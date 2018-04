Typologie milenek: 8 verzí od ochotné oběti po závistivou fúrii

Typologie milenek může vzniknout podle nejrůznějších kritérií, která berou v úvahu citové i časové investice, očekávání od vztahu, jeho prožívání a podobně. Například švýcarský blog je podle povah a chování rozdělil takto:

1. Ochotná oběť

K románkům se ženáči ji vedou různé důvody. Má strach být ve vážném vztahu, protože se dříve zamilovávala do mužů, co si jí nevážili. Lituje se a z toho, že má pořád samé zadané, viní osud.

2. Nemravná kancelářská milenka

Trochu se zdráhá, než se spustí s kolegou. Nejde jí ani tak o něj, jako spíš o nemorálno s tím spojené. Má totiž ráda sex na místech, kde ji někdo může načapat. Jakmile však potká toho pravého, na ženáče se vykašle.

3. Organizovaná

Nevnímá se jako milenka, nýbrž tak, že má milence, který jí nefušuje do života. Kvůli své nezávislosti by nesnesla muže, jenž by s ní chtěl sdílet život. Ženáč s dětmi je ideální, protože nehrozí, že ji bude chtít vidět víc než jednou týdně.

4. Šedá myška

Se ženáčem je proto, že o ni projevil zájem. Totéž by udělala s jiným. Považuje se totiž za neatraktivní a má nulové sebevědomí. Snáší i špatné zacházení, milence za něj omlouvá. Tajně pláče, ale chybu hledá u sebe.

5. Decentrovaná

Svým typem je podobná Organizované. Mívá více mužů, jednoho na kulturu, druhého na párty, třetího na filozofické rozpravy, dalšího, aby se mu mohla vyplakat na rameni. Jednoho má samozřejmě na sex. Ženáč jí vyhovuje, protože moc nehrozí, že by po ní na základě fyzické blízkosti požadoval výlučnost.

6. Pečovatelka

Je to milenka, která ráda utěšuje, poslouchá stesky mužů, jak v manželství trpí, jak je manželka zlá. Nespí s těmi muži proto, že by ji to nějak moc bavilo, ale proto, aby zmírnila jejich utrpení. Hřeje ji pocit, že dává lásku tam, kde je jí zapotřebí.

7. Běhna

Nejvíc sebevědomý typ. S muži spí proto, že se jí to líbí a je jí fuk, že jsou ženatí. Nechce je vlastnit. Nepřebírá morální zodpovědnost za manželství, nic jí do něj není. Za muži neběhá, užívá si. Milence pouští k vodě, jakmile se objeví někdo nový, zajímavý....nebo když se jí zachce.

8. Závistivá fúrie

Cítí se životem podváděná. Se ženáčem si začíná, protože si myslí, že štěstí náleží jí, nikoli manželce. Spatřuje v takovém vztahu výzvu a udělá vše pro to, aby se o ní manželka dozvěděla. Nejde jí ani tak o toho muže, jako o muže té druhé, konkurentky. Zanechává za sebou spáleniště.

Některé milenky se upnou, jiné vodí za nos

Těžko říci, kolik procent milenek by spadalo do kategorie Ochotná oběť nebo Šedá myška. Možná bychom byli nepříjemně překvapeni. Přitom nemilosrdné zacházení ze strany ženatého milence nemusí mít jen formu arogance či agresivity, ale třeba jen citového chladu a stupňující se odtažitosti, smíšené s řádnou dávkou despektu.Tím, jak prožívala své vzplanutí k ženatému milenci, sem patří i Jana (36).

Jaký typ milenek měl zkušený playboy? Kdybych měl jmenovat určité typy, první bych nazval Milenka donucená osudem. Stane se jí proto, že manžel má nějakou dysfunkci a ona strádá. Většinou se s manželem na tom dohodnou a zůstávají spolu, přesto ona spí s někým dalším. Mně se to stalo, když chtěla dítě a s manželem to nebylo možné. Pro mě to bylo zvláštní, ale některým mužům to může vyhovovat. Druhý typ bych pojmenoval Emocionálně nespokojená. Má doma vše, ale manžel ji zanedbává. Tohle je nejrozšířenější případ a funguje zde láska i zamilovanost. Milenecký vztah se po rozvodových peripetiích stává tím hlavním. Třetím typem je Zlatokopka - velmi známá forma. Používá své tělo jako nástroj výhodného obchodu. K tomuto asi není potřeba nic dodávat. Ve vztahu může, ale nemusí být láska. Vztah může být ovládaný mužem, ale velmi často i ženou....“ Norbert, 51

Že bude mít poměr se ženáčem, tomu by ještě nedávno vůbec nevěřila. Rodiče takové věci vždycky odsuzovali a ona sdílela jejich názor. Ale stalo se a než se rozkoukala, už v tom byla až po uši.

„Krátce před třicítkou jsme se s přítelem rozešli. Byl můj druhý sexuální partner, ale moc jsme si nerozuměli. Když se mi začal dvořit muž z vedlejší firmy, nevěděla jsem, že je ženatý. Chvíli jsem odolávala, připadal mi až moc hezký. Pak mě zlomil. Zamilovala jsem se a tím začalo moje peklo. Čekání, sledování mobilu a hodin, samota. Času měl stále méně a když jsem se ho zeptala, jestli mě miluje, vysmál se mi. Brzy nato mě nechal. Myslím, že jsem ho přestala bavit, ačkoli mi důvod rozchodu neřekl. Ani za to jsem mu nestála.“

