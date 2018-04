Dovolená nemusí znamenat jen moře nebo hory: tipy na netradiční výlety

1. Tropický ostrov San Andrés

Relativní novinkou na mapě českých cestovních kanceláří je malebný karibský ostrov San Andrés s bujnou barevnou vegetací, bělostnými plážemi, průzračným mořem a krásnými korálovými útesy.

Souostroví objevil v roce 1492 Kryštof Kolumbus při své první zámořské plavbě. V minulosti býval San Andrés významným střediskem obchodu s otroky, z historie bývá často spojován s piráty.

Vyzkoušejte zájezd na nedostupná místa Islandu. Nepoveze vás sem autobus, zájemci mohou jet auty - terénními s pohonem na všechna čtyři kola. Povede je zkušený cestovatel a znalec Islandu Jan Sucharda.

Zamíří tam, kam se účastníci běžných zájezdů nedostanou: přes lávová pole, písečnými pouštěmi i přes řeky. Na zájezd je možné se vypravit vlastním autem, se kterým se na Island dopravíte trajektem, nebo letět a vůz si na místě v autopůjčovně zapůjčit.

Chcete prožít kulturní dovolenou? Vydejte se do Vídně. Až si projdete Leopoldovo muzeum s obrazy Klimta či Kokoschky, navštívíte pokladnici v Hoffburgu či Muzeum Sisi, zamiřte na retrospektivní výstavu Fridy Kahlo v Bank Austria Kunstforum. Ta začíná 1. září a skončí 5. prosince. Jde o první obsáhlou expozici této mexické umělkyně v Rakousku.

Frida Kahlo se stala filmovou předlohou pro hollywoodský film. Výstava zahrnuje 70 maleb, 30 kreseb a je doplněna řadou fotek ze života umělkyně.

4. Pod hladinou Rudého moře

Národní park Ras Mohammed v Egyptě patří mezi jedno z nejlepších potápěčských míst na světě. Nachází se v Akabském zálivu: z jedné strany leží letovisko Sharm el-Sheikh, ostrovy Tiran a Sanafir na straně druhé. Tento národní park má 20 různých potápěčských stanovišť. Zná to tu i spousta Čechů. Snad každý si zde nasadí šnorchlařské brýle, aby si prohlédl barevné korálové i mělčinové útesy plné ryb.

Nezůstávejte jen u brýlí, potopte se k vraku britské lodi Dunraven, která leží na dně moře od roku 1876. Navštivte také místa vhodná pro pozorování žraloků, rejnoků a úhořů. Je to silný zážitek. V teplých a křišťálově čistých vodách se daří více než 1 000 zástupců mořské fauny.

5. Bruslařský ráj v Německu

Dovolená na kolečkových bruslích? Proč ne, když se 40 kilometrů od Berlína nabízejí výborné in-line tratě, které jsou dva až tři metry široké a s nejjemnějším asfaltem. Jedná se o oblast Flaeming Skate, ráj evropských bruslařů. Ti se tu mohou vydat na 200 kilometrů tratí. Nechybí tu příjemné hospůdky a zajímavá místa - kostely, historické mlýny a další.

Nejdelší okruh měří 92 kilometrů a centrem oblasti je město Luckenwalde. Většina tras je vhodná i pro začátečníky nebo rodiče s kočárky. Do Flaeming Skate jezdí i několik českých cestovních kanceláří.

6. Do Chorvatska na kolo i lodě

Je to trochu bizarní spojení, ale funguje parádně. Plavíte se na lodi po chorvatských ostrovech, pak vytáhnete kolo a šlápnete do pedálu. Tuhle unikátní dovolenou už vyzkoušelo několik tisíc Čechů.

