Druhý díl zahraničních receptů: tiramisu, kung-pao i salát Caesar

Kung-pao

Příprava: 40 minut + vaření 20 minut

Pro 4 osoby

• 600 g kuřecích prsou

• 4 lžíce sojové omáčky

• 4 lžičky vody

• 4 lžičky škrobu

• 3 lžíce kuřecího vývaru

• 1 lžíce cukru

• sůl

• sezamový olej

• 1 lžíce červeného rýžového nebo vinného octa

• 6 zelených a červených chilli papriček

• 2 stroužky česneku

• olej

• 100 g nesolených arašídů

1. Kuřecí prsa nakrájíme na malé kousky. V misce promícháme marinádu, polovinu promícháme s masem a necháme ho asi 30 minut odležet.

2. Zbylou marinádu naředíme trochou kuřecího vývaru, přidáme cukr, sůl, kapku sezamového oleje, červený ocet.

3. Chilli papričky rozpůlíme, vyškrábneme semena a pokrájíme. Česnek oloupeme a najemno nasekáme.

4. V hlubší pánvi rozehřejeme olej, opečeme na něm kousky kuřete a odložíme je do hlubšího talíře. Pánev vytřeme papírovými ubrousky a na troše oleje opečeme papričky, dokud nezačnou tmavnout a na kůži se jim nezačnou dělat "puchýřky", přisypeme česnek a společně opečeme.

5. Do pánve vrátíme maso, promícháme se zbylou naředěnou marinádou a vaříme do zhoustnutí, přimícháme arašídy, společně prohřejeme a servírujeme s rýží.

Variace na salát Caesar

Příprava: 30 minut + vaření 10 - 12 minut

Pro 4 osoby

• 5 vajec

• 2 kuřecí prsa

• sůl, pepř

• olej

• 1 světlá bageta

• 2 malé nebo 1 velký stroužek česneku

• 3 filety z ančoviček

• 2 lžíce citronové šťávy

• 1 lžička dijonské hořčice

• 1/2 lžičky worcesteru

• 100 ml olivového oleje

• 80–100 g parmazánu

• 1 velký římský salát

• 200 g cherry rajčat

1. Do vroucí osolené vody dáme vařit všechna vejce, jedno po minutě vyjmeme a zchladíme. Ostatní vejce uvaříme natvrdo, oloupeme.

2. Kuřecí maso omyjeme, osušíme, rozkrájíme na menší kousky, ochutíme solí a pepřem, opečeme dozlatova na pánvi s rozehřátým olejem.

3. Na jiné pánvi nebo v troubě na plechu nasucho opečeme na kostky nakrájenou bagetu.

4. Česnek oloupeme a prolisujeme, ančovičky nadrobno pokrájíme.

5. V misce prošleháme krátce uvařené vejce s citronovou šťávou, hořčicí, worcesterem, solí a čerstvě mletým pepřem, postupně zašleháváme olej, aby vznikla hustší zálivka, do které přidáme česnek a ančovičky. Zálivku můžeme zahustit trochou najemno nastrouhaného parmazánu.

6. Zbylý parmazán nakrájíme na hobliny. Salát omyjeme, necháme okapat a nadrobno pokrájíme nebo natrháme. Rajčata omyjeme a rozpůlíme.

7. Salát promícháme se zálivkou, přidáme opečené kostky bagety, nakrájené kuřecí maso, rajčata a ozdobíme hoblinami parmazánu a vejcem natvrdo.

Na naservírovaný salát místo toustů dejte křupavé briošky. K nim opečte slaninu a celý salát dolaďte usmaženým volským okem s tekutým žloutkem. Harmonie chutí je fantastická, vřele doporučuji.

Chilli con carne

Příprava: 30 minut + vaření 150 minut

Pro 4 osoby

• 1 kg hovězího masa

• 1 cibule

• 3 stroužky česneku

• 2 jalapeňo papričky

• 1 plechovka loupaných rajčat

• 2 lžíce chilli

• 1 lžíce mletého římského kmínu

• 1 lžička tymiánu

• špetka mletého koriandru

• 1 lžička oregana

• špetka tymiánu

• 6 plátků slaniny

• 1 lžíce citronové šťávy

• 1 lžička třtinového cukru

• 1 plechovka červených fazolí

1. Maso nakrájíme na kostky. Cibuli pokrájíme, česnek prolisujeme. Z papriček vyškrábneme semena a nožem rozmělníme. Rajčata slijeme do misky a rozkrájíme.

2. V misce smícháme koření a s 3 lžícemi vody je utřeme na pastu. Na pánvi opečeme slaninu dokřupava, tuk slijeme a vychladlou slaninu nakrájíme.

3. Na části tuku orestujeme postupně po částech hovězí maso, odložíme ho na talíř. Na zbylém tuku ze slaniny orestujeme dozlatova cibuli, přidáme česnek, papričky a pastu, společně krátce opečeme.

4. Do hlubšího hrnce vsypeme maso, cibuli s kořením, slaninu, rajčata i se šťávou, osolíme, podlijeme vodou, přidáme citronovou šťávu a cukr. Hrnec zakryjeme pokličkou a pomalu dusíme asi 90 minut. Když je maso měkké, odklopíme a vaříme asi 20 minut, aby se odpařila přebytečná tekutina.

5. Do chilli přidáme slité fazole, dochutíme solí, případně trochou cukru a krátce společně prohřejeme. Podáváme s rýží, bílým pečivem nebo s ním naplňte tortilly.

Musaka

Příprava: 2 hodiny + pečení 45 - 50 minut

Pro 6 osob

• 500 g brambor

• 1 velký lilek

• 400 g mletého jehněčího nebo hovězího masa

• 1 cibule

• 1 stroužek česneku

• 5 cl červeného vína

• mletá skořice

• mleté nové koření

• 200 g rajčatové passaty

• 1 lžíce rajčatového protlaku

• cukr

• sůl, pepř

• olej

• 500 ml mléka

• 40 g másla

• 40 g hladké mouky

• 1 bobkový list

• mletý muškátový květ

• 4 žloutky

• strouhanka

• 150 g strouhaného parmazánu

1. Brambory oloupeme a dáme vařit doměkka. Lilek nakrájíme na plátky, osolíme a necháme vypotit.

2. V hrnci nasucho opečeme maso, přidáme nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek, zalijeme vínem, přidáme koření, passatu, protlak, cukr, sůl, pepř a podusíme asi 20 minut.

3. Brambory nakrájíme na plátky a opečeme dozlatova, lilky osušíme a opečeme je na oleji také.

4. Mléko ohřejeme, z másla a mouky uděláme jíšku, do které přiléváme mléko a prošleháváme. Přidáme sůl, pepř, bobk. list, muškátový květ a povaříme do zhoustnutí asi 10 minut. Necháme zchladnout, vyjmeme list a přišleháme žloutky.

5. Troubu předehřejeme na 180 °C. Zapékací mísu vymažeme olejem, vysypeme strouhankou. Dno vyložíme plátky brambor, poklademe 1/2 plátků lilku, dáme masovou směs, zasypeme 1/3 parmazánu, překryjeme zbytkem lilku, posypeme částí sýra. Vše zalijeme bešamelem, posypeme zbylým parmazánem a dáme zapéct.

6. Po upečení nechte musaku asi 15 minut dojít.

Tiramisu

Příprava: 40 minut + chlazení 24 hodin

Pro 4 osoby

• 2 velká vejce

• 3 lžíce cukru

• 250 g mascarpone

• 16 cukrářských piškotů

• 1 hrnek silné černé oslazené kávy

• 5 cl mandlového likéru nebo brandy

• 30 g čokolády na vaření

• 4 lžíce kakaa

Citronové tiramisu Štávu ze 2 citronů svařte se 2 lžícemi cukru, nechte vychladnout. Do nádoby vyskládejte sušenky amaretti a zakápněte šťávou. Smetanu (100 ml) vyšlehejte a smíchejte s mascarpone (500 g), šťávou a kůrou ze 2 citronů a cukrem (4 lžíce). Směs namažte na sušenky, dejte vychladnout, posypte lupínky mandlí.

1. Z bílků a jedné lžíce cukru ušleháme tuhý sníh. Žloutky ušleháme s cukrem, přišleháme do mascarpone.

2. Mascarpone promícháme se sněhem. Do mělčí misky nalijeme oslazenou kávu s likérem.

3. Polovinu piškotů postupně namočíme do ochucené kávy a vyložíme jimi dno sklenic.

4. Pokryjeme polovinou krému, přidáme další vrstvu piškotů, pokapeme je zbylou kávou a dokončíme vrstvou krému.

5. Čokoládu na vaření nastrouháme, promícháme s kakaem. Každou porci posypeme kakaem a čokoládou a necháme 24 hodin odležet.

Vídeňský štrúdl

Příprava: 30 minut + pečení 20 - 25 minut

Na dva štrúdly

• 60 g másla

• 5 lžic strouhanky

• 1 kg jablek

• 1 skořicový cukr

• 1 lžíce hnědého přírodního cukru

• 50 g rozinek

• 500 g listového těsta

• 1 vejce

• moučkový cukr

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

2. Na pánvi rozehřejeme máslo a opražíme na něm strouhanku do světle hněda.

3. Jablka omyjeme, oloupeme, rozčtvrtíme, vykrojíme jádřinec a jablka nakrájíme na tenké plátky. Promícháme je s oběma cukry, rozinkami.

4. Z těsta vyválíme dva obdélníky, každý posypeme strouhankou, poklademe jablky, tak aby okraje těsta zůstaly volné, a svineme. Oba konce pevně stiskneme a štrúdly přeložíme spojem dolů na plech. Potřeme rozšlehaným vajíčkem.

5. Pečeme ve vyhřáté troubě asi dvacet minut dozlatova. Hotový vychladlý poprášíme moučkovým cukrem a rozkrájíme.