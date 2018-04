Pracující matky by se neměly cítit provinile, říká Drew Barrymore

Herečka je dvojnásobnou matkou. S manželem Willem Kopelmanem (38) má dcery Olive (3) a Frankie (1). Pracující maminky se podle ní zbytečně trápí tím, že nezvládají některé věci. Zaneprázdněné ženy-matky prostě nemůžou zvládnout dělat všechno.

„Myslím, že jsme všechny na sebe moc tvrdé, protože se snažíme dělat všechno co nejlépe. Nechápu, proč ženy milují pocit viny. Je to, jako bychom měly vinu ke snídani, k obědu, k večeři a pak jdeme do postele s pocitem viny,“ řekla herečka.

Pracující otcové podobná muka podle Barrymore neprožívají. „Myslela jsem si, že úplně mužům rozumím. Teď jsem si uvědomila, že jim nerozumím vůbec. Ráda bych ale věděla, jak se s tím vyrovnávají, a jak to, že se nemučí tak jako my,“ řekla.

Barrymore si může dovolit ten luxus, že se nemusí hned po porodu vrátit do práce. Už dříve přiznala, že chce být svým dětem plnohodnotnou a dobrou matkou. Sama totiž měla s rodiči dost problematické vztahy. Bývalá dětská hvězda měla problémy s drogami a alkoholem. I přes všechny potíže by však nic neměnila.

Drew Barrymore zahájila hvězdnou kariéru v sedmi letech:

„I když jsem občas byla zlá holka, nikdy jsem nebyla špatný člověk. Ve skutečnosti jsem ale neměla rodiče, víte? Proto já budu ten typ rodiče, který je tady vždy pro své děti. Možná to byla svým způsobem újma pro mé dospívání, ale bude to největší přínos pro moji dospělost,“ řekla herečka loni magazínu More.