Druhá vlna dovolených je tu. Víme, jak zůstanete krásná a opálená

Před dovolenou

VLASY

Zajít ke kadeřníkovi před, nebo až po dovolené? Každý vlasový odborník vám řekne, že ideální je dopřát si jeho péči před i po.

Pokud si necháte čerstvě obarvit vlasy, než odjedete, hezky se zacelí a sluníčko i mořská sůl či chlor se do nich nedostanou tak snadno, vy navíc budete na pláži zářit.

Po návratu si zase namáhané a vysušené vlasy žádají hydratační a regenerační kúru. Pokud tedy nechcete investovat do salonu dvakrát do měsíce, počkejte s jeho návštěvou až po dovolené.

PLEŤ

Zapomeňte na solárium. Vaši kůži na sluneční paprsky rozhodně nepřipraví. Kůže jeho působením sice rychle zhnědne, ale na rozdíl od sluníčka v ní neumí vytvořit přirozený ochranný filtr. Dávka UVA záření je v soláriu navíc až desetkrát vyšší než na slunci, takže hrozí mnohem větší riziko vzniku alergií, vrásek a samozřejmě nádorů.

Abyste předešla alergiím na slunce a zároveň zvýšila ochranu pokožky před nebezpečným zářením a urychlila opálení, začněte dva týdny před dovolenou užívat vyšší dávky vápníku, vitaminu C a E a beta-karotenu.

V letadle

Na paměti mějte dostatečnou hydrataci. Vlhkost vzduchu v kabině letadla je totiž pouhých osm procent, v klimatizované kanceláři, která je vysušováním pleti proslulá, je vlhkost dvacetiprocentní.

Myslete na to už před odletem a pijte ještě o něco více než obvykle. Vybírejte si především bylinkové a zelené čaje, neperlivou vodu či ovocné šťávy. Do jídelníčku alespoň v den cesty zařaďte maximum ovoce a zeleniny, čímž napumpujete svůj organismus vitaminy, které zužitkuje i vaše pokožka.

Pokud možno se v letadle vyhněte kávě, alkoholu a slanému jídlu, které odvodňují organismus i kůži. Jestli bez nich ale doopravdy nemůžete být, dejte si o to více čisté vody.

Mějte u sebe hydratační tělové mléko, kterým můžete kdykoli promasírovat zdřevěnělé končetiny a vysušené kůži vrátit její vláčnost. Dobré je mít s sebou na palubě také termální vodu ve spreji, která rychle osvěží tělo i obličej. Při nákupu přitom sáhněte po tom nejmenším balení, aby vám kosmetiku při odbavování nezabavili.

Na pláži

TĚLO

Dopřejte pokožce čas, ať si na sluníčko zvykne, ze začátku používejte krémy s co nejvyššími ochrannými faktory, které pak postupně snížíte.

Vždy se ale natřete už v hotelovém pokoji, některé UV filtry totiž potřebují až půl hodiny na to, aby začaly fungovat. Mazání pak opakujte každé dvě hodiny - a to i přesto, že se nekoupete. Krém z kůže smývá pot i ručník, na kterém ležíte.

Mezi jedenáctou a třetí hodinou odpolední je slunce nejintenzivnější, proto se raději schovejte do stínu. Nebojte se, že byste se neopálila, i pod slunečníkem na vás totiž dopadá 50 procent slunečního záření a je-li obloha zatažená, pak dokonce 75 procent. Přespříliš opálená kůže stejně přestává být moderní a působí spíš nezdravě.

VLASY

Klobouk a ochranný sprej s UV filtrem by měly být samozřejmým vybavením na pláž. Ještě v hotelu do vlasů vetřete ochranný balzám nebo kondicionér a smotejte vlasy do drdůlku, aby slunce dopadalo na co nejmenší část vlasů.

Pokud se chystáte potápět, po každém koupání v mořské či chlorované vodě bazénu byste měla jít pod sprchu a pak vlasy opět přestříkat sprejem.