Dr. Diehl: Můžeme jíst více a přitom vážit méně

"Lidé by měli být opatrní, aby si neosvojovali vše, co přichází z Ameriky. Dost mě tento trend trápí, protože americká strava je tou nejbizarnější, jakou kdy lidstvo vymyslelo," řekl Dr. Diehl na tiskové konferenci v Praze, kde byla také prezentována kniha Dynamický život, jenž je výjimečná tím, že je na rozdíl od ostatních převedení knihy do cizích jazyků zasazena a strukturována do ryze českého prostředí.

Své zkušenosti Dr. Diehl věnoval tvorbě programu CHIP (Coronary Health Improvement Program). Tento program se zabývá vzděláváním lidí trpících civilizačními chorobami - nadváhou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, vysokou hladinou cholesterolu nebo srdečními onemocněními -, jak efektivně změnit životní styl, aby se jejich zdravotní stav zlepšil. Zájemci o tento program jsou na jeho začátku podrobně vyšetřeni a seznámeni s vlastními výsledky. Poté následuje třicetidenní kurz, kdy lidé každý večer chodí na dvě hodiny do speciálního centra, kde jsou školeni. Na konci terapie jsou testy zopakovány, aby si každý mohl udělat obrázek, jaké změny jeho zdravotní stav zaznamenal. Podle Dr. Diehla je důležité konzumovat potraviny bohaté na živiny a vlákniny s malým množstvím tuku, soli a kalorií. Nezbytnou součástí zdravého životního stylu je také pohyb a emocionální vyrovnanost.

Program CHIP, který je v Americe pořádán ve spolupráci s prominentními nemocnicemi, vznikl před deseti lety a každého jeho běhu se účastní 500-1000 lidí. Za dobu jeho existence se programu zúčastnilo přes 30.000 lidí z USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.

Dr. Hans Diehl, původem z Německa, několik let pracoval jako vědecký pracovník kardiovaskulární epidemiologie na univerzitě Loma Linda v jižní Kalifornii, kde také získal doktorát v oboru preventivního lékařství s důrazem na zdravý životní styl. Na této univerzitě také založil Institut životního stylu. V současné době působí jako šéfredaktor časopisu Lifeline Health Letter a často přispívá i do jiných časopisů zaměřených na zdravotní prevenci. Během své lékařské praxe napsal knihu To Your Health, která se téměř okamžitě stala bestsellerem.