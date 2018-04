V čem vyrazit na koktejl: nebojte se lesku, barev ani velkých šperků

Doporučený dress code „cocktail attire“ se nejčastěji objevuje v pozvánkách na podvečerní či večerní akce, kterým se říká koktejl. Častěji než míchaný nápoj na nich ovšem dostanete skleničku sektu. Může jít o nejrůznější formální události, jako jsou třeba firemní večírky.



Obvykle se přitom tento dress code popisuje jako méně formální – ale ne příliš ležérní. Může to znít poněkud neurčitě: vtip je v tom, že u předepsaných pravidel existuje tolerance a při výběru platí, že je vždy zapotřebí používat selský rozum. Už podle pozvánky nebo podle toho, kdo vás zve, můžete vytušit, jestli volit konzervativnější nebo kreativnější variantu.

„Vedle ‚cocktail attire‘ se můžete setkat i s ‚cocktail chic‘, ten by měl být méně klasický a více podle aktuálních trendů,“ říká stylistka Marie Barvínková. „Obecně jsou pro ženy nejlepší volbou koktejlové šaty,“ začíná s vysvětlováním. „Můžou to být tradiční malé černé, ale klidně i šaty barevné, lesklé, s potiskem. Měly by končit ve výšce kolen nebo těsně nad nimi.



Kalhoty místo koktejlek?

Povolená je i kombinace sukně a halenky, dokonce společenské kalhoty či overal. Je zato v podstatě povinností zvolit boty na alespoň malém podpatku. Nejvhodnější jsou uzavřené lodičky, podle příležitosti můžete sáhnout i po sandálcích s otevřenou špičkou. „K outfitu pak patří psaníčko nebo drobná kabelka. Je možné navrstvit víc jemnějších šperků, nebo zvolit jeden výrazný, třeba koktejlový prsten či velký náhrdelník,“ dodává stylistka.



Co se týče líčení: nemělo by být příliš křiklavé, ale je možné si s ním trochu víc pohrát. Kouřovými stíny, klidně i těmi třpytivými, či výraznou rtěnkou rozhodně nic nezkazíte. Obecně je dobré držet se pravidla, že pokud máte výrazně namalované oči, rty mají být spíš přirozené, a naopak. Záleží ovšem na konkrétním typu i na outfitu.



Barvy i vzory pro pány

U mužů je definice cocktail attire jednodušší, ale i oni mají samozřejmě prostor pro kombinování a různé variace. Nejvhodnější je tmavý oblek. „Velmi oblíbená je šedá, ale dobře vypadají i odstíny modré, zelené či vínové. Oblek nebo sako na koktejl by ale neměly být v černé ani bílé barvě,“ radí Marie Barvínková.



Naopak výraznější vzor, ideálně kostka, může působit velmi stylově. Platí zde jednoduché pravidlo: čím křiklavější sako či oblek, tím tlumenější by měl být zbytek (kravata, košile, ponožky), a naopak. Dobře vypadá i kombinace tmavšího saka a světlejších kalhot. Džíny jsou zapovězené, optimální jsou například společenské kalhoty s puky. „Pod sako patří košile světlé barvy nebo s jemným vzorem. Bílou nikdy nic nezkazíte,“ radí stylistka.

Obvykle se nosí úzká kravata, na méně formální večírek je možné vyrazit i bez ní. Zato motýlek musí pánové nechat doma, na koktejl nepatří. „Obout si můžou šněrovací polobotky nebo elegantní mokasíny, které by měly ladit s páskem. Ponožky by měly mít stejnou barvu jako kalhoty nebo některý z prvků outfitu. Můžou mít vkusný vzor. „Zkušenější se navíc můžou vyřádit v detailech, jako jsou manžetové knoflíčky, kapesníček v kapse saka, hodinky nebo i brož,“ dodává stylistka.