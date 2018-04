Internet i některé magazíny jsou duhovými kreacemi doslova zahlcené. Až to vypadá, že se většina beauty blogerek předhání v tom, jak vyrobit co nejbarevnější a nejulítlejší účes. Minulý rok se krásky na sítích pyšnily dlouhými loknami v sytých barvách zelené, žluté nebo červené, stejně jako o poznání romantičtěji laděnými holografickými účesy. Ty kombinují blonďaté či plavé kadeře s lesklými pastelovými odstíny růžové, modré, fialové, ale třeba i zelené.

Letošním hitem se stala duhová ofina. S nápadem přišla kadeřnice Caitlin Fordová z Missouri, která nejprve účes zkoušela na kamarádce, aby si později barvy aplikovala sama na sebe. S výtvorem se neváhala pochlubit na svém instagramovém profilu. Připojila i návod, jak si takovou věc vytvořit z pohodlí domova. „Chtěla jsem mít na vlasech něco bláznivého, ale přitom jsem je nechtěla příliš trápit, aby zůstaly zdravé,“ svěřila se magazínu Cosmopolitan s tím, že lidé ji zahrnují pochvalnými reakcemi.

Zdá se, jako by nebylo nic jednoduššího, než si doma v koupelně barvit vlasy výraznými odstíny. Odborníci ale před tímto ukvapeným rozhodnutím varují. Snadno by se mohlo stát, že celý proces bude trvat čtyři hodiny a vy ve výsledku budete vypadá, jako byste na sebe nedopatřením rozlila vodové barvy.

Barevná ofina může být sice cool, ale jen po velmi omezenou dobu. Její údržba je totiž oproti ostatním účesům extrémně náročná. „Nejdříve je důležité si uvědomit, jestli ofinu vůbec chci. Pokud ano, musím myslet dopředu, protože je třeba ofinu udržovat. Dorůstá rychleji a může se stát, že při každém krácení nebude možné udělat korekci duhy. Po zkrácení už nevypadá jako duha, ale jako barevný přechod,“ upozorňuje vlasová specialistka Linda Žáková ze salonu Paul Mitchell.

„Extravagantní účesy jsou v módě, ale rozhodně nedoporučuji se do podobných experimentů pouštět doma. Mohlo by to dopadnout katastrofou. V tomto případě se více než jindy vyplatí připlatit si a vyhledat zkušeného koloristu. S tímto barvením by mělo problém i mnoho profesionálních kadeřníků, proto se jeví v podstatě nereálné zvládnout to doma,“ říká Lucie Kacafírková, produktová specialistka značky TONI&GUY.

Před samotným nanášením barev se musí vlasy zesvětlit do bílo-žlutých tónů, teprve poté se mohou nanést barevné tóny. „Pokud už se do toho pustíte, doporučuji barvy důkladně pročesávat po každé řadě, aby se hezky spojily, nejde je nanést všechny najednou. Dejte si s tím čas,“ radí produktová specialistka s tím, že v opačném případě budete mít ve vlasech skvrny, nebo se vám barvy slijí do jednoho nevzhledného celku.

Na druhé straně máte u zkušeného kadeřníka jistotu, že dokáže vybrat odstíny, které k vám sedí, a také je správně namíchá v závislosti na vašem typů vlasů. „Kadeřník hledí na spoustu dalších faktorů, které „obyčejného smrtelníka’' ani nenapadnou. Tohle ta krabička na regálu v drogerii a ani ta paní prodavačka neudělají,“ uzavírá Linda Žáková.