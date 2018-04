Druhé dítě jde na svět snadněji. Jaké jsou nejčastější mýty o porodu

O porodu a záležitostech s ním spojených stihli už vědci vyzkoumat všechno možné: Ví se, že ženy, které při první době porodní neležely, měly kratší porod.

Zjistilo se, že necítit příliv mateřské lásky v okamžiku, kdy vám položí dítě poprvé do náruče, je zcela normální a nemá to nic společného s mateřskými schopnostmi. Je známo, že ženy po císařském řezu mají problémy s laktací a takto narozené děti častěji trpí dýchacími potížemi. Považuje se za prokázané, že fyzicky aktivní ženy mají více mléka.

Přesto však právě o porodu koluje mnoho mýtů, které zejména prvorodičky mohou děsit, anebo klamat. Představujeme vám nejvíce rozšířené pověry.

Mýtus: Porod stoprocentně poznáte

Oblíbená věta, která zaznívá v těhotenských poradnách, nemusí být ve vašem případě stoprocentně pravdivá. Časný porod, respektive příprava na něj, může probíhat už hodiny nebo dokonce dny předem.

Braxton Hicksovy kontrakce, neboli poslíčci (pojmenované po doktoru Johnovi Braxton Hicksovi, který je roku 1872 poprvé popsal) se mohou objevovat celý třetí trimestr.

Některé ženy s nimi mají zkušenost už ve druhém trimestru a jejich intenzita se může blížit skutečným porodním kontrakcím, uvádí angličtí lékaři Enkin a Keirse v publikaci The Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth.

Tělo se pomocí poslíčků připravuje na porod. Pokud jimi trpíte, můžete tedy odjet do porodnice předčasně s vědomím, že už rodíte. Anebo naopak můžete strávit první dobu porodní doma, protože si nevšimnete rozdílu mezi poslíčky a skutečnými kontrakcemi.

Na rozdíl od skutečných kontrakcí však poslíčci časem slábnou a jejich intenzita je nižší, pokud si lehnete na postel nebo do vany, zatímco porodní kontrakce se stupňují a jejich frekvence se zkracuje.

Mýtus: Porod poznáte tak, že vám praskne voda

Plodová voda obklopuje dítě celé těhotenství a traduje se, že rodit začínáte v okamžiku, kdy vám praskne plodový vak a voda vyteče. Jenže u mnohých žen může plodová voda jen prosakovat (takže si ji lze splést s močí) a k masivnímu úniku vůbec nemusí dojít.

Stejně tak má spousta žen zkušenosti s tím, že plodová voda nepraskne vůbec a plodový vak protrhne až zdravotnický personál v porodnici.

Mýtus: Kontrakce jsou jako menstruační bolesti

Už jste také slyšeli tvrzení, že porodní kontrakce se dají přirovnat k menstruačním křečím? Zcela jistě existují ženy, u kterých toto přirovnání platí, ale rozhodně nejde o většinu.

"Před narozením syna jsem slyšela, že porod je nejhorší bolest na světě, na kterou nikdy nezapomenu, stejně jako to, že porod bolí jako silnější menstruace," říká třicetiletá Petra Holubová. "Nejhorší bolest v mém životě to tedy nebyla, ale menstruačním křečím se to neblížilo ani náhodou."

Jednatřicetiletá Pavla Karasová k tomu dodává: "Kdybych měla mít každý měsíc křeče této intenzity, asi bych začala brzo uvažovat o sebevraždě. V mém případě tedy přirovnání porodních bolestí k menstruaci opravdu nesedělo, navíc mi bolest střílela jen do jedné strany těla a nejvíc ze všeho mě bolelo pravé stehno."

Porodní bolesti mohou mít u každé ženy zcela jiný průběh a intenzitu. Zatímco jedna žena má křeče v podbřišku, jiné "tvrdne" celé břicho a třetí bolí bederní páteř.

Mýtus: Druhý porod je jednodušší

To může být pravda, ale také nemusí. Enkin a Keirse v publikaci The Guide to Effective Care in Pregnancy and Childbirth sice uvádějí, že u dalších porodů klesá riziko, že bude žena muset podstoupit další epiziotomii, tedy nástřih hráze. Na druhou stranu však zdůrazňují, že každý porod je zcela individuální a zkušenosti žen se tedy mohou velmi lišit.

I když se často tvrdí, že druhý porod je kratší, nemusí to nutně znamenat, že je lehčí. Při překotném porodu jsou kontrakce silnější a není prostor pro aplikaci epidurálu.

Pro bolestivost, náročnost a délku trvání je mnohem důležitější velikost dítěte, jeho poloha či rychlost otevírání porodních cest než pořadí porodu.

Mýtus: Po císaři budete rodit už vždycky jen císařem

V současné době je podíl císařských řezů v České republice přibližně patnáct procent a i když jde o nejčastější operační porod, je šestkrát rizikovější než běžný vaginální porod.

Z toho důvodu lékaři preferují porod po císařském řezu vaginálním způsobem. To však není možné, pokud je dítě těžší než čtyři kilogramy, nebo žena podstoupila již dva či více císařských řezů. V takovém případě totiž hrozí protržení dělohy.