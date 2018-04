Ochránci zvířat, nedívejte se. Tyto šik modely z lišek nejsou pro vás

O Ivaně Mentlové se v letošním i loňském roce začalo pořádně mluvit především v souvislostí s jejími reklamními kampaněmi, kterým svou tvář několikrát propůjčila´Taťána Kuchařová. V té poslední dokonce změnila kvůli Ivaně barvu vlasů (více zde).

Tandem Kuchařová - Mentlová funguje výborně, a nebylo tak žádným překvapením, že Miss World z roku 2006 usedla do první řady na první módní přehlídce Ivany Mentlové v rámci právě probíhajícího Dreft Fashion Weeku.

Nebývá zvykem, že by nová značka či léty neprověřená návrhářka či návrhář vytvořili čistě nositelnou kolekci bez extravagancí a šokujících kousků. A to jen proto, aby ukázali, že módu berou jako umění, praktická a především komerční stránka je nezajímá. Ne tak Ivana Mentlová, a právě proto její hvězda na české scéně prudce stoupá.

Módní návrhářka si během krátké doby stačila vybudovat klientelu, která si akci nemohla nechat ujít. Rezidence primátora se tak jen hemžila typickými vestami, ze kterých ochránci zvířat sice nejásají, ale ženy si je zamilovaly. Mentlovou proslavují kožešinové vesty a kabáty stejně jako rozevláté sexy večerní róby.

Podzimní kolekce se celá nesla v typickém stylu, který od Mentlové její věrné následovnice očekávají. "Navrhuji pro ženy všech věkových kategorií, které jsou mladé duchem," říká o své tvorbě designérka. I její nejnovější kreace tomu odpovídají.

Vůbec nezáleží na tom, zda jste éru 70. let zažili na vlastní kůži či jej znáte pouze z poslechu od svých rodičů, modely od Mentlové inspirované touto dobou si můžete směle obléci. Typické kožešinové vesty a oblíbené peleríny návrhářka pro tuto sezonu doplnila úzkými nohavicemi z velejemné tmavé kůže, čímž dosáhla velmi mladistvé, šik a lichotivé siluety.

S kůží si Mentlová vyhrála a do šatníků mnohých poputují nejen zmiňované šik kalhoty na tělo, ale i sukně a především pak trochu netypické kožené košile. Klasický střih a černá kůže, tenká pouhých několik milimetrů, dodávají pánskému stylu zcela nový, velmi nečekaný rozměr.

Na materiálech návrhářka rozhodně nešetřila. Použila spoustu kůže, semiše a hlavně pak velké množství kožešin z norka a mongolské či argentinské lišky. Celkový vzhled letošního podzimu podle Mentlové nemá být prvoplánově vyšňořený ani okázale smyslný. Jde o to vypadat dobře, aniž by bylo na první pohled poznat, jak moc se o to snažíte. Přesně tak celá kolekce působí, plisované dlouhé sukně a večerní šaty z transparentního hedvábí nevyjímaje.

Barevnou paletu ponechala návrhářka příjemně potemnělou. Vedle spousty černé zařadila do své podzimní řady rafinovanější antracitovou, olivově zelenou, šedou, béžovou, karamelovou i vínovou.