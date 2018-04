Drogy zkusil každý dvacátý člověk na světě

Asi 200 milionů lidí na celém světě, tedy skoro každý dvacátý obyvatel planety mezi 15 až 64 lety, okusilo drogy. Uvedl to dnes v Ženevě Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Avšak problematické úrovně dosahuje užívání drog u 25 milionů lidí, tedy u 0,6 procenta světové populace v produktivním věku.

"Závislost na drogách je nemoc, které lze předcházet a kterou lze léčit. Včasné odhalení, více péče o prevenci, lepší léčení závislostí a zapojení léčených do sociálních a zdravotních programů mohou tyto lidi zbavit přízraku narkomanie," uvedl ředitel UNODC ve výroční zprávě, která má být dnes zveřejněna u příležitosti mezinárodního dne boje proti drogám.

"Léčit závislé na drogách je investicí do zdraví našich národů stejně jako boj proti AIDS, cukrovce či tuberkulóze," dodal. Kromě prevence a léčby toxikomanů ve "spotřebitelských" zemích úřad také doporučuje uplatňovat programy, poskytující "ve výrobních zemích" zemědělcům náhradní rostliny či odškodnění za ztracené příjmy, pokud se pěstování máku či koky zřeknou.

Kupříkladu jihovýchodní Asii se sice podařilo téměř úplně osvobodit od opia, ale tamní rolníci se ještě nevyprostili z bídy, a proto zůstávají velmi zranitelní vůči pokušení nezákonných zisků. Více pomoci by mělo proto směřovat do delty Mekongu, andských zemí a do Afghánistánu, doporučil UNODC. Konstatoval rovněž, že drogám se nejlépe daří v nestabilních, zkorumpovaných a špatně spravovaných zemích.

Stále častěji také cesty drog vedou přes africký kontinent. "Afrika je cílem pašeráků kokainu, kteří přilétají ze západu (z Kolumbie), a heroinu, kteří přicházejí z východu (z Afghánistánu)," upozornil úřad.

Podle expertů OSN je pašování heroinu z Afghánistánu, který obstarává 92 procent světové produkce této drogy, přes Afriku zatím poměrně slabé, avšak na vzestupu. Gangy věnující se pašování afghánského heroinu, jsou zatím poměrně slabě zorganizované, ale důsledkem je i rostoucí spotřeba v sousedních zemích, Pákistánu, Íránu, středoasijských státech i Rusku, Indii a Africe. Chudoba a epidemie AIDS činí tyto země ještě zranitelnějšími vůči důsledkům užívání heroinu.

Kokain sice z Kolumbie do Evropy také obvykle proudí přes karibskou oblast, ale africká stezka je stále častěji využívána, o čemž svědčí i skutečnost, že množství zabaveného kokainu mezi lety 2000 až 2005 stouplo šestinásobně. Severní Afrika je rovněž místem, odkud pochází většina hašiše konzumovaného v Evropě.