Spíte na lodi, jíte na lodi a mezitím poznáváte chorvatské ostrovy. V nabídce cestovní kanceláře Geotour si lze vybrat ze čtyř tras. Například na Západní trase se loď plaví mezi ostrovy Pašman, Ugljan, Rab, Molat, Dugi otok a dalšími. Výlet končí plavbou po Kornatech, národním parku s 89 ostrovy. Každý cyklista má možnost si vybrat z různých cyklotras -a to mezi 25 a 80 kilometry.

www.geotour.cz

Nizozemsko je země propojená kanály a grachty, které lemují pitoreskní městečka. Jak je celé nejlépe prozkoumat? Z paluby lodi, kterou si lze pronajmout. Její velikost se pohybuje podle počtu lidí od dvou do šestnácti. Řídit se ji naučí skoro každý, nemusíte skládat žádné zkoušky, k plavbě je ovšem nutné přistupovat s respektem: znát předpisy, nastudovat si značky, vyznat se v plavební mapě, mít vhodné oblečení, správně si vybrat loď i cíl své cesty.

Jedna z nejkrásnějších plavebních tras, která představuje to nejtypičtější z Holandska, vede středem země. Přes město Oudewater, kde stojí už od patnáctého století "funkční" váha na čarodějnice, Goudu, kde se každý čtvrtek v létě konají sýrové trhy, Keukenhof a jeho zámecký park plný tulipánů, Amsterodam, Edam s dalšími sýrovými trhy, Utrecht a další města.

Jestli dáváte přednost aktivní dovolené, vyrazte na hory. Třeba do italských Dolomit s jejich ostrými štíty, kvetoucími horskými lukami a stovkami kilometrů turistických tras. Pro náruživé horaly je tu v nabídce třídenní túra parkem Fanes-Sennes-Prags. Nabízí dech beroucí výhledy, vystoupáte na několik vrcholů.

Cesta začíná ve vesničce St. Vigil in Ennenberg/SanVigilio di Marebbe u hotelu Paraccia, sledujte značení trasy číslo 19 až na vrchol Piz da Peres/ Pizzo delle Pietre a dál. Čekají vás nezapomenutelné výhledy. První noc můžete strávit v jedné ze tří horských chat. Druhý den trasa pokračuje na vrchol Sass dla Para. Zpáteční cesta vede přes Fodara. Spát budete na horské chatě. Ráno se můžete začít vracet k autu přes horské pastviny Klein-Fanes Alm na sedlo Limo-Joch, dále k jezeru Limo See až ke Capanna Alpina. Zde naše třídenní túra končí. Linkový autobus vás doveze zpět do St. Vigil.

9. Francie: putování za vínem

Bordeaux v jihozápadní Francii - že je to provařený vinařský tip? Souhlasím. Vydejte se sem ale na oslavy vína. Ty se ve městě, které je na seznamu UNESCO, konají od 24. do 27. června. Na nábřeží řeky Garonne můžete degustovat mnoho značek regionálních vín.

Při zakoupení degustační vstupenky za 20 eur pro dvě osoby mohou návštěvníci vyzkoušet 12 vzorků vín a navíc dostanou na památku degustační skleničku. V několika stanech se bude prezentovat celkem osm apelací vín, jako například Saint-Emilion. Do Bordeaux ale vyrazte kdykoliv jindy. Je to krásné město a kraj vinic nadchne i nevinaře. Francie je totiž kromě vína typická i svou výbornou kuchyní.

http://www.bordeaux-fete-levin.com/

10. Klid na majáku na Jadranu

Stává se z toho velký hit posledních let. Čím dál víc lidí láká strávit dovolenou na majáku na ostrově uprostřed moře. Je to symbol klidu. Majáky jsou dnes elektronicky obsluhované a domky jejich správců se tak vyprázdnily.

Jedenáct z těchto opuštěných majáků mohou nyní obývat turisté. A je to úžasná dovolená především pro rybáře, samotáře a romantické snílky, kteří chtějí utéct od ruchu měst, práce či soukromého života a na pár dní zažít pocit Robinsona. Za jeden z nejhezčích majáků na Jadranu je považován Veli Rat umístěný v bujné středomořské vegetaci nad bílou oblázkovou pláží na ostrově Dugi otok. Veli Rat spolu s majáky Savudrija, Rt Zub a Struga je možné navštívit i v zimě, jsou vybaveny topením.

www.adriatic.hr