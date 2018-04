Důchodci si užívají sexu více, než se předpokládá

Zatím nejrozsáhlejší studie sexuálních aktivit lidí ve věku 57 až 85 let ukázala, že jak četnost sexu, tak i zájem o něj opadá kolem sedmdesátky. Přesto však více než čtvrtina dotazovaných potvrdila, že během posledního roku si sexu užívala. Kromě toho měl pokles četnosti sexuálních aktivit většinou přímou souvislost se zdravím nebo nedostatkem partnerů, především u žen. Státem sponzorovaná studie postavila na hlavu některé zažité představy, jako například to, že sex je koníček pro mladé.

Sex jednou týdně

"Většina lidí má za to, že po dosažení nějakého blíže neurčeného věku se lidé sexu prostě nevěnují," říká Edward Laumann z University of Chicago. Přesto se však ukázalo, že více než polovina lidí mezi věkem 57 až 75 let se během posledního roku věnovala aktivně či pasivně orálnímu sexu. Ve věkové skupině 75 až 85 to byla jedna třetina.



Průzkum zahrnoval dvouhodinové rozhovory s 3 005 muži a ženami z celých Spojených států. Vědci také odebrali vzorek slin, krve i další vzorky, z nichž zjišťovali hormonální stav daného člověka a další ukazatele, které mají vliv na sex. Věnovali se i tomu, jak důchodci vidí, slyší a jak dobře jim funguje hmat a čich, tedy všechny faktory, které mohou ovlivnit požitek ze sexu.

Celkové výsledky ukázaly, že sex s partnerem mělo během posledního roku 73 procent lidí mezi 57 a 64 lety, 53 procent lidí ve věku 64 až 75 a 26 procent lidí mezi 75 a 85-ti lety. Nejčastěji udali, že mají sexuální styk častěji, než třikrát do měsíce.

Otevření důchodci

Lidé v dobrém zdravotním stavu byli skoro dvakrát sexuálně aktivnější než jejich nemocnější vrstevníci. Polovina dotazovaných se přiznala alespoň k jednomu problému, který má vliv na sex: 37 procent mužů si stěžovalo na problém s erekcí, 43 procent žen na to, že se jim do sexu moc nechce, a 34 procent žen potvrdilo, že nemohou dosáhnout orgasmu. Jen jeden ze sedmi mužů však užíval Viagru či jiný přípravek na zlepšení sexuálního zážitku.

Nejvíc ale vědce překvapil fakt, že o svém soukromém životě s nimi odmítl mluvit jen každý pátý důchodce ze sta. To je tedy možná cesta, jak včas indikovat různé diagnózy. Sexuální problémy totiž mohou být varovným příznakem cukrovky, infekcí, rakoviny i dalších nemocí.