Jinak o ženáčích smýšlela a jinak s nimi nakládala sebejistá Evelyn (48). „Po ovdovění před deseti lety jsem několikrát byla milenkou ženatého. Musím říct, že mi to nijak nevadilo, neměla jsem ani výčitky svědomí, že jim ničím manželství. Nebudu-li to já, bude to jiná, říkala jsem si. Vždyť to tak je, kdo chce zahnout, příležitost si vždycky najde! Já ovšem zastávala zásadu: žádné dotazy, kdy se uvidíme, žádné plánování, žádné řečičky o rozvodu nebo o tom, jak jim žena nerozumí! To dělají jen slepice. Asi proto mě nosili na rukou, žila jsem si jak v bavlnce. Jeden čas jsem jich měla dokonce několik najednou. Každého na jiný den. Pak se ale situace změnila, děti vylétly z hnízda a já pocítila potřebu normálního vztahu. Pořídila jsem si rozvedeného chlapa a je mi fajn. Přesto odmrštění ženáči dotírají, pořád to zkoušejí. Aby ne! Takovou divošku nezávislou asi hned tak nenajdou,“ směje se.

Evelyn by jako milenka spadala nejspíše do kategorie Běhna nebo Decentrovaná. Udržela si nadhled a nezamilovala se do muže, o němž věděla, že jí nikdy nebude patřit. Což se projevilo jako velká výhoda později, kdy zatoužila po vztahu „na plný úvazek“.

Žofie (44) se naopak na svého milence upnula. „Ženatí jsou můj osud. S jedním jsem strávila (lépe řečeno byla mu k dispozici) celých osm let. Ten poslední, jehož miluji dva roky, nedávno odjel do Mexika. Řekl mi, ať se na něj nevážu, že náš vztah stejně nemá budoucnost, ale já přesto doufám, že přijde na svůj omyl a vrátí se ke mně.“

Miladě (45) se podařilo to, po čem touží většina milenek. Deset let chodila se ženáčem, dokonce se kvůli němu rozešla s perspektivním přítelem. Tehdy jí bylo 27 a všechny kamarádky si klepaly na čelo. Závidí mi Tomáše, říkala si, a o to více se k milenci přimkla. Dělala to s citem pro věc, byla vtipná, náruživá a měla i kliku: jednou ji pozval na večeři a oznámil jí, že už má dvojího života dost a rozvádí se. Proběhlo to civilizovaně, bez hysterie a nechutných tahanic. Po svatbě a sestěhování do společného bytu se však jejich štěstí začalo rychle hroutit. Cokoli udělala, se s manželkou nedalo vůbec srovnat. Hůř vařila, uklízela, žehlila, dokonce se i oblékala. Dnes, po pěti letech manželství s Tomášem, ví, že jeho rozvod byla chyba. Jako milenci se k sobě hodili, jako manželé nikoli.

Někdy se vyplatí střídat „škatulky“. „Mám trvalý vztah a 15 let jsem také milenkou ženatého muže. Moje city k němu se mění jako dubnové počasí,“ říká Petra (49). „Jednou jsem něžná a chápající, jindy sobecká a náruživá, pak zas nemám náladu nebo jsem rozmarná. Nevyzná se ve mně a to ho u mě drží. Přiznal, že kdybych byla taková ta hodná, chápavá holka, dávno by ho to přestalo bavit.“

Stane se i to, že s různými muži vystřídá žena víc kategorií. Lenka (39) má zkušenost se třemi zadanými muži a každou prožívala zcela jinak. S Ondrou si začala, když jí bylo něco přes dvacet a měla potřebu intenzivního, ale spíš nezávazného poznávání. Tento roční vztah měl z hlediska výše uvedené terminologie asi nejblíže k Nemravné kancelářské milence. Užívali si hlavně „zakázaného“ sexu. Dalším partnerem se jí stal o dost starší Roman (55). Ani do něj se sice moc nezamilovala, ale imponoval jí, měla chuť ho provokovat a snad i porazit manželku – možná tak trochu jako Závistivá fúrie, jen bez té závisti. Vztah ztroskotal, milenec si posypal hlavu popelem a zůstal s rodinou. Po pár měsících této story, založené opět na velké vášni, Lenka poznala Petra (40). Ten sice není ženatý, ale má vážný vztah. Lence tikají biologické hodiny, navíc se zamilovala a avantýra jí nestačí. Chce dítě. To dnes mají, ale partner stále pendluje od jedné ke druhé ženě. Co dál, ukáže až čas.

Psycholog: 60 % nevěr je kvůli nešťastnému manželství

„Dispozice získané v dětství jsou velmi silné, nicméně neustále podléhají vlivům současnosti. Existují dvě varianty volby partnera: za prvé volíme stále stejný typ, za druhé si vybíráme tak, aby se znovu neobjevily dosavadní problémy, čímž se vytvoří nové vzory,“ tvrdí německý psycholog Wolfgang Krüger. „U žen se často setkáváme s velkým spektrem proměnlivosti. V jednom vztahu mohou být rezervované, v jiném mít potřebu něhy, blízkosti atd...“

O autorce Libuše Konopová je vztahová koučka a vede poradnu ZDE. Libuše Konopová

Podle něj vzniká 60 % nevěr z nešťastného manželství, dále z narcismu či strachu z blízkosti. U mužů shledává vyšší podíl narcistických nevěr než u žen, jejichž nevěry prý vyplývají hlavně z nešťastného manželství. „Věrnostní chování hodně závisí na osobnosti člověka, na jeho vztahových zážitcích v dětství. Je-li někdo nevěrný, pak většinou opakovaně. Málokdy zůstane u jednoho zahnutí,“ říká.

„Milenky do žádných kategorií nedělím,“ tvrdí hamburský psycholog a párový terapeut Michael Mary. „V zásadě jde o stav, který přináší výhody (být ve vztahu, přesto zůstat nezávislým) a jeho překonání pak může znamenat další krok.“