Dries van Noten - belgická designerská špička

Jména, jako Diane Von Furstenberg, Ann Demeulemeester, Raf Simons, Liz Claiborne nebo Martin Margiela, jsou známá i průměrně informovaným. Nejslavnějším a nejvíce skloňovaným jménem z belgických končin je však v poslední době Dries van Noten.

Severský tvůrce patří k první významné generaci, která se prudce prosadila na světovém módním poli - takzvaná Antverpská šestka; seskupení návrhářů, kteří začátkem osmdesátých let absolvovali proslulou Antverpskou královskou akademii výtvarných umění a v stojatých vodách skandinávského oděvního průmyslu způsobili hotovou bouřku. Malinké Antverpy brzy zaznamenaly podivuhodný úkaz a staly se přímo epicentrem evropské avantgardní módy. (Místní turistické oddělení dodnes láká návštěvníky právě na oděvní hýření.)

Driesova hvězda po ukončení studií pozvolna stoupala (na scéně je už přes dvacet let) až do období před několika roky, kdy svými modely zaujal nejen kritickou odbornou veřejnost, ale také význačnou klientelu, která se zvykne procházet po rudých kobercích. Cate Blanchett, Nicole Kidman nebo Jennifer Aniston se začaly pravidelně předvádět v atypických kouscích z Belgičanovy dílny a zacílily tak zaslouženou pozornost k jeho prazvláštním kolekcím oblečení a bot. Dnes je štítek DvN puncem vybraného vkusu a poukazuje na bravurní orientaci v aktuálních módních trendech.

Dries se narodil v tradiční rodině, v inspirativním zázemí, které ho přímo předurčilo k pozdější profesní dráze – dům jeho starých rodičů byl přeplněný starožitnostmi a uměním a oba rodiče pracovali v oděvním byznysu. Driesův děda byl skutečným průkopníkem oděvní scény Belgie – specializoval se na inovování existujících šatů jejich převrácením naruby a finálním doladěním. (Dnes se podobnou technikou, jako uměleckou formou, zabývá Martin Margiela.)

Otec van Noten vedl butik, nakupoval a prodával prvotřídní oblečení a už jako malý kluk ho Dries doprovázel na obchodní cesty do Paříže či Milána. Matka také sbírala starodávné látky a výšivky a ráda se dělila s dětmi o své široké vědomosti. Návrhář nenechal své genetické a výchovné dědictví ležet ladem a nejednou využil vlivu svého dětství ve svých kolekcích – velmi často jsou postřehnutelné lidové vlivy a patrný zájem o tkaninu. Co ho naopak k smrti nudí, jsou otázky byznysu a komerce, které by rád přenechal někomu jinému. I když se však právě nehrne do podbízivé propagace, značka je velmi úspěšná a počet prodejních míst ve světě se pořád zvyšuje.

Van Noten plave i při své zdánlivé uhlazenosti zásadně naproti hlavnímu estetickému proudu, a tím si zajišťuje neustálý přísun zájmu od zákazníků, kterým se při pomyšlení na masové trendy ježí chlupy. Také kritici jsou vesměs Driesem nadšeni, protože prokazuje zcela unikátní schopnost skloubit nositelnost s extravagancí, uživatelskou přátelskost s excentričností a srozumitelným uměleckým nádechem.

Noten procházel v běhu své kariéry různými obdobími; někdy se soustředil více na střih, jindy byl fascinován potisky a jejich nečekanými kombinacemi, pak se soustředěně pustil do hledání průniku sportovní a vysoce sofistikované módy. Chytrý návrhář nikdy nezůstává dlouho na pohodlných vavřínech a po zaznamenání úspěchu se vydává zkoumat dál. Zásadně dekomponuje klasické a známé prvky a styly a odívá je do nových, netušených možností, zachovává vysokou eleganci a přidává přitažlivé podivnůstky. Jeho úhlednost není šedivá a nudná, ale naopak živá, servírovaná s jiskrou; ti, kteří považují Notena za upjatého, se nepodívali pořádně. Podobně jako Marc Jacobs nebo rodák Martin Margiela, van Noten má jak odpůrce, tak i skalní fanoušky, kteří hluboce chápou a oceňují jeho mistrovství a svéráznou estetiku.

Vloni obdržel Dries od amerického Sdružení módních návrhářů za své dílo prestižní ocenění Mezinárodní Dizajnér roku (něco jako módní Oscar). Jeho modely dostanete ve více než 500 prodejnách světa, samostatné butiky stojí v Antverpách, Hong-Kongu, Paříži, Singapuru a Dubaji.