Důkaz lásky, nebo peklo? Na žárlivce domluva neplatí

Jak poznáte, že máte doma žárlivce Aby začala žena něco měnit, musí si nejdřív sama uvědomit, že se žárlivcem žije. Když ji partner zrovna nekamenuje smyšlenými nevěrami, či se z ní nesnaží vymlátit přiznání, může to být někdy těžké. Zvláště zpočátku vztahu si může zamilovaná žena vykládat jeho neustálé vyptávání, kde byla a s kým, jako pouhý zájem a starost. Věty o věrnosti nadevše a o šťastné lásce navždy jí po předchozím vztahu se "sukničkářem" mohou znít jako rajská hudba. Velmi galantně může působit i nabídka, že ji muž bude vždy po práci vyzvedávat, aby nemusela jezdit autobusem. Jeho představa, že živit rodinu bude jen on, aby ona mohla sedět doma a pečovat o děti a domácnost, z něj zas dělá v jejích očích starostlivého otce a pozorného manžela. Bohužel, za tím vším se jen skrývá potřeba žárlivce kontrolovat svůj protějšek a snaha zamezit podle něj neustále hrozící nevěře. Na to ovšem žena mnohdy přijde až po mateřské dovolené, kdy přestane být neustále doma a začne se chtít trochu osamostatňovat.