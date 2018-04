Důchodci často neodhadnou, kdy odevzdat řidičák

Každý z nás stárne jinak: jsou mezi námi ti, kdo jsou schopni řídit v sedmdesáti i osmdesáti letech. Přesto se většina z řidičů v této kategorii nachází ve větším nebezpečí. Mnoho malých signálů vám může napovědět, že je na čase, abyste řízení přenechali jiným. Mnohdy si ale člověk sám nechce připustit, že obtíže souvisí s věkem. Podstatných signálů by si v tomto případě mělo všimnout hlavně okolí seniora.



Varovné znaky, kterých si musíte všímat Špatně se vám přešlapuje mezi pedály

Zaměňujete plynový pedál a brzdu

Brzdíte náhle, naopak nečekaně zrychlujete

Vjíždíte často do špatného pruhu

Přehlédnete váš výjezd z dálnice

Ztrácíte se častěji než dříve

Máte na silnici více “konfliktů” (ostatní řidiči častěji troubí a jsou naštvaní)

Cítíte se nervózní před jízdou a unavení po jízdě

Opomenete zapnout přepínač ukazatele směru

Špatný odhad

Se stoupajícím věkem se přirozeně zhoršuje zrak. Na silnici to znamená především ztížené smyslové posouzení rychlosti přibližujících se vozidel. Při předjíždění aut se zhoršuje odhad rychlosti protijedoucího vozidla.

Oči také ztrácí schopnost dobře zpracovávat světlo, což řidičům znemožňuje dobré vidění během řízení v noci. Ve dne jsou oči naopak citlivé na prudké slunce. Senioři při něm ale vidí mnohem hůř než mladí lidé. Je prokázáno, že při setmění potřebujete v šedesáti letech na bezpečnou jízdu třikrát větší množství světla, než ve dvaceti letech. Starší lidé mají často obtíže rozpoznat za šera dopravní značky.

Přibližně jedna třetina lidí nad šedesát pět let také trpí poruchami sluchu. Protože se problémy se sluchem dostavují postupně, mnoho seniorů si během jízdy ani neuvědomí, že podstatné zvuky při řízení nevnímají. Jde například o troubení, sirény, zvonky apod.

Pomalé reakce

Se vzrůstajícím věkem se také užívá větší množství léků. Určité léky ale mohou v kombinaci s jinými léky nebo malou dávkou alkoholu zvyšovat riziko nehody při řízení. Dbejte proto na vedlejší účinky a vzájemné interakce léků. Některé léky navíc způsobují ospalost. Mnoho seniorů ale s usínáním za volantem přirozeně bojuje i bez léků.

V důchodovém věku je rovněž nutné dát si pozor na sníženou flexibilitu. Zároveň se také ve vyšším věku zvyšuje čas reakce našeho těla na určité podněty. Na silnicích je rychlá reakce životně důležitou. Pohyblivost snižuje bohužel ale i řada chronických onemocnění, jako jsou revmatický zánět, Parkinsonova choroba, srdeční potíže, cukrovka nebo spánková apnea.

Příliš displejů

Všechny tyto signály se mohou znásobit např. nepřehlednou křižovatkou nebo teplým dnem. Mnohým seniorům může zase jízdu komplikovat nové vozidlo s mnoha displeji na palubní desce. A to kvůli dezorientaci při rychlém zmapování situace.

Při automobilových nehodách, ve kterých jsou zraněni lidé starší šedesáti pěti let, se jedná o velmi vážná poranění, při kterých je nezbytná akutní hospitalizace. Velmi často umírají už při menších nehodách, které mladý člověk většinou přežije. Prokazuje se, že riziko úmrtnosti je o to vyšší, pokud je řidiči nad sedmdesát let.

Nezbytné lékařské prohlídky

Co udělat pro to, abyste na silnici neohrozili sebe i další řidiče? Pokud je pro vás řízení nevyhnutelné a nechcete se ho vzdát, je důležité, abyste během každé jízdy měli na paměti některé věci. První a základní povinností je absolvovat lékařské prohlídky v souvislosti s dosažením věku šedesát, pětašedesát a osmašedesát let. Poté je prohlídka nutná každé dva roky. Na postihy v této oblasti upozorňuje Autoklub ČR: Pokud řidič senior nemá tuto lékařskou prohlídku, hrozí mu ztráta pěti bodů a pokuta až deseti tisíc Kč ve správním řízení a zákaz činnosti od šesti měsíců až po jeden rok.

Rádio rozptyluje

Pokud prohlídkou projdete, měli byste přesto dbát základních pokynů. Příručka Helpguide.org nabádá k následujícímu: neměli byste sedat do auta, pokud se cítíte unaveni. Pokud přesto musíte jet, raději si během jízdy nezapínejte rádio, abyste neztráceli pozornost.



Vaši pozornost ale také rozptyluje hovor s někým dalším, ať už s člověkem v autě nebo přes handsfree. Odborníci doporučují nechávat mezi auty vzdálenost délky nejméně dvou aut. Pokud jedete ve větší rychlosti nebo při špatném počasí, měla by být tato vzdálenost ještě delší.