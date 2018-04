Dřina, dřina, dřina. To je CrossFit, dokonalé cvičení pro pevné tělo

CrossFit je funkční trénink, který se dá označit jako jednoduché cvičení, posilující kompletně celé tělo. Jde o spojení gymnastiky, rychlosti a silového tréninku.

Podle Davida Čejky, trenéra funkčního tréninku, potřebuje tělo kombinaci cviků s vlastní vahou a aerobního cvičení.

Tělo musí vyvíjet silovou vytrvalost, jinak dokonalé míry získat nelze. Pravidelným cvičením CrossFitu se tělo nejen zpevňuje, ale zvyšuje se i jeho kondice. Cviky, které cvičí začátečníci, se postupně technicky ladí až k jejich dokonalosti.

CrossFit versus klasická posilovna

Základní rozdíl mezi tradiční posilovnou a tělocvičnou pro CrossFit je ve způsobu cvičení. Zatímco v posilovně se jedou cviky zaměřené na konkrétní svalové skupiny, CrossFit je zacílen na kondiční trénink, neboli cviky posilující celkovou fyzickou zdatnost.

"V posilovně se cvičí kruhové tréninky, což je v podstatě CrossFit s pauzami. Je tam řekněme pět stanovišť a po každém následuje odpočinek. U CrossFitu se jede v kuse a na čas," popisuje rozdíl Michal Fabián, majitel tělocvičny pro funkční trénink LA Gym.

V České republice jsou v současné době pouze dvě licencovaná CrossFit centra. Je ale mnoho tělocvičen, kde fanoušci tohoto typu pohybu cvičí tréninky postavené na stejném principu pod názvem funkční trénink. Cvičit se dá prakticky kdekoli, oproti tradičním posilovnám nejsou potřeba žádné stroje.

"Nejvíce převažují cviky se zátěží vlastního těla, jako jsou kliky, angličáky, sedy lehy, ale hodně se používají i činky, kettlebelly, medicimbály nebo třeba švihadlo," říká trenér funkčního tréninku a majitel tělocvičny David Čejka.

V tělocvičnách s kondičním cvičením se sestavují cviky na míru, časy se měří a trenéři si je zaznamenávají. Důležité jsou výsledky cvičení. V Americe má CrossFit mnohem větší tradici než u nás a také s daleko větším množstvím fanoušků.

Hodina probíhá zhruba tak, že se podle rozvrhu sejde v určitou hodinu skupina cvičících. Na stěnách visí tabule s denním tréninkem a výsledně pak i časy soutěžících. Skupinové cvičení je vlastně hecování o nejlepší čas, který je u CrossFitu důležitý. Nesmí však být na úkor správné techniky provedení cviků.

Nejtěžší je začít

Začátky v tomto případě nejsou nejjednodušší. Žena může být průměrně trénovaná, může chodit běhat, plavat nebo cvičit pilates, ale první trénink ji zaručeně dá pěkně zabrat. Dodržovat techniku cviků, na které není zvyklá, ještě vše zacvičit v co nejkratším čase, není legrace. Sestavení tréninku záleží na úrovni cvičícího.

"Před první hodinou probíhá seznámení a anamnéza zdravotního fyzického stavu. Následuje rozcvička, plán cviků, které se nováčkům vysvětlí," popisuje první hodinu funkčního tréninku Michal Fabián.

S dalšími tréninky se postupně nabalují další gymnastické a složitější cviky. Začátečníci budují sílu a pilují techniku, dokud se nezvládnou technicky nejnáročnější cviky.

Trénink může trvat od tří minut až přes hodinu. Ale i tříminutové cvičení může být únavnější než půlhodinové. Cviky pro ženy i muže jsou stejné, liší se pouze v zátěži a ve volbě výběru lehčí verze. Tím pádem je otevřen prostor pro začátečníky.

Technika cviků se postupně učí s pomůckami pro usnadnění zvládnutí cviku, například obtížný cvik "shyb" se ve funkčním tréninku začíná formou cviku TRX Low Row, později se shybuje s gumou pro odlehčení váhy až k samotnému shybu bez podpory.

Pravěká strava pro cvičení CrossFit

CrossFit jde ruku v ruce se stravou "paleo". Tento styl stravování spočívá v inspiraci jídelníčkem, který jedli naši pravěcí předkové. V podstatě jedli jen to, co jim nabídla čistá příroda a co si mohli chytit.

Velmi zjednodušeně řečeno jsou ze stravy vyloučeny obiloviny, mléčné výrobky a sladkosti. Jí se pouze maso, vajíčka, ovoce, zelenina a oříšky. Převažují tedy bílkoviny, tuk a minimalizuje se příjem sacharidů.

"Nejtěžší jsou první tři týdny, kdy si tělo odvyká ze závislosti dávek cukrů a sacharidů, ale pak si uživatelé této diety pochvalují to, že kromě výrazné redukce tělesné váhy nejsou po jídle unavení, protože trávení tolik nezatěžuje organismus," pochvaluje si trenér David Čejka, kterému se po roce a půl držení tohoto stylu stravování zlepšil krevní tlak a snížila alergie na prach.

Nevýhodou je to, že pokud jde člověk do společnosti, je tak trochu vyřazen. České restaurace nebo pizzerie zatím na tento styl stravování nereagují, takže si prostě nelze dát s kamarády kus pizzy, ale můžete zvolit maso se zeleninou.

Jinak je na tom americký trh, kde paleo strava má více příznivců, a tak lze najít ve vybraných supermarketech regály s paleo potravinami a polotovary. David Čejka však s úsměvem doporučuje nic nelámat přes koleno a nenechat se tím zcela pohltit. Strava, stejně jako cvičení, by nám měla život usnadnit, nikoli komplikovat.