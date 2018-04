Druhy nevěry - a kdy začíná?

Slovo "věrnost" znamená mimo jiné dodržet, co se slíbilo. Nedělat za zády partnera něco, co by se mu hrubě nelíbilo. A každý normální člověk má silnou tendenci vyžadovat od partnera věrnost. V lidské psychice je hluboce pudově zakódovaná potřeba zachování rodu.