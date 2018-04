Držely jste s námi dietu a dařilo se. Gratulujeme!

Před měsícem jsme slíbili všem čtenářkám, které by chtěly hubnout s pomocí naší diety, že za měsíc s námi shodí dvě až pět kilo. Některé z vás s námi hubnout začaly a pár jich vydrželo až do konce. A opravdu shodily od dvou a půl do pěti kilogramů.