Pojďme se bavit a nebrat se moc vážně. Osmdesátky jsou zpět

Módní návrhář Alexandre Herchcovitch přijel do Prahy, aby v rámci Dreft Fashion Weeku představil svou nejnovější kolekci pro sezonu jaro - léto 2013. Po New Yorku se tak česká metropole stala druhým městem na světě a prvním na evropském kontinentu, kde Brazilec svou kolekci ukázal veřejnosti.

Vítejte v 80. letech

Honosné prostory rezidence pražského primátora vytvořily dokonalý protipól k oděvům, které Herchcovitch na příští rok přichystal. Již samotný výběr hudby divákům hodně napověděl, čím se designér nechal inspirovat. Přítomní hosté v salonu s vysokými stropy a křišťálovými lustry se rázem ocitli v časech před 30 lety, kdy se tančilo na diskotékách na hity britské skupiny Culture Club. A nejen díky jejich obrovskému hitu Do you really want to hurt me.

Barevné a vzorované oblečení neforemných tvarů, které i velmi štíhlým modelkám přidalo notně na objemu, silně připomínalo barvité kostýmy zpěváka Boy George. Ne náhodou. Herchcovitch skutečně svou jarní kolekcí pro příští rok vzdal hold této nepřehlédnutelné postavě osmdesátých let.

Očima autorky Ve společnosti návrháře Alexandra Herchcovitche jsem strávila značnou část dne jeho přehlídky v rámci Dreft Fashion Weeku. Již na tiskové konferenci se ukázal jako velmi milý a skromný člověk, jakých ve světě módy moc nepotkáte. Během přednášky na VŠUP se pak ukázal jako osoba skutečně znalá svého řemesla. Přítomným posluchačům z řad studentů, bloggerů i novinářů poodhalil módní realitu bez jakýkoliv příkras. Svůj obor označil za velmi krutou práci, o které by si adepti na kariéru módního návrháře neměli dělat žádné iluze.

Hlavním motivem celé kolekce jsou velké kostky na luxusních látkách. Kostky v černé, bílé, růžové, fialové, vínové, oranžové, červené a zelené na mnohých modelech designér umocnil motivem srdce. Nechyběla ani obrovská písmena či třpytivé křišťálové ozdoby na límcích a kabelkách. Herchcovitch popustil uzdu své fantazie a předložil na dnešní střídmou dobu divokou až bláznivou vizi příštího roku.

Gejzír barev a tvarů

Designér, který svou kariéru začal před dvěma dekádami v Sao Paulu, ovšem slepě nezkopíroval šatník excentrického zpěváka. Rafinovaně sáhl po velmi luxusních materiálech, které s velkou pečlivostí zpracoval. Herchcovitch mistrně reinterpretoval pytlovitá trička, široké bermudy, overaly a košilové šaty a vdechl jim nový impuls do života.

Ruku na srdce, osmdesátky nepatří mezi ta nejstylovější léta, ale zábavná jistě byla. Do módy přinesla gejzír barev, obří kabáty, tak trochu nevkusné kostýmy, saténové šortky ke kolenům, zdůrazňující všechno možné jen ne tělesné přednosti své nositelky a mnoho dalších "lahůdek". Přestože všichni s hanbou pečlivě schováváme své fotografie z této doby, nemusíme typický vzhled této éry zavrhovat.

Neberme se vážně, bavme se



Herchcovitchova kolekce je toho jasným důkazem. Pokud berete sami sebe až příliš vážně a humor přenecháváte ostatním, nebude se vám s největší pravděpodobností líbit představené oblečení ani nepřehlédnutelné doplňky v podobě barevných maxi buřinek a třpytivých psaníček se zrcadlově lesklými smajlíky.

A přesto má tato kolekce co nabídnout a řadí se mezi ty zatím nejvýraznější, jaké dosud návrháři na probíhajících týdnech módy v New Yorku a Londýně ukázali. Herchcovitch zkrátka nebere módu jako umění ani jako super vážnou záležitost. Chce se bavit a s ním i jeho početná mezinárodní klientela na všech osídlených kontinentech.

Proč si občas nezaexperimentovat, nezapomenou na všechnu tu čerň a usedlost a nevyrazit si v něčem odlišném? Mladá generace, která 80. léta sama na vlastní kůži nezažila, se v této kolekci určitě najde. Že v pase nabírané lesklé šortky přidávají kila? A že saka v nadměrných velikostech mají do slušivosti v klasickém slova smyslu daleko? To přece nevadí, jde o zábavu a schopnost udělat si čas od času legraci sami ze sebe.

Zahajovací přehlídka právě probíhajícího pražského týdne módy, kam se přišlo podívat velké množství známých tváří, přinesla notnou dávku zábavy. A nejen díky hudbě, při které si nešlo alespoň chvilku nezanotovat.