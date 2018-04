Dovolená spolu, nebo zvlášť?

ČTĚTE TAKÉ:



* Hlasujte v anketě: Pojedete letos na dovolenou s partnerem nebo bez?



* On-line na téma společná dovolená s psycholožkou Martou Boučkovou čtěte v úterý od 11 hodin ZDE



* 15 důvodů, proč jet s kamarádkou (a ne s mužem a dětmi)

Proto je podle pražské psycholožky Marty Boučkové veledůležité nejen to, kam pojedete, ale také s kým a proč.



KATKA A MARTIN: JEDINĚ SAMI VE DVOU



Kateřina a Martin Maťhovi jsou spolu devět let. Za tu dobu byli odděleně na dovolené jen párkrát. Baví je totiž zdolávat horské stezky, černé sjezdovky a alpské cyklotrasy společně.



„Dovolenou je třeba využít na maximum, ne sedět a číst si,“ míní Martin (34). Jeho žena Katka (31) přikyvuje: „Dovedu si představit maximálně tři dny na pláži, pak by mě to začalo nudit.“



Maťhovi tráví společnou dovolenou aspoň dvakrát za rok. Do hor se vydávají i v létě, za dva týdny hravě zvládnou 700 kilometrů na kole v alpských průsmycích, kde by se jiní zadýchali už jen při pohledu z okénka auta.



„Nejlepší dovolená je společná,“ říká Katka. „Všechno si fotíme a točíme na video a pak nad obrázky vzpomínáme na místa, kde se nám líbilo.“ Hlavou a organizátorem akcí je většinou Martin, ale Katka si nestěžuje. Prý jsou naladěni na stejné frekvenci, a tak je s manželovým výběrem spokojená, i když dovolená podle Maťhových má do lenošení daleko.



„Katka je dříč,“ přiznává Martin. „Někdy mě štve, že nepřizná, když jí docházejí síly, a moje nabídky, že si dáme pauzu, hrdě odmítá.“ Extrémy nevyhledávají, ale párkrát už v horách svého anděla strážného potrápili. Snem dobrodruhů Maťhových je dovolená na Kamčatce. Pojedou zase spolu, jak jinak. Lepšího parťáka než Katku prý Martin stejně dodnes nepotkal. A vlastně ani nepotřebuje...



MARTINA A ALEŠ: VE DVOU, ALE I S DĚTMI



Martina a Aleš Kemrovi mají dohromady tři děti - Martina má z předchozího vztahu syna Jana (14) a její muž má kluky dva, pro změnu Honzu (17) a Kubu (15). Část letní dovolené proto manželé tráví s dětmi, ale nejméně dva týdny si rezervují jen pro sebe.



„Každý vztah potřebuje takové okamžiky, kdy se můžete věnovat jen jeden druhému, kdy se poznáte zase z jiné stránky než jen z t,provozní‘ a kdy zjistíte, že se můžete na svého partnera spolehnout,“ vypočítává Martina (38) důvody, proč jezdit na dovolenou jen ve dvou.



Oba milují pohyb a adrenalin, a tak vyrážejí za dobrodružstvím tu do Dolomit, Tater, jindy zase do Julských Alp a letos se chystají prohlédnout si zblízka Pyreneje. „Můj manžel se o mě trochu bojí,“ usmívá se Martina. „Ale já jsem na horách šťastná. Lezu po skalách, koukám po kytičkách a zvířeně a je mi skvěle.“



Pobyt u moře berou jen jako krátkodobou relaxaci, ale nevydrží to déle než pár dní. Penziony Kemrovi využívají zvláště na horách, sprcha a suchá postel je po výkonu víc než příjemná. Stan však nabízí opravdovou romantiku a maximální mobilitu - ráno sbalíte a večer stavíte o stovky kilometrů dál. A nafukovací karimatka, to je luxus!



„Můj muž je zodpovědný organizátor a má rád všechno naplánované, a tak jsou naše dovolené perfektně připravené. Tím pádem toho hodně stihneme a Aleš nikdy nezapomene ani na odpočinkový den,“ chválí svého manžela Martina.



Ona sama je spíš duše dobrodružná, ráda poznává vše nové a nesnáší výlety, ze kterých by se měla vracet po stejné trase. Tuhle stránku svojí osobnosti proto utěší nejlépe na dovolených se synem Janem. Letos v únoru strávili jednu z nejkrásnějších společných dovolených na kanárském ostrově Tenerife. Půjčili si auto, Martina si zvedla řidičské sebevědomí v horských serpentinách a synek s ní nadšeně lezl po horách nebo se cachtal v moři, podle toho, co se jim ráno chtělo podnikat. Také spolu rádi vyrážejí do Jindřichova Hradce, chodí na houby, podnikají cyklovýlety nebo pozorují cvrkot.



Někdy Kemrovi vyrážejí na dovolenou v pěti, a to na kolo nebo do kopců. Loni vzali kluky poprvé na,válecí‘ dovolenou k Jadranu, ale poté, co dospívající muži zjistili, že kemp je naturistický, jako jeden muž navlékli plavky a odkráčeli na,normální‘ pláž.



JANA ŠTĚRBOVÁ: DÁMSKÁ JÍZDA



Dovolené s rodinou nepovažuje Jana Štěrbová (57) za opravdický odpočinek. Je jedno, jestli jste doma, nebo na chatě - děti mají pořád hlad, je třeba jim vymýšlet program a hlídat je, aby si v zápalu hry něco neudělali. A tak si bývalá prodavačka a dnes recepční ze sportovní haly paradoxně užívá prázdninového nic nedělání až v době, kdy už jsou její synové (37, 30 a 22) dospělí.



Na dovolenou však nevyráží s partnerem, kterého cestování přestalo bavit už před lety a svůj volný čas nejraději tráví sledováním sportovních přenosů v televizi, ale s přáteli nebo s kamarádkou.



„Na svůj první zahraniční zájezd do Skandinávie jsem se dostala úplnou náhodou, když onemocněla kolegyně, která měla jet,“ vzpomíná Jana Štěrbová. „Bylo to sice náročné, pořád jsme seděli v autobuse a každý den jsme spali někde jinde, ale viděli jsme spoustu krásných míst v Dánsku, Švédsku i Norsku, kam bych se sama určitě nepodívala.“



Za nejlepší způsob relaxace však přece jen trojnásobná máma, která za posledních čtyřicet let neměla moc času na odpočinek, pokládá lenošení u moře spojené s výlety. Když se jí kamarádka Marcela před pár lety zeptala, jestli s ní nechce jet do Chorvatska, nerozmýšlela se ani vteřinu. „Jedu,“ prohlásila a za tři dny už seděla v autobuse na jih.



,Holčičí‘ dovolená je podle ní nejlepší způsob, jak vypnout. Když se k nim připojil Marcely manžel s autem, taky to mělo něco do sebe - byli mobilnější a mohli podnikat výlety do vzdálenějšího okolí. „Jednou jsme se tak dlouho kochali krásami ostrova Korčula, že nám málem ujel poslední trajekt na pevninu,“ usmívá se Jana, které by ani nevadilo, kdyby musela neplánovaně přespat pod širákem.



K dovolené troška toho nepohodlí a improvizace patří a se známými, kteří se na věc dívají z podobného úhlu, se dá zvládnout vše. Letos si Jana splnila sen a poprvé letěla letadlem. Cílem dámské jízdy byla tentokrát Paříž. A kam pojede příště? To ještě neví, ale doma sedět nebude.