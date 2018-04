Drogami se zhubnout nedá!

Obě metody - jak drogy, tak drastické diety - jsou vesměs neúčinné, shodli se vědci, kteří hodnotili výsledky průzkumu britského časopisu Now. Do něj bylo zapojeno na 2000 žen ve věku kolem 35 let.

Naprostá většina dotazovaných žen totiž během pár týdnů nebo dokonce i dnů ztracená kila nabyla zpět. Sníženou váhu si udržela sotva jedna z deseti žen, které zhubly díky přísné dietě. Experti varují ženy, že používáním drog ke zhubnutí hrají nebezpečnou hru.

Dietní počty

Upozorňují, že kokain může zakrýt zdravotní rizika, jako je infarkt nebo mozková mrtvice. Používání kokainu a metamfetaminu má za následek každý rok několik desítek úmrtí.

"Není žádný důkaz o tom, že by používání drog mělo nějaký dlouhodobější příznivý dopad na váhu, ale je spousta důkazů, že škodí zdraví," řekl David Raynes z britského národního střediska pro prevenci drog a dodal, že kokain může zabíjet a vést ke znetvoření obličeje.

Z průzkumu vyplynulo, že více než osm z deseti dotázaných drželo nějakou dietu. Žádnou dietu nezkusila nikdy sotva jedna z pěti. Třicet sedm procent bralo tablety na hubnutí, patnáct procent bralo kokain nebo jinou drogu a 26 procent používalo projímadla jako pomoc při hubnutí. Téměř třetina žen neustále počítala kalorie.

Více než třetina žen usilujících o snížení váhy se přiznala k tajným nájezdům na ledničku, téměř polovina lhala o množství jídla, které spořádala, a čtvrtina skrývala jídlo na "tajných místech".

Cesta do pekla

Jen dvě procenta žen vyslovila spokojenost se svým tělem a třetina z dotázaných řekla, že by se vzdala i sexu, kdyby mohla navždy zhubnout.

Odborníci se shodují v názoru, že jediný způsob jak si dlouhodobě udržet kontrolu nad váhou, je změna životního stylu, tedy změna stravovacích návyků a více pohybu. Tyto dvě věci nic nenahradí.

"Obávám se, že ženy zdůvodňují braní drog snahou zhubnout, stejně jako kuřačky hájí svoji neřest tím, že si chtějí udržet váhu," řekl Raynes.

Bohužel průzkum ukazuje, že když se ženy jednou vydají na cestu rychlých diet, provázejí je tyto diety až do smrti, dodal.

"Obraz těla je prokletím žen 21. století. Ať ženy dosáhnou v životě čehokoli, jejich vlastní představa o nich samých je naprosto spoutána do podoby jejich těla," řekla šéfredaktorka časopisu Now Helen Johnstonová.