Druhá várka receptů na sladká jídla od žemlovky po palačinky

Nudle s mákem

Příprava: 40 minut + vaření 5 minut

Pro 4 osoby

* 220–250 g hrubé mouky

* 2 vejce

* 100 g rozpuštěného másla

* 2 lžíce vody

* 100 g moučkového cukru

* 100 g mletého máku

1. Na vále uděláme v mouce důlek, rozklepneme do něj vejce, přidáme lžičku másla, dvě lžíce vody a promícháme na tužší těsto. Nejlépe to jde ze začátku příborovým nožem, pak těsto zpracujeme rukama. Hotové těsto rozdělíme na 2–3 kuličky.

2. Na pomoučněném vále rozválíme každou kuličku na placku, rozkrájíme na širší nudle.

3. Nudle povaříme asi 5 minut v osolené vodě, slijeme, promícháme v míse se lžící másla, aby se neslepily. Posypeme moučkovým cukrem, mletým mákem a polijeme zbylým máslem.

Ovocné kynuté knedlíky

Příprava: 25 minut + kynutí 1 hodina + vaření 7–10 minut

Pro 4 osoby

* 250 ml vlažného mléka

* 1 lžíce cukru krupice

* 1/2 kostky droždí

* 500 g hrubé mouky

* sůl

* 1 žloutek

* 125 g rozehřátého másla

* 15–20 švestek

* 100 g mletého máku

* 4 lžíce moučkového cukru

Tip Knedlíky sypané tvarohem, moučkovým cukrem a polité máslem jsou docela kalorická bomba, zkuste je posypat jen strouhaným tvarohem a přelít je jogurtem s rozmixovaným ovocem použitým i v náplni.

1. Z části mléka, lžíce cukru a rozdrobeného droždí necháme vzejít kvásek.

2. Mouku promícháme se špetkou soli, mléko prošleháme se žloutkem.

3. Do mísy s moukou vlijeme kvásek, přidáme 2 lžíce rozpuštěného másla a mléko se žloutkem. Zpracujeme tužší těsto, které necháme vykynout.

4. Z těsta na pomoučněném vále vytvarujeme váleček, rozkrájíme ho na kousky, roztáhneme a zabalíme do něj ovoce, vytvarujeme knedlíky a necháme je chvíli kynout.

5. V širokém hrnci přivedeme k varu vodu s trochou soli a knedlíky postupně vaříme, každou várku knedlíků 7–10 minut, podle velikosti knedlíků.

6. Uvařené knedlíky propíchneme nebo natrhneme vidličkou a servírujeme posypané mákem promíchaným s moučkovým cukrem a přelité zbylým rozpuštěným máslem.

Palačinky

Příprava: 30 minut + smažení 10 minut

Pro 4 osoby

* 500 ml mléka

* 2 vejce

* sůl

* 1 sáček vanilkového cukru

* 280 g hladké mouky

* olej

* 250 g měkkého tvarohu

* 2 lžíce moučkového cukru

* špetka citronové kůry

* čerstvé ovoce

* lístky meduňky nebo máty

Tip Palačinky s jahodami, zakysanou smetanou a rozmarýnem: 250 ml polotučného mléka, 2 vejce, špetka cukru a soli, 140g hladké mouky,olej. Na hotové palačinky dáme lžíci zakysané smetany, jahody a na jemno nasekaný rozmarýn.

1. Do větší mísy nalijeme mléko, přimícháme vejce, špetku soli a 1/2 sáčku vanilkového cukru a postupně metlou zašleháváme mouku. Těsto necháme asi 20 minut odležet.

2. Na rozehřátou pánev kápneme trochu oleje, rozetřeme mašlovačkou a sběračkou nalijeme palačinkové těsto.

3. Palačinky opékáme po obou stranách a odkládáme je na talíř vyložený papírovými ubrousky.

4. Tvaroh rozmícháme se zbytkem vanilkového cukru, moučkovým cukrem a citronovou kůrou.

5. Palačinky natřeme tvarohem a přeložíme na čtvrtiny. Ozdobíme čerstvým ovocem a meduňkou.

Krupicová kaše

Příprava: 5 minut + vaření 8–10 minut

Pro 4 osoby

* 500 ml plnotučného mléka

* 5 lžic másla

* sůl

* 60 g krupice

* směs čerstvého letního ovoce

1. Mléko se lžící másla a špetkou soli přivedeme k varu.

2. Za stálého míchání přisypáváme tenkým pramínkem nebo po lžičkách krupici.

3. Kaši vaříme a mícháme na mírném plameni do zhoustnutí, nemělo by to trvat více než 8–10 minut.

4. Každou porci kaše omastíme lžící rozpuštěného másla a ozdobíme čerstvým ovocem.

Žemlovka

Příprava: 20 minut + pečení 40 minut

Pro 4 osoby

* 100 g másla

* strouhanka

* 5 velkých jablek

* 50 g rozinek

* 50 g nasekaných sušených meruněk

* 2 skořicové cukry

* 500 ml mléka

* 1 lžíce moučkového cukru

* 2 velká vejce

* 10 plátků toastového chleba nebo 1 velká veka

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Zapékací nádobu vymažeme kouskem másla a vysypeme strouhankou.

2. Jablka omyjeme, rozkrojíme na čtvrtiny, vykrojíme jádřinec, oloupeme a pokrájíme na plátky. Plátky jablek promícháme s rozinkami, meruňkami, skořicovým cukrem.

3. Mléko rozmícháme s moučkovým cukrem a vejci.

4. Plátky chleba namáčíme v mléce s vejci, vykládáme jimi zapékací nádobu a střídáme s vrstvou jablek.

5. Žemlovku přelijeme zbylým mlékem s vejci, poklademe zbylým pokrájeným máslem a dáme zapéct do vyhřáté trouby na 30–40 minut.