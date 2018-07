Deset tipů, co dát do příručního zavazadla, kdyby vám nepřiletěly kufry

Je to noční můra každého, kdo rád cestuje. Zatímco ostatní spolucestující ze stejného letu už dávno vyrazili do hotelu či apartmánu, vaše zavazadla stále nikde. A začíná být jasné, že se jich jen tak nedočkáte. Přestože podle Asociace evropských aerolinií se 85 % ztracených zavazadel vrátí k majitelům, začít dovolenou pouze s malou kabelkou není nic příjemného.



Jestliže si však uděláte ze svého příručního zavazadla záchranný balíček, nemůže vás absence kufru zaskočit. Raději než kabelku volte menším kufru či batoh, kam se vejde vše potřebné. Vedle pasu, peněz, kreditní karty, mobilu, nabíječky a léků to je kosmetika a rezervní oblečení. Vybírejte kousky, které jsou pohodlné a navzájem se dobře kombinují. Kosmetiku si dejte do malých 100ml lahviček a průhledné uzaviratelné taštičky.

Pozorně si před odletem projděte bezpečnostní pokyny, abyste věděli, co je povoleno vzít do letadla a co rozhodně nechat doma. Podívejte se i na předpověď počasí v cílové destinaci, ať vás zbytečně nepřekvapí vysoká či naopak nízká teplota a místo sluníčka déšť.