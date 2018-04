Držíte dietu? Tohle vánoční cukroví ale můžete

VŠECHNY RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ NAJDETE ZDE

Lehké kokosové kuličky

Příprava: 15 minut

* 200 g kokosu

* 4 bílky

* 1 lžíce citronové šťávy

* 1 lžíce citronové kůry

* 40 g piškotů

* 6 lžic sorbitu

1. Kokosovou moučku, 3 bílky, citronovou šťávu i kůru a 20 g strouhaných piškotů zpracujeme v těsto. Dáme do chladna ztuhnout. Když je hmota téměř tuhá, vmícháme zbylé bílky a piškoty.

2. Z kokosové hmoty tvoříme kuličky a obalujeme v kokosu. Pokud se nám podaří koupit barevný kokos, je hezké kuličky rozdělit na několik dílů a obalit je v různobarevném kokosu.

Tenké kokosové měsíčky

Příprava: 30minut

* 100 g hladké mouky

* 60 g rostlinného tuku

* 50 g kokosu

* 80 g fruktózy

Krém:

* 1 vanilkový pudink

* 250 ml vody

* 50 g rostlinného tuku

* 6 lžic fruktózy

* 2 lžíce kokosu

1. Mouku smícháme s fruktózou, kokosem a změklým máslem. Vytvoříme hladké těsto a necháme v lednici ztuhnout. Do kastrůlku nalijeme většinu vody, zbytek nalijeme do misky. Vodu přivedeme k varu a přimícháme zbytek vody, do které jsme vmíchali pudink. Zavaříme, přidáme fruktózu a uvaříme do husté kaše.

2. Z těsta vyválíme 3 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme tvary dle výběru. Naskládáme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme asi 7 minut ve středně vyhřáté troubě. Do vychladlé kaše zašleháme tuk a vytvoříme krém. Měsíčky ozdobíme krémem a posypeme barevnou rýží. Necháme v lednici přes noc ztuhnout.

Ořechové kuličky v kokosu

* 100 g lískových ořechů

* 100 g mandlí

* 100 g rozinek

* lžíce rybízové marmelády

* 2 lžíce kakaa

* 2 lžíce rumové tresti

* 200 g kokosu

Mandle a oříšky pomeleme, přidáme rozinky, rumovou tresť, marmeládu a kakao. Vše promícháme a přidáme polovinu kokosu. Z hmoty vytvarujeme kuličky, které obalíme ve zbylém kokosu.

Šizené vánoční preclíky

Příprava: 25 minut

* 125 g mandlí

* 125 g polohrubé mouky

* 125 g moučkového cukru

* 2 vejce

* 1 vejce na pomazání

* vanilkový cukr na posypání

1. Strouhané mandle smícháme s moukou, moučkovým cukrem. Přidáme vejce a vše dobře propracujeme v hladké těsto. Necháme hodinu v lednici odpočinout.

2. Z těsta uděláme 2 cm silný váleček a nakrájíme ho na 2 cm silné plátky. Každý kousek vyválíme na delší válečky, ze kterých tvarujeme preclíčky. Přendáme je na papírem vyložený plech, potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme vanilkovým cukrem. Pečeme 10 minut ve středně vyhřáté troubě dorůžova.

TIP

Velcí mlsalové si mohou teplé preclíky posypat krystalovým cukrem nebo sezamem

Želatinové pomerančové hvězdičky

* 1/2 l pomerančového džusu

* 150 g moučkového cukru

* 1 dl rumu

* 1 bílek

* 1 bal. dortového želé

* 40 g želatiny

* několik kapek citronové šťávy

* cukr krystal na obalení

Želé promícháme s džusem, zakapeme citronem a vmícháme cukr s rumem. Želatinu namočíme. Z bílku a trochy moučkového cukru ušleháme sníh. Džus povaříme asi minutu na mírném ohni, zašleháme ušlehaný sníh, půl minuty povaříme a procedíme přes plátno (pokud nám nevadí, že želé nebude čiré, sníh a proces cezení vynecháme). Vymačkanou želatinu rozpustíme na mírném ohni a přidáme do směsi, promícháme, nalijeme do pekáčku s fólií a necháme ztuhnout. Vykrajujeme hvězdičky a obalujeme je v cukru.

Vločkové cukroví

Příprava: 20 minut

* 125 g rostlinného tuku

* 125 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 170 g hladké mouky

* 150 g ovesných vloček

* 100 g ořechů

* 2 vejce

* špetka soli

* lískové ořechy na ozdobu

1. Ovesné vločky nasucho opražíme na pánvi a necháme vychladnout. Přendáme je do misky, přidáme moučkový a vanilkový cukr, hladkou mouku, mleté ořechy a vše promícháme. Přidáme změklý tuk a vejce. Vypracujeme v těsto a necháme v lednici 2 hodiny odpočinout.

2. Z těsta vyválíme váleček o průměru 2–3 cm. Z válečku krájíme 1 cm silné plátky, pokládáme je na plech, který jsme vyložili pečicím papírem, řezem nahoru.

TIP

Vločkové cukroví zdobíme různými druhy ořechů. Nejlépe mandlemi, půlkami vlašských ořechů nebo opraženými lískovými ořechy bez hnědé slupky

DIA pracny

* 200 g hl. mouky

* 50 g másla

* 50 g sorbitu

* 1 vejce

* 100 g mandlí

Na obalení:

* 20 g sorbitu a kakaa

Mouku promícháme se strouhanými mandlemi, sorbitem a vejcem. Přidáme máslo. Propracujeme v hladké těsto, naplníme formičky a pečeme dorůžova. Teplé obalujeme.

Oříškové DIA rohlíčky

Příprava: 25 minut

* 100 g hladké mouky nebo 100 g polohrubé mouky

* 125 g másla

* 50 g sorbitu

* 1 vejce

* 100 g ořechů

* 50 g sorbitu na obalování

1. Změklé máslo smícháme s prosátou moukou, sorbitem a mletými ořechy. Přidáme vejce a propracujeme v hladké těsto. Necháme v lednici odpočinout.

2. Z těsta vyválíme 3 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme rohlíčky. Skládáme je na papírem vyložený plech a pečeme dorůžova. Upečené rohlíčky necháme krátce zchladnout a obalíme v sorbitu. Naskládáme na tác a necháme dobře vychladnout.

Vločkové pusinky

* 100 g ovesných vloček

* 150 g vlašských ořechů

* 1 vejce

* 1/2 prášku do pečiva

* 1/2 vanilkového cukru

* 100 g medu

* 100 g rostlinného tuku

* čtvrtky vlašských jader na ozdobu

1. Vločky nasucho opečeme na pánvi a necháme vychladnout. Přidáme nastrouhané ořechy, vejce, prášek do pečiva, vanilkový cukr, med a kousky změklého rostlinného tuku. Vypracujeme v hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme v lednici ztuhnout.

2. Těsto vyválíme na 1/2 cm silný plát, ze kterého vykrajujeme 3 cm velká kolečka. Přendáme na papírem vyložený plech. Potřeme žloutkem a ozdobíme vlašským ořechem. Pečeme v horké troubě asi 15 minut.

Ořechové noky

Příprava: 20 minut

* 150 g másla

* 200 g mletých ořechů

* špetka soli

* 150 g umělého sladidla

* 2 vejce

* 250 g pohanky

* 30 g mandlí

1. Máslo šleháme do pěny a postupně přidáváme mleté oříšky. Do směsi přimícháme umělé sladidlo, vejce a uvařenou pohanku. Přidáme mandlové plátky a směs dobře promícháme.

2. Pomocí dvou lžiček tvoříme větší noky, které klademe na plech vyložený pečicím papírem a pečeme 15 minut ve středně vyhřáté troubě.