Drtí vás neustálé vyčerpání? Možná trpíte chronickou únavou

Příběh Simona S. (40): Moje potíže začaly loni na jaře. Přičítala jsem je jarní únavě, ale pocity totálního vyčerpání, ztráty energie a zájmu o všechno, co mě předtím bavilo, neustávaly. Někdy to bylo lepší a někdy horší, ale rozhodně jsem nebyla ve své kůži. Většinou jsem měla zvýšenou teplotu a často zvětšené uzliny na krku. Často se mi motala hlava a připadala jsem si tak slabá, že jsem nejradši seděla nebo ležela. Stačilo, že jsem ustlala dětem postel, a úplně jsem padla vyčerpáním. Nechala jsem se vyšetřit a udělat krevní testy, ale všechno bylo v pořádku. Mám dojem, že moje doktorka se na mě už dívala trochu jako na hypochondra. Naštěstí jsem natrefila na skvělého psychologa, který sice původně předpokládal, že mám depresi, ale postupně se přiklonil k diagnóze chronický únavový syndrom. Moje potíže jsou teď mírnější. Beru hodně vitamínů na posílení imunity, třikrát týdně chodím plavat a doma cvičím jógu. A doufám, že všechno se postupně vrátí do normálu.