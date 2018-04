Duhové podpaží jako výstřelek, který měl podpořit gay pochod

Caitlin Fordová z amerického St. Louis je specialistkou na neuvěřitelně barevné hřívy, která často hýří nejrůznějšími odstíny duhy. Své výtvory dává na Instagram, a tak není divu, že o zákazníky nemá nouzi. Umí se totiž vypořádat i s neobvyklými požadavky klientek. Jedna z nich přišla s tím, že se chystá na místní Pochod hrdosti a ráda by něco speciálního a vtipného. A vlasová stylistka si s tím poradila po svém.

Zákaznici obarvila podpaží pěti různými barvami, takže výsledný efekt připomíná duhu. Právě duhové barvy jsou neodmyslitelně spojovány s LBGT komunitou(osoby s menšinovým sexuálním zaměřením a gender identitou - pozn. red.). Bylo to vůbec poprvé, co se Caitlin Fordová pustila do takové věci. „Byla to legrace a bylo to až překvapivě snadné,“ svěřila se vlasová stylistka magazínu Allure.

Celý proces barvení podpaží začala tím, že chlupy odbarvila. Poté je natřela růžovou, oranžovou, žlutou, zelenou a modrou barvou. Tedy nic pro lidi, kteří jsou lechtiví. Pak stačilo, aby klientka vydržela zhruba 20 až 30 minut s rukama za hlavou, než se barva vstřebá. Na závěr stačilo opláchnout přebytečnou barvu. A vzhůru do víru velkoměsta, v tomto případě do čela průvodu.