Druhý díl receptů na nejoblíbenější omáčky

Kančí kýta se šípkovou omáčkou

Příprava: 20 minut + chlazení 10 hodin + dušení 70 minut

Pro 4 osoby

* 750 g kančí kýty

* 200 g slaniny

* sůl

* 400 ml sladšího bílého vína

* 2 menší mrkve

* 1 lžíce sádla

* 6 lžic šípkové zavařeniny

* 50 g másla

* 50 g hladké mouky

* 1/2 lžičky citronové kůry

* 2 lžičky citronové šťávy

* houskový knedlík

1. Kýtu očistíme a osušíme a prošpikujeme ji slaninou pokrájenou na hranolky. Osolíme, vložíme do mísy, přelijeme vínem, přikryjeme a dáme do chladu odležet.

2. Mrkev očistíme a nahrubo nastrouháme. V hrnci rozpustíme sádlo, mrkev na něm orestujeme, přidáme zavařeninu a společně promícháme, dokud směs lehce nezkaramelizuje.

3. Do hrnce přidáme kýtu i s vínem, zakryjeme a dusíme doměkka. Maso občas přelijeme výpekem, případně trochu podlijeme.

4. Z másla a mouky si uděláme světlou jíšku. Maso vyjmeme z hrnce, zabalíme do alobalu. Jíšku vmícháme do omáčky a provaříme. Nakonec dochutíme citronovou kůrou a šťávou, případně dosolíme. Omáčku přecedíme.

5. Kýtu nakrájíme na plátky, přelijeme omáčkou a podáváme s knedlíkem.

Znojemská hovězí pečeně

Příprava: 30 minut + pečení a vaření 2 hodiny

Pro 4 osoby

* 750 g hovězího masa (loupaná plec)

* 100 g slaniny

* 2 menší cibule

* 2 lžíce sádla

* 750 ml hovězího vývaru

* 3 lžíce hladké mouky

* 3 lžíce másla

* sůl, pepř

* 150 g naložených okurek

* houskový knedlík

1. Troubu předehřejeme na 160 °C. Očištěné maso prošpikujeme slaninou pokrájenou na tenké hranolky. Cibuli oloupeme a pokrájíme na kostičky.

2. Ve větším hlubším hrnci vhodném i na pečení rozpustíme sádlo, zpěníme na něm cibuli a opečeme prošpikované maso.

3. Opečené maso podlijeme vodou a necháme v troubě pod pokličkou dusit asi 80-90 minut.

4. Upečené maso vyjmeme z hrnce, zabalíme do alobalu a necháme v teplé troubě.

5. Do hrnce přilijeme vývar, prohřejeme a přimícháme jíšku z másla a mouky. Omáčku provaříme asi 1/4 hodiny, přecedíme, osolíme a opepříme.

6. Do teplé omáčky vložíme na kolečka nakrájené okurky a promícháme.

7. Maso nakrájíme na plátky, přelijeme omáčkou a podáváme s knedlíkem.

Houbová omáčka

Příprava: 20 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

* 600 g čerstvých hub

* 1 cibule

* 1 velká lžíce sádla

* sůl, pepř

* kmín

* čerstvý tymián

* 2 lžíce hladké mouky

* 500 ml hovězího (zeleninového) vývaru

* 200 ml mléka nebo smetany na vaření

Špekové knedlíky Na 2 lžících sádla zpěníme na kostičky nakrájenou cibuli, přidáme 200 g anglické slaniny, opečeme společně s 8 houskami pokrájemnými na kostičky. Ve 250 ml mléka rozšleháme 1 velké vejce a 1 žloutek, sůl, pepř, hrst nasekané petrželky a přelijeme na vychladlé housky se slaninou. Necháme je půl hodiny odpočinout, promícháme, zahustíme 2 lžícemi strouhanky a 4 lžícemi hrubé mouky. Vytvarujeme menší knedlíčky a ve vařící osolené vodě je povaříme podle velikosti 6-10 minut.

1. Očištěné houby nakrájíme, cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. V hrnci rozehřejeme sádlo, orestujeme na něm cibuli, vsypeme houby a opékáme je společně s cibulí, přidáme sůl, pepř, trochu kmínu a čerstvý tymián.

3. Houby zaprášíme dvěma lžícemi hladké mouky, zalijeme vývarem a podusíme.

4. Mléko promícháme s lžící mouky a přelijeme přes síto na houby. Povaříme ještě deset minut, aby omáčka zhoustla.

Kachní prsa se švestkovou omáčkou

Příprava: 20 minut + vaření 70 minut

Pro 4 osoby

* 4 kachní prsa

* sůl, pepř

* 2 lžíce oleje

* 2 mrkve

* 1/2 cibule

* 1 stroužek česneku

* 2 lžíce másla

* 200 g švestkových povidel

* 1/4 lžičky strouhané citronové kůry

* kousek celé skořice

* 2 hřebíčky

* 1 badyán

* 100 ml smetany na vaření

* 1 lžička hladké mouky

1. Troubu předehřejeme na 170 °C. Kachní prsa omyjeme, tučnější kůži nařízneme do tenkých proužků, osolíme a opepříme. V hlubším kastrolu rozehřejeme olej, prsa na něm z obou stran opečeme, podlijeme je trochou vody a zakrytá je dáme péct do trouby na dvacet minut.

2. Mrkev oškrábeme a nakrájíme na hranolky. Cibuli a česnek oloupeme a nadrobno nakrájíme. Na másle orestujeme cibuli a česnek, přidáme mrkev a společně opečeme. Přimícháme povidla, citronovou kůru a koření, omáčku naředíme vodou a přelijeme do hrnce s kachnou.

3. Po půl hodině dušení kachní prsa vyjmeme, maso vrátíme do vypnuté trouby zakryté alobalem. Z omáčky vyjmeme koření a zjemníme ji smetanou rozšlehanou s lžící mouky, promícháme a deset minut povaříme. Maso nakrájíme a přelijeme omáčkou.

Holandská omáčka s chřestem

Příprava: 10 minut / vaření 20 minut

Pro 2 osoby

* 10 kusů chřestu

* 2 velké žloutky

* 1 lžička citronové šťávy

* 1 polévková lžíce suchého bílého vína

* 1 polévková lžíce kuřecího vývaru

* sůl, mletý bílý pepř

* 8 lžic rozpuštěného másla

* 2 lžíce strouhaného parmazánu

1. Chřest oloupeme a dáme vařit do vroucí osolené vody. Povaříme doměkka.

2. V kovové misce promícháme žloutky, citronovou šťávu, bílé víno, kuřecí vývar, sůl a pepř.

3. Misku umístíme nad hrnec s pomalu vroucí vodou a směs šleháme metlou, dokud není hustá a nezesvětlá, pak po lžících postupně přišleháváme rozpuštěné teplé máslo.

4. Povařený chřest přelijeme hotovou omáčkou, posypeme strouhaným parmazánem a necháme zapéct pod grilem.

Steak s hořčičnou omáčkou

Příprava: 20 minut + vaření 40 minut

Pro 4 osoby

* 800 g menších nových brambor

* 1 lžíce olivového oleje

* 2 lžíce prosáté strouhanky

* 1 lžíce strouhaného parmazánu

* sůl, čerstvě mletý pepř

* špetka sladké papriky

* 2 jarní cibulky

* 4 silnější plátky vepřové pečeně

* grilovací koření

* 4 lžíce oleje

* 200 ml bílého suchého vína

* 1 lžíce cukru krupice

* 4 lžíce hrubozrnné hořčice

* 6 lžic smetany na vaření

1. Troubu předehřejeme na 200 °C, plech vymastíme nebo vyložíme pečicím papírem. Brambory očistíme kartáčkem a necháme 10 minut povařit ve vodě, slijeme a necháme zchladnout.

2. Vychladlé brambory rozpůlíme, vložíme do mísy, zakapeme olivovým olejem a promícháme. Strouhanku smícháme s parmazánem, solí, pepřem a sladkou paprikou. Omaštěné brambory posypeme ochucenou strouhankou, promícháme, přendáme na plech a dáme je dozlatova zapéct do trouby, asi na 15 minut.

3. Maso lehce naklepeme, osolíme a opepříme, ochutíme kořením a na pánvi je zprudka opečeme na oleji, hotové přidáme k bramborám na plech a troubu vypneme.

4. Na zbylém tuku orestujeme pokrájenou jarní cibulku a vsypeme cukr, promícháme, dokud cukr nezačne hnědnout, zalijeme vínem, prohřejeme a vmícháme hořčici, společně asi 3 minuty prohřejeme a přimícháme smetanu.

5. Steaky rozdělíme na talíře, přelijeme omáčkou a podáváme s opečenými bramborami.