Drastické diety vám od vánočních kil nepomohou

Podle specialistů se mnohdy stačí nad svou figurou jen trochu zamyslet.

"Je zbytečné si dávat předsevzetí, že se od ledna netknu toho nebo onoho. To je černobílé myšlení. Dobré je spíše se odměňovat," říká psycholožka Iva Málková ze sdružení Stop obezitě.

Vyplatí se prý, když si člověk místo jídla koupí něco hezkého na sebe. "Odměny by ovšem měly mít bezprostřední efekt. Musí být také alespoň tak příjemné, jako jídlo," míní Málková.

Nemá tak prý cenu obdarovávat své blízké o pár čísel menšími svršky. "Cíl je pak velmi vzdálený a mnohdy nedosažitelný."

Důležité je také nepodlehnout náporu lednové mediální "masáže", která na kilogramy způsobené cukrovím, řízky a saláty prosazuje reklamní diety, koktejly a čaje.

"Člověk by pod vlivem emocí neměl podléhat takovým nabídkám. Pokud si nějaká předsevzetí dává, pak by to nemělo být o zhubnutí, ale spíše o přehodnocení jídelníčku. Má to trvalejší efekt," vysvětluje Iva Málková.



Daleko účinnější než dieta je celková změna životního stylu. "Jednorázové diety obvykle k úspěchu nevedou. Dobré je jíst, co člověku chutná. Žádné jídlo v omezené míře není špatné. Týdenní rozepsané diety jsou provizorium. Lidé se nejvíc těší na to, až toho zase nechají," domnívá se.

Ani ti, co pod stromeček dostali kurz hubnutí, nemají vyhráno. "Kurz je dobrý po určité přípravě. Pro cestovní kanceláře je to ale často módní záležitost. Chtějí jen získat klientelu. Napáchat se pak mohou značné škody," varuje odbornice.