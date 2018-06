Na duhové vlně. Trendy móda odráží hrdost a boj za práva LGBT lidí

Zdá se vám, že se duha vrací do módy? Není to náhoda – a nejde jen o to, že by se designéři znova zamilovali do barevných pruhů. Módním světem hýbe podpora sexuálních a genderových menšin, která letos v červnu, „měsíci hrdosti“, dostoupila svého vrcholu.