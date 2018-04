Vyznáte se v čočce? Poradíme, jak a s čím různé typy uvařit

Čočku najdeme v obchodech v několika variantách. Mezi nejznámější druh, který v kuchyni používaly již naše babičky, patří čočka hnědá a tmavozelená. Dnes můžeme téměř ve všech obchodech s potravinami zakoupit žlutou, červenou a také čočku černou – beluga. Všechny druhy čočky jsou bohaté na bílkoviny a přirozeně bezlepkové, proto by měly být nedílnou součástí našich jídelníčků.

Lepší stravitelnosti čočky lze dosáhnout namočením a následným vařením v jiné vodě, umixováním, propasírováním, umletím a použitím vhodného koření (libeček, majoránka, saturejka, tymián) nebo v kombinaci s listovou zeleninou a zelenými natěmi. Vhodná je také kombinace s nakládanou zeleninou.



Luštěniny vždy namáčejte do studené vody, nikdy ne do teplé, mohly by zkysnout. Do vody nepřidávejte ani sůl, ani sodu. Pokud máme na přípravu málo času, lze suché luštěniny přelít dvojnásobným množstvím vařící vody, přikrýt poklicí vody a nechat dvě hodiny odstát, vodu slít, zalít studenou vodou a uvařit. Pokud máme času ještě méně, přichází na řadu červená čočka či čočka beluga, která se nemusí namáčet. Stačí ji propláchnout studenou vodou, uvařit a za 20 minut máme hotovo.



Čočka zelená

Čočka je vysoce energetická a výživná luštěnina, která obsahuje jen málo tuku. Je bohatá na kyselinu listovou a železo, které pomáhají předcházet chudokrevnosti. Zelené druhy čočky jsou nám nejznámější. Bývají největší a proto se také zpravidla nejdéle vaří, ovšem i poté dobře drží svůj tvar.



K tomuto druhu čočky patří také velkozrnná zelená čočka puy pocházející z francouzské oblasti Le Puy-en-Velay.



Čočka červená

Jednoduchá pomazánka z červené čočky

Červená čočka vzniká oloupáním a rozpůlením žluté čočky. Díky tomu se vaří kratší dobu a není nutné ji předem namáčet. Je bohatým zdrojem železa, selenu, fosforu, zinku, vitamínu B6. Škroby obsažené v čočce (i jiných luštěninách) se díky obsahu vlákniny vstřebávají pomalu a umožňují tak rovnoměrné uvolňování glukózy do krve. Díky tomu je vhodná například jako rychlá odpolední svačina. Rovnoměrné uvolňování glukózy je důležité také pro udržení stabilní hladiny krevního cukru zejména pro diabetiky, ale i pro kohokoliv, kdo se snaží hubnout.



Červená čočka se výborně hodí i jako první koncentrovanější zdroj bílkovin pro miminka již od prvních měsíců při zavádění tuhé stravy a díky absenci nadýmavých látek i pro kojící maminky. Používá se zejména do polévek, salátů i pomazánek. Snadno se rozvaří, takže je dobrá i k zahušťování.



Čočka černá (beluga)

Černá čočka beluga patří mezi potraviny s vysokou nutriční hodnotou. Na 100 gramů má dvojnásobné množství bílkovin (24 g) než třeba tofu (10 g), spoustu vlákniny a její černý pigment obsahuje antioxidanty, které se nacházejí ve velké míře v bobulovém ovoci (například v borůvkách a ostružinách). Je také dobrým zdrojem vitamínů B a minerálů (například železa a hořčíku). Na rozdíl od ostatních luštěnin belugu není nutné před přípravou namáčet.



Skvěle se hodí do salátů, k rybě, výborně chutná s kořenovou zeleninou. Její jemnou chuť můžete doplnit olejem z vlašských ořechů, sezamovým nebo balsamico octem s kapkou hořčice. Výborně bude chutnat i v pomazánkách.

Salát z řepy s čočkou beluga

Podle receptu Markéty Hrubešové a Jana Kvasničky



Ingredience:

5 ks baby řepy

9 lžic olivového oleje extra virgin

3 lžíce cherry octa

1 lžíce medu

sůl

pepř

lískové oříšky

1 hrnek red chard

200 g sýru feta



Na řepu:

1 hrnek hrubé mořské soli

2 snítky tymiánu

2 stroužky česneku

Na čočku:

1/3 hrnku čočky beluga

1⁄2 l zeleninového vývaru

Postup:

Čtyři baby řepy posypeme se solí a tymiánem, přidáme česnek a zabalíme každou zvlášť do alobalu. Pečeme na 180 °C doměkka. Čočku dáme vařit do zeleninového vývaru. Zbylou řepu nakrájíme na tenké plátky a dáme do ledové vody. Z octa, medu, oleje, soli a pepře a vyšleháme dresink. Čočku scedíme a vmícháme do dresinku. Přidáme upečenou řepu, plátkovanou řepu. Naservírujeme na talíř, posypeme praženými lískovými oříšky a feta sýrem.

Pomazánka z červené čočky s vejcem

Podle Jitky Literové z projektu Děti na startu



Suroviny pro 4 porce:



160 g červené čočky

2 polévkové lžíce plnotučné hořčice

60 g šunky

2 vejce

2 kyselé okurky

1 cibule

2 stroužky česneku

několik lžiček bílého jogurtu

2 ks pečiva (variace celozrnné, bílé, grahamové)

Postup:

Červenou čočku (nemusí se namáčet) uvaříme. Vejce připravíme natvrdo, zchladíme a oloupeme. Cibuli a česnek oloupeme, čočku rozmixujeme, vajíčko nakrájíme na malé kousky, okurku, cibuli, šunku na kostičky a česnek prolisujeme. Vše promícháme, přidáme hořčici, sůl, pepř a mažeme na pečivo.

Čočka se švestkami

Ingredience:

500 g hnědé čočky

2 hrsti sušených švestek

sůl

máslo

pažitka



Postup:



Hnědou čočku namočíme na 2 hodiny a uvaříme do poloměkka. Přidáme k ní dvě hrsti nesířených sušených švestek a na mírném ohni dovaříme. Všechna tekutina by se měla vsáknout. Nakonec lehce dosolíme, přidáme plátek másla a ozdobíme nasekanou pažitkou.

Čočkový salát s paprikou a vlašskými ořechy

Ingredience:

250 g červené čočky

5 g zeleninového vývaru

2 ml olivového oleje

50 g cibule

85 g papriky červené

35 g vlašských ořechů

1 lžička vinného octa

sůl dle chuti

pepř dle chuti

cukr dle chuti

Postup:

Přebranou čočku uvaříme ve vývaru doměkka, ještě teplou ji dáme do misky, vmícháme olej, cibulku a nadrobno nakrájenou červenou papriku. Na zálivku vyšleháme ocet, cukr, sůl, pepř s trochou vody a vmícháme do čočky. Nakonec přidáme opražené vlašské ořechy.

Necháme vychladnout a můžeme podávat.

Indická čočková polévka

Ingredience:



300 g červené čočky

cibule

brambora

mrkev



rajčata v plechovce

500 ml zeleninového nebo kuřecího vývaru

2 stroužky česneku

1 lžička koření garam masala

mleté nebo čerstvé chilli dle chuti

1 lžička římského kmínu

1 lžička soli

1/2 lžičky mletého pepře

250 ml kokosového mléka

olej

citrónová šťáva



Postup: