělat další.