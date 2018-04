Duchovní: Výzdoba je předčasná

Vánoční výzdoba v mnohých velkých obchodech je podle duchovních nyní předčasná, a to nejen v podzimních týdnech, ale ještě i v adventní době.

Slovo adventus - příchod - znamená v křesťanském pojetí příchod Mesiáše uskutečněný narozením Ježíše Krista. Slaví se o Vánocích.

V Adventu se proto křesťané podle církevního pojetí spíše tiše vžívají do atmosféry přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin; zároveň oživují touhu po jeho druhém příchodu "na konci časů" a rovněž do svého vlastního